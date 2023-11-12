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Новини Відео Війна
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Оператори БПЛА атакували дроном російських штурмовиків на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Воїни 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" із підрозділу "Signum" виявили групу російських штурмовиків на Бахмутському напрямку та атакували окупантів дроном-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Двоє окупантів сподівались сховатись від нашого дрона у вирві, але марно. За відео можна судити, що вони залишились живі, але вже малоймовірно, що вони зможуть наступати. А ось на другому, окупанту пощастило менше, як він не намагався втекти, але наша "пташка" не залишила йому жодного шансу", - повідомили у дописі під відео.

Також дивіться: Воїни ЗСУ знищили броньовану техніку окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1563) 93 окрема механізована бригада (303)


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Топ коментарі
+6
Дрон навчив орка ходити на чоторьох лапах, повернувшись до свого природного стану.
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12.11.2023 16:00 Відповісти
+4
мда, треба розробити спецзаряди для дронів
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12.11.2023 16:00 Відповісти
+2
у воронці обидва живі лишились
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12.11.2023 15:57 Відповісти
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у воронці обидва живі лишились
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12.11.2023 15:57 Відповісти
мда, треба розробити спецзаряди для дронів
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12.11.2023 16:00 Відповісти
Перша світова кажете ?
ну-ну....
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12.11.2023 15:59 Відповісти
Дрон навчив орка ходити на чоторьох лапах, повернувшись до свого природного стану.
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12.11.2023 16:00 Відповісти
Что то заряд слабоватый. Как будто от питарды. То показывают как орки на куски разлетаются от самопальной гранаты скинутой с дрона а то просто жопу почесали и побежали дальше. Нужно что то делать с увеличением мощности взрывчатки и наполнителя
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12.11.2023 16:03 Відповісти
Сьогодні, сподіваюсь, вечір у вас вільний, якщо не враховувати пусте плескання язиком? Тож займіться корисною справою, збільшуйте потужність вибухівки.
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12.11.2023 16:43 Відповісти
на першому відео козломордий показує як сваіх не брасаєм)))
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12.11.2023 16:52 Відповісти
Шо це за хлопушка,шо ці подонки осталися жіві,та від одніеї наступательної гранати радянського виготовлення від них осталися би тільки лапті,а це шо хлопушки?
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12.11.2023 16:58 Відповісти
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12.11.2023 19:05 Відповісти
Мальчик в трусиках - засчитан! А вот ещё один, правда уже практически без трусиков, НО... , зато модно загорелый поджареный!

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17ttjdh/drone_utilized_as_mobile_crematory/
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13.11.2023 02:04 Відповісти
 
 