УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4485 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 957 2

Бійці 82 ОДШБр підірвали склад з боєприпасами та протитанковими мінами окупантів. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку оператори 82-ої окремої десантно-штурмової бригади дроном-камікадзе підірвали ворожий склад з боєприпасами та протитанковими мінами.

Відеозапис ювелірного влучання по ворожому складу опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Ударний підрозділ 40 ОАБР виявив БМП окупантів і уразив її FPV-дроном "Дикі Шершні". ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (3779) 82 окрема десантно-штурмова бригада (63)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Класно б'ють ці маленькі жужжалки
показати весь коментар
12.11.2023 10:36 Відповісти
Класно бʼють ці оператори ЗСУ.
показати весь коментар
12.11.2023 10:51 Відповісти
 
 