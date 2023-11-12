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Момент влучання ракети Storm Shadow по російській системі ППО. ВIДЕО

Російський загарбник хотів зафільмувати роботу системи ППО під час відбиття української атаки. Саме в цей час ворожий комплекс протиповітряної оборони уразила ракета.

Автор відео хотів записати на відео в дії систему російської ППО. Але, як виявилося через 30 секунд, – ворожий протиповітряний комплекс і був ціллю ракети Storm Shadow, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Розвідники "Азову" знищили ворожий комплекс "Іронія-М". ВIДЕО

Автор: 

ППО (3326) ракети (4092)


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Топ коментарі
+40
Але ж можна сказати що ППО знищило ракету
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12.11.2023 16:57 Відповісти
+37
Що за претензії? Янелох, боневтік, скубрія по 8, зарплата вчителів 4000 доларів, "веснянні посадки" "після вийди розбійник", а ще "літаки летять будут всіх бамбіть", просто пєрєсталі стрілять, мір в очкі путіна знайдений, долар нє 45, всє купілі зємлю.
Це потік думок, але по ним і подвихам гундосявої почвари можна серію научних робіт писать, як найобувать дегенератів.
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12.11.2023 17:27 Відповісти
+28
прилетіло не в пускову, а в пункт керування походу, зелений гараж, який ближче
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12.11.2023 17:10 Відповісти
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Бубочка, це ти тут зобіжаєщся? Гроші на ЗСУ!
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12.11.2023 17:20 Відповісти

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12.11.2023 19:37 Відповісти
зебіл. Звичайний. Що тут скажеш. Стрибай далі
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12.11.2023 19:00 Відповісти
Хто знайде ти, короткорукий. Я розумію, що ти пишеш про себе, бо більше ти ні на що не здатне одоробло. Писун 73%, стрибай не відволікася.
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13.11.2023 20:08 Відповісти
От же грамотій. Мав би ти хоч якусь освіту, не писав би нісенітниць. Елементарно в тебе лише фантазії в голові оживають. Ти навіть як би когось знайшов, то нічого би нікому не пред'явив. Кидаєшся як мала дитина на кожне слово. Краще радуйся, що твоя задниця в теплі і прикрий рота. За мудрого зійдеш
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14.11.2023 00:30 Відповісти
Не корчи з себе щось, ти ніхто і звати ніяк. Не вмієш мерзото жити і говорити за себе, - то горбатого могила виправить. І шукай давай швидше, швидше знайдеш швидше на коліна станеш і будеш вибачатися за свій кривий язик. А так буде, згадай мой слова. А на ділі соплі жуватимеш, ну яж не знав, ну я випадково, та я не думав. Вже бачу, що кабіну не мав ломану і от відчуваєш безнаказаність. Воша форумна
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22.11.2023 21:59 Відповісти
Що за претензії? Янелох, боневтік, скубрія по 8, зарплата вчителів 4000 доларів, "веснянні посадки" "після вийди розбійник", а ще "літаки летять будут всіх бамбіть", просто пєрєсталі стрілять, мір в очкі путіна знайдений, долар нє 45, всє купілі зємлю.
Це потік думок, але по ним і подвихам гундосявої почвари можна серію научних робіт писать, як найобувать дегенератів.
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12.11.2023 17:27 Відповісти
не має, до тих пір, поки сам Шашличник не буде на шампурі....
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12.11.2023 17:31 Відповісти
В даному разі пишеться *немає*. Разом.
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12.11.2023 17:35 Відповісти
шоколадка з порохом. якось так. Слава ЗСУ!
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12.11.2023 19:21 Відповісти
Анало-говнетний ЗРК проморгав ракету. Пуляв-пуляв і все мимо.
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12.11.2023 16:55 Відповісти
Озвучка відео: "піу, піу, піу, піу (стріляє ппо) (і тут раптом) ******!!!
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12.11.2023 18:41 Відповісти
може бути що по обманках, спеціально, щоб виявити сам комплекс, куди і прилетіло.
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12.11.2023 19:24 Відповісти
Довийобувася кацапський пвошник. Навіть нелишиться ДНК. Буде вдова до шойги дзвонити.
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12.11.2023 16:56 Відповісти
Але ж можна сказати що ППО знищило ракету
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12.11.2023 16:57 Відповісти
Із 100% ефективністю.
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12.11.2023 17:02 Відповісти
Комплекс ППО імені Алєксандра Матросова)
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12.11.2023 20:13 Відповісти
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12.11.2023 16:57 Відповісти
Василь ДУНЕЦЬ - "ДРУЖЕ ЗАЛУЖНИЙ" (Кавер-версія української повстанської пісні "Друже Ковалю)

