Воїни ЗСУ знищили броньовану техніку окупантів на Луганщині. ВIДЕО
Українські захисники точним ударом знищили броньовану техніку 80-го батальйону збройних сил росії під Первомайським на Луганщині.
Відеозапис ювелірного влучання по ворожій техніці опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
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Саша Пончик
показати весь коментар12.11.2023 15:01 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
ватник любит стекломой
показати весь коментар12.11.2023 15:42 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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