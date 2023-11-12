Розвідники "Азову" знищили ворожий комплекс "Іронія-М". ВIДЕО
Розвідники бригади "Азов" знищили FPV-дронами дороговартісний оптико-електронний комплекс спостереження "Іронія-М".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал бригади спеціального призначення НГУ "Азов".
Успішне знищення комплексу допомогло позбавити російських терористів можливості збирати інформацію про переміщення, техніку або ж особовий склад наших воїнів.
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