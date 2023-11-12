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Прикордонники ліквідували групу російських піхотинців на Куп’янсько-Лиманському напрямку. ВIДЕО

Бійці бригади "Сталевий Кордон" за допомогою мінометів та гранатометів MK-19 розбили групу російських піхотинців на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6196) ліквідація (4146)


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За чим московські увивці вдерлися в Україну, те і отримали!
Дякуємо Захисникам України!
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12.11.2023 12:58 Відповісти
Шкода не було касетного ...
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12.11.2023 13:29 Відповісти
 
 