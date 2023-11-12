Момент влучання ракети Storm Shadow по російській системі ППО. ВIДЕО

Російський загарбник хотів зафільмувати роботу системи ППО під час відбиття української атаки. Саме в цей час ворожий комплекс протиповітряної оборони уразила ракета.

Автор відео хотів записати на відео в дії систему російської ППО. Але, як виявилося через 30 секунд, – ворожий протиповітряний комплекс і був ціллю ракети Storm Shadow, передає Цензор.НЕТ.

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