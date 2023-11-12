Бійці 82 ОДШБр підірвали склад з боєприпасами та протитанковими мінами окупантів. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку оператори 82-ої окремої десантно-штурмової бригади дроном-камікадзе підірвали ворожий склад з боєприпасами та протитанковими мінами.
Відеозапис ювелірного влучання по ворожому складу опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
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петро удеч #477971
показати весь коментар12.11.2023 10:36 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Boruh Zackelberger
показати весь коментар12.11.2023 10:51 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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