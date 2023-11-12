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Воїни 30 ОМБр після вдалої контратаки беруть у полон російських військових. ВIДЕО

На одному із напрямків фронту бійці 30-ої окремої механізованої бригади після вдалої контратаки взяли у полон групу російських військових.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники ліквідували групу російських піхотинців на Куп’янсько-Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

полонені (2312) 30 окрема механізована бригада (155)


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Топ коментарі
+18
Бачу п"ятьох претендентів на квартири в Києві... Це значить що п"ятеро наших хлопців можна вирвати з лап русні.
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12.11.2023 14:03 Відповісти
+5
Ми вже будуємо нові санаторні табори для полонених окупантів. Це дурість. Не треба! Вбивайте падло. Памятайте що кожний полонений кацап коштує бюджету в чотири рази дорожче за середню пенсію наших батьків та дідів, а виконання нами Женевської конвенції ніяким чином не впливає на ставлення кацапів до полонених українців в ********** - їх бють, катують, принижують, позбавляють їжі та медичної допомоги і засуджують на величезні терміни в таборах Гулагу... Залишати життя можна тільки скаліченим окупантам з метою негайної передачі в ********* на лікування і "дожитіє". Отак просто - звезли "підранків" до кордону і хай шкутильгають "на родіну".
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12.11.2023 15:17 Відповісти
+5
Обміни майже припинились. Полонених вже два табори і міняти їх кацапи не поспішають. Поки що полонених більш ніж достатньо тому навіщо нам "лишні полонені"? Обміняють цих тоді і будемо брати в полон - табори не гумові, а бюджет у нас обмежений.
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12.11.2023 17:42 Відповісти
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Бачу п"ятьох претендентів на квартири в Києві... Це значить що п"ятеро наших хлопців можна вирвати з лап русні.
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12.11.2023 14:03 Відповісти
можете пояснити ? Не усі зрозуміли.
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12.11.2023 15:59 Відповісти
Чеченці через це проходили: повертали "русских мальчиков" їхнім мамам,а потім "мальчики" повернулись і "всех убили,всех ограбили".
Так, хлопці з 0 кажуть,що навіть рейди влаштовують за під@рами,якщо наші потрапили в полон, а обміняти немає кого.
Але багато є випадків, коли носяться з ними- лікують,годують...Замість того,щоб тихо збільшити товщину орного шару...
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12.11.2023 15:07 Відповісти
не треба нам таких добрив
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12.11.2023 16:01 Відповісти
Азовці досі у полоні, їх треба міняти
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12.11.2023 16:02 Відповісти
Ми вже будуємо нові санаторні табори для полонених окупантів. Це дурість. Не треба! Вбивайте падло. Памятайте що кожний полонений кацап коштує бюджету в чотири рази дорожче за середню пенсію наших батьків та дідів, а виконання нами Женевської конвенції ніяким чином не впливає на ставлення кацапів до полонених українців в ********** - їх бють, катують, принижують, позбавляють їжі та медичної допомоги і засуджують на величезні терміни в таборах Гулагу... Залишати життя можна тільки скаліченим окупантам з метою негайної передачі в ********* на лікування і "дожитіє". Отак просто - звезли "підранків" до кордону і хай шкутильгають "на родіну".
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12.11.2023 15:17 Відповісти
Уже миллион раз эту тему терли и все равно постоянно кто-то наступает на эти грабли. Давай в миллион первый повторю для тебя, что взятие орков в плен решает сразу 3 задачи:

1. Сохранение жизни и свободы для воинов ВСУ, годами находящихся в плену у орков - и это не имеет цены.
2. Пополнение ВСУ возвращенными из орковского плена бойцами.
3. Разрушение пропаганды мордора о том, что попадание в плен ВСУ гарантирует отрезание яиц, выкалывание глаз, изнасилование и т.п., что делает из орков берсерков и камикадзе, забирая жизни наших солдат.

И если нужно потратить немного денег на содержание пленных орков, результаты, с учетом того, что они в плену еще и работают на экономику Украины, с лихвой перекрывают вложения в инфраструктуру и корм для орков.
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12.11.2023 17:00 Відповісти
Будьте ласкаві, хоча б малесенький приклад про "пленных орков, , .... они в плену еще и работают на экономику Украины," - мені як пенсіонеру з 44 річним стажем?
Вони ЗАГАРБНИКИ, звірячі нелюди, - на відміну від військових ЗСУ, які захищають свою Бвтьківщину. Що є Батьківщина всім пояснювали ще в початкових класах школи. Мою школу, десятирічку, знищили однією АБ, одним заходом, в перші місяці 2022...... школа прожила майже 100 років, майже 100 поколінь її закінчили, пішли працювати, створили свої сім"ї, народжували дітей.... на місці школи зараз тільки купа уламків...
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12.11.2023 18:23 Відповісти
Ось воно звіряче. Вони просто скинули в одному проході по одній АБ - школа та будинок культури..

