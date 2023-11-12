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Розвідники "Азову" знищили ворожий комплекс "Іронія-М". ВIДЕО

Розвідники бригади "Азов" знищили FPV-дронами дороговартісний оптико-електронний комплекс спостереження "Іронія-М".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал бригади спеціального призначення НГУ "Азов".

Успішне знищення комплексу допомогло позбавити російських терористів можливості збирати інформацію про переміщення, техніку або ж особовий склад наших воїнів.

Дивіться: Оператори БПЛА атакували дроном російських штурмовиків на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

розвідка (3894) знищення (7692)


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Топ коментарі
+12
"Іронія М судьби" або з нелегким, дуже нелегким, гарячим українським паром )
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12.11.2023 16:29 Відповісти
+9
"чем больше сдадим, тем лучше" (С)
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12.11.2023 16:57 Відповісти
+3
Лучше вальнуть по мавзолею. Мож кремлядь прекратит 3-х месячное бальзамирование пыни , да наконец-то справит по нему официоз с "Лебединым озером".
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12.11.2023 16:42 Відповісти
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"Іронія М судьби" або з нелегким, дуже нелегким, гарячим українським паром )
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12.11.2023 16:29 Відповісти
Лучше вальнуть по мавзолею. Мож кремлядь прекратит 3-х месячное бальзамирование пыни , да наконец-то справит по нему официоз с "Лебединым озером".
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12.11.2023 16:42 Відповісти
Саня не забувай що там є ще пару пинь.
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12.11.2023 16:47 Відповісти
"чем больше сдадим, тем лучше" (С)
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12.11.2023 16:57 Відповісти
кацапская смехопанорама....
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12.11.2023 17:03 Відповісти
''Пєсєц'' кацапам-більше ніякої ''іронії''.
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12.11.2023 17:12 Відповісти
Яка іронія - тут був, а за мить вже немає...
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12.11.2023 17:19 Відповісти
Питання до яйценосних екс-міністрів на підсосі у Блазня: де аналогічні українські комплекси оптико-електронного спостереження за ворогом?
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12.11.2023 17:50 Відповісти
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12.11.2023 19:42 Відповісти
йося бажає легкого пару і чекає у гості.
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12.11.2023 19:47 Відповісти
Іронія перетворилася на сарказм.
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12.11.2023 21:18 Відповісти
 
 