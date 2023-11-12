Оператори БПЛА атакували дроном російських штурмовиків на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Воїни 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" із підрозділу "Signum" виявили групу російських штурмовиків на Бахмутському напрямку та атакували окупантів дроном-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Двоє окупантів сподівались сховатись від нашого дрона у вирві, але марно. За відео можна судити, що вони залишились живі, але вже малоймовірно, що вони зможуть наступати. А ось на другому, окупанту пощастило менше, як він не намагався втекти, але наша "пташка" не залишила йому жодного шансу", - повідомили у дописі під відео.

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