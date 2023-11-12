Прикордонники ліквідували групу російських піхотинців на Куп’янсько-Лиманському напрямку. ВIДЕО
Бійці бригади "Сталевий Кордон" за допомогою мінометів та гранатометів MK-19 розбили групу російських піхотинців на Куп’янсько-Лиманському напрямку.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
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