Розвідники "Азову" знищили ворожий комплекс "Іронія-М". ВIДЕО

Розвідники бригади "Азов" знищили FPV-дронами дороговартісний оптико-електронний комплекс спостереження "Іронія-М".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал бригади спеціального призначення НГУ "Азов".

Успішне знищення комплексу допомогло позбавити російських терористів можливості збирати інформацію про переміщення, техніку або ж особовий склад наших воїнів.

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