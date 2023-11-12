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Українські захисники знищили дроном-камікадзе ворожу автівку. ВIДЕО

Аеророзвідники Донецької окремої бригади Сил територіальної оборони виявили ціль, передали координати побратимам з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила і дроном-камікадзе завдали ураження по ворожій автівці.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

знищення (7692) 24 омб імені князя Данила Галицького (262)


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У вантажівку залетіла лада з пельменями. Позитив з усіх боків.
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12.11.2023 11:15 Відповісти
Если считать его тентованным Уралом, это в сводке будет проходить 33 дохлых кацапов.
Статистика
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12.11.2023 13:08 Відповісти
нєхрен шастать........
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12.11.2023 11:29 Відповісти
 
 