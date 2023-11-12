Українські захисники знищили дроном-камікадзе ворожу автівку. ВIДЕО
Аеророзвідники Донецької окремої бригади Сил територіальної оборони виявили ціль, передали координати побратимам з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила і дроном-камікадзе завдали ураження по ворожій автівці.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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