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12.11.2023 18:45 Відповісти
Легко: https://nv.ua/ukraine/events/malyuska-rasskazal-o-trude-rossiyskih-plennyh-v-lageryah-novosti-ukrainy-50365401.html
У Золкина полно видео, где он обсуждает с ними в т.ч. и работу. Если ты не в курсе, то украинским бойцам еще и платят за пленных орков.

Насчет зверств - да их хочется убить. А теперь выключи эмоции и включи мозг: о тех, кого взяли в плен должны быть показания, чтобы обвинять их в конкретных преступлениях - так по закону. А если убивать всех подряд, то и пленных воинов ВСУ тоже будут не менять, а пытать и убивать, ты этого добиваешься?!
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12.11.2023 19:02 Відповісти
Обміни майже припинились. Полонених вже два табори і міняти їх кацапи не поспішають. Поки що полонених більш ніж достатньо тому навіщо нам "лишні полонені"? Обміняють цих тоді і будемо брати в полон - табори не гумові, а бюджет у нас обмежений.
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12.11.2023 17:42 Відповісти
И что ты предлагаешь? Всех расстрелять, чтобы орки расстреляли в ответ всех украинцев, которые у них в плену?
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12.11.2023 19:04 Відповісти
не вірь оркам..
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12.11.2023 19:21 Відповісти
А кацапи саме цим і зайняті в прихованій формі. Вбивають повільно. Мій дід відсидів 19 років Гулагу (1939-1958) за те що українець і його звільнили "по актіровці", тобто після того як висотали по краплині всі сили. І без права повернення в Україну. Помер на поселенні під Красноярськом... А тепер згадайте Оленівку і ******* "судилища" де дають полоненим і "нєблагонадьожним" по 25 років таборів... Кацапи це нелюди і ставитись до них потрібно відповідно тяжкості їх злочинів. Тобто по справедливості.
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12.11.2023 21:55 Відповісти
Можна у Жовті Води на роботу послати...
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12.11.2023 22:07 Відповісти
Навіщо витрачати на них гривні? Там у посадці і прикопати. Я проти будь-яких обмінів. Українець москалю в полон не здасться. Він підірве себе гранатою. А ті хто зараз сидять у полоні - то зрадники та колобаранти. Їх кацапи вербують та перенавчають для диверсій в нашому тилу.
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12.11.2023 18:08 Відповісти
З під Авдіївки пишеш, на спині впольованого тобою орка?
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12.11.2023 19:05 Відповісти
Ты провокатор, "специалист" по сдаче в плен хренов. Если по твоей ущербной логике украинцы, попавшие в плен, включая тех, кого взяли без рук, ног или когда они были без сознания - предатели и коллаборанты, то в свою очередь и взятые в плен орки - коллаборанты в пользу Украины. Или в твоей ущербной логике это только в одну сторону работает?
Мордор-пропаганда орет, что в украинском плену пытают-насилуют-отрезают яйца-убивают, чтоб орки до последнего убивали и не сдавались. Каждый сдавшийся в плен орк - сохраненные жизни наших бойцов, а обмены все равно будут. Так что шел бы ты лесом со своими "свежими идеями".
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12.11.2023 19:10 Відповісти
Кожний врятований від загибелі окупант повертається вбивати українців знову. Вже є типи які втретє потрапили в полон! З кацапського полону нам іноді "видають" інвалідів-доходяг в обмін на вгодованих і здорових як коні каціпів... Цю погань потрібно винущувати максимально. Вони свої втрати компенсують за рахунок мобілізації з окупованих територій і примусового переселення до ********** українців. А нам чим компенсувати?
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13.11.2023 13:14 Відповісти
Во-первых не каждый. Во-вторых никто не мешает нам менять инвалидов на инвалидов. Или для тебя солдат ВСУ, который остался без рук, ног или глаз уже недочеловек и менять его не нужно?
Не менять наших - поступать как кацапы, а значит, наши мобики точно будут знать, что из плена они не вернутся и для многих это будет лишней причиной избегать службы. Представь себе, что в плену твой сын.
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15.11.2023 00:00 Відповісти
Який сенс брати в полон набагато більше ніж кацапи міняють? Два діючі табори мають певну кількість місць. Поміняли - доловили. Це ж не таранька "про запас" - їх годувати, лікувати, одягати, розважати, працевлаштовувати та стерегти потрібно...
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15.11.2023 00:13 Відповісти
Ты предлагаешь не менять? Оставить наших воинов пожизненно гнить в мордоре? Еще раз повторю вопрос: допустим, твой сын попал в плен. Ты готов пожертвовать им, чтобы не менять ни единого орка? Или если они согласятся поменять его только на 10 орков или на 100?
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15.11.2023 01:34 Відповісти
Тільки кацап може пропонувати міняти одного українця на сто кацапів. Якби мій син потрапив у полон до кацапів я б вважав його мертвим і повбивав би за нього багато прокацаплених ********* в своєму тиловому місті.
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15.11.2023 02:56 Відповісти
 
 