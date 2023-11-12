УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4465 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 922 2

Воїни ЗСУ знищили броньовану техніку окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Українські захисники точним ударом знищили броньовану техніку 80-го батальйону збройних сил росії під Первомайським на Луганщині.

Відеозапис ювелірного влучання по ворожій техніці опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 30 ОМБр після вдалої контратаки беруть у полон російських військових. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7692) Луганська область (4899)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дебіляки до кабздона.
показати весь коментар
12.11.2023 15:01 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2023 15:42 Відповісти
 
 