https://www.youtube.com/watch?v=qIUuDAIRtgM
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12.11.2023 17:00 Відповісти
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12.11.2023 17:02 Відповісти
прилетіло не в пускову, а в пункт керування походу, зелений гараж, який ближче
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12.11.2023 17:10 Відповісти
Так это позиция ПВО, там целый комплекс находится. Куда входят ПУ, РЛС, пункт управления, может еще что то, точно не знаю. И если военные не идиоты, то это все стоит на отдалении друг от друга, что бы все не уничтожили одни ударом. Как пэтриоты в Киеве например.
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12.11.2023 17:52 Відповісти
"Имеет боевую часть до 450 кг, поэтому может оставлять яму глубиной до 30 м."
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12.11.2023 18:10 Відповісти
Почитав характеристики різні:
завелика глубина при такій кількості бойової речовини...
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13.11.2023 08:46 Відповісти
коцапччег, прилетіло туди куди треба, не переживай.
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12.11.2023 19:26 Відповісти
Очі промий. Там трава висока і щось стояло.
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12.11.2023 17:08 Відповісти
Ага, висока... Мабуть вище за с300?
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12.11.2023 17:37 Відповісти
прилетіло схоже в пункт керування, або радар
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12.11.2023 17:12 Відповісти
Тобто периетр це тільки те що попереду, а коли знімаючий знаходиться по заду ПУ то це можна не вважати периметром?
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12.11.2023 18:40 Відповісти
прямо в будку де розташовані планшетисти і інший управляючий персонал,сам служив ппо тому знаю.
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12.11.2023 18:44 Відповісти
ПК. Радар лівіше. А от зачепило йог чи ні - питаня!
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12.11.2023 18:29 Відповісти
Біжи, Лола, біжи…
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12.11.2023 17:06 Відповісти
Дымилась падая ракета А от нее бежал расчет. Кто хоть однажды видел это, Тот ... к ракете подойдет! (вариант: тот хрен в ракетчики пойдет)
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12.11.2023 18:14 Відповісти
Мій батько в кінці пʼятдесятих служив строкову в ракетних військах.
Написанепро його службу, один в один…
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12.11.2023 18:28 Відповісти
Попало 100 % але що саме знищено не зовсім зрозуміло адже :

В состав ЗРС "Триумф" входят:
Средства управления 30К6Е:
пункт боевого управления https://missilery.info/files/m/s400/55k6e.jpg 55К6Е ;
РЛС обнаружения https://missilery.info/files/m/s400/91n6e.jpg 91Н6Е .

Зенитные ракетные комплексы 98Ж6Е (до 6 шт.)
в составе:Многофункциональная РЛС управления https://missilery.info/files/m/s400/92n2e.jpg 92Н2Е

;Пусковые установки https://missilery.info/files/m/s400/5p85te2.jpg 5П85ТЕ2 и/или https://missilery.info/files/m/s400/5p85ce2.jpg 5П85СЕ2 (до 12 шт.)
Зенитные ракеты 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6Е3 существующих ЗРК С - 300ПМ - 1, - 2, а также ракеты 9М96Е и 9М96Е2 (см. https://missilery.info/files/m/s400/9m96.jpg фото ) и ракета сверхбольшой дальности 40Н6Е

.Опционально придаваемые средства:
всевысотная РЛС https://missilery.info/missile/wobb/c300pmu2/96l6e.shtml 96Л6Е ;
передвижная вышка 40В6М для антенного поста 92Н6Е.

Тому зрозуміло , що все однією ракетою фізично не накриєш...
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12.11.2023 17:15 Відповісти
Знищено все довкола (навіть бідного кацапа-опєратора мобілки), бо ж ракета має багато вибухівки і різної шрапнелі. Точність 100%.
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12.11.2023 17:28 Відповісти
Ох уж эти ракеты ШШ с шрапнелью, да Эксперты в теме, 100% точность.
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12.11.2023 17:44 Відповісти
Вона попала саме туди - куди й треба було . В пункт бойового керування ЗРК .
Той сарайчик куди вона влучила , набагато важливіший ніж пускові установки .
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12.11.2023 17:56 Відповісти
Вроде взрыв был ближе.
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12.11.2023 18:16 Відповісти
очі скломийкою промий, не випий, а очі промий.
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12.11.2023 19:29 Відповісти
треба поширювати антирекламу клієнтам кацапської зброї,
купиш у кацапів і торба тобі
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12.11.2023 17:22 Відповісти
та вже ніхто її не купує, і не продає, а куплену намагаються спихнути, тим же кацапам взад, втридорога.
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12.11.2023 19:30 Відповісти
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12.11.2023 17:24 Відповісти
Сподіваюсь оператора теж підсмажило.
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12.11.2023 17:27 Відповісти
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12.11.2023 17:31 Відповісти
Ціллю був не той об"єкт, який спершу привертає увагу.
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12.11.2023 17:39 Відповісти
Ну все одно,щось хорошо підсмажило.
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12.11.2023 17:49 Відповісти
Хронікера кацапчика спитайте, якщо живий. Попадання є стовідсотково.
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12.11.2023 18:24 Відповісти
Щодо об'єкта ППО - не явно, але що накрило оператора відосика - це факт.
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12.11.2023 18:34 Відповісти
тупа жирна смужка, оі скломийкою промий, тільки не пий, а саме в очі.
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12.11.2023 19:31 Відповісти
Гарний кадр!
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12.11.2023 18:54 Відповісти
ЗСУ загрузилр РусоПідрів РЕБАМИ, а Шторм виконав свою роботу на усі 100% СМАТРІКАКОЙ ПАЗОР-ПАРАЗІЛІ ГГГ
Як може змагитисть задрочена сАвкова С-300 з гібридно-лампово-транзисторними трактами"дідиЛіталі" проти високо технологічного Шторма.
Оркі ви шо так курІтЄ Г ГГ ГГГ
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12.11.2023 20:08 Відповісти
Цікавий кібєніматограф...
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12.11.2023 20:54 Відповісти
Пускова установка без сарайчика стріляти не буде і усе!
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12.11.2023 21:30 Відповісти
Самое аналоговнетное ПВО в мире , которое не может даже СЕБЯ прикрыть !
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12.11.2023 21:41 Відповісти
Це дуже епічно виглядає!
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12.11.2023 22:20 Відповісти
Упсс! А що трапилось?)))
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12.11.2023 23:04 Відповісти
Лучшая рекламма в мире непревзойденным русским системам ПВО. Туркам не забудтье показать.
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13.11.2023 01:45 Відповісти
 
 