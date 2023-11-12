Воїни 30 ОМБр після вдалої контратаки беруть у полон російських військових. ВIДЕО
На одному із напрямків фронту бійці 30-ої окремої механізованої бригади після вдалої контратаки взяли у полон групу російських військових.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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+18 олександр олекандр
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Так, хлопці з 0 кажуть,що навіть рейди влаштовують за під@рами,якщо наші потрапили в полон, а обміняти немає кого.
Але багато є випадків, коли носяться з ними- лікують,годують...Замість того,щоб тихо збільшити товщину орного шару...
1. Сохранение жизни и свободы для воинов ВСУ, годами находящихся в плену у орков - и это не имеет цены.
2. Пополнение ВСУ возвращенными из орковского плена бойцами.
3. Разрушение пропаганды мордора о том, что попадание в плен ВСУ гарантирует отрезание яиц, выкалывание глаз, изнасилование и т.п., что делает из орков берсерков и камикадзе, забирая жизни наших солдат.
И если нужно потратить немного денег на содержание пленных орков, результаты, с учетом того, что они в плену еще и работают на экономику Украины, с лихвой перекрывают вложения в инфраструктуру и корм для орков.
Вони ЗАГАРБНИКИ, звірячі нелюди, - на відміну від військових ЗСУ, які захищають свою Бвтьківщину. Що є Батьківщина всім пояснювали ще в початкових класах школи. Мою школу, десятирічку, знищили однією АБ, одним заходом, в перші місяці 2022...... школа прожила майже 100 років, майже 100 поколінь її закінчили, пішли працювати, створили свої сім"ї, народжували дітей.... на місці школи зараз тільки купа уламків...
У Золкина полно видео, где он обсуждает с ними в т.ч. и работу. Если ты не в курсе, то украинским бойцам еще и платят за пленных орков.
Насчет зверств - да их хочется убить. А теперь выключи эмоции и включи мозг: о тех, кого взяли в плен должны быть показания, чтобы обвинять их в конкретных преступлениях - так по закону. А если убивать всех подряд, то и пленных воинов ВСУ тоже будут не менять, а пытать и убивать, ты этого добиваешься?!
Мордор-пропаганда орет, что в украинском плену пытают-насилуют-отрезают яйца-убивают, чтоб орки до последнего убивали и не сдавались. Каждый сдавшийся в плен орк - сохраненные жизни наших бойцов, а обмены все равно будут. Так что шел бы ты лесом со своими "свежими идеями".
Не менять наших - поступать как кацапы, а значит, наши мобики точно будут знать, что из плена они не вернутся и для многих это будет лишней причиной избегать службы. Представь себе, что в плену твой сын.