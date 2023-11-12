Момент влучання ракети Storm Shadow по російській системі ППО. ВIДЕО
Російський загарбник хотів зафільмувати роботу системи ППО під час відбиття української атаки. Саме в цей час ворожий комплекс протиповітряної оборони уразила ракета.
Автор відео хотів записати на відео в дії систему російської ППО. Але, як виявилося через 30 секунд, – ворожий протиповітряний комплекс і був ціллю ракети Storm Shadow, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+40 Олег Квиташ
показати весь коментар12.11.2023 16:57 Відповісти Посилання
+37 Ділю на нуль
показати весь коментар12.11.2023 17:27 Відповісти Посилання
+28 Boruh Zackelberger
показати весь коментар12.11.2023 17:10 Відповісти Посилання
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Це потік думок, але по ним і подвихам гундосявої почвари можна серію научних робіт писать, як найобувать дегенератів.
https://www.youtube.com/watch?v=qIUuDAIRtgM
завелика глубина при такій кількості бойової речовини...
Написанепро його службу, один в один…
В состав ЗРС "Триумф" входят:
Средства управления 30К6Е:
пункт боевого управления https://missilery.info/files/m/s400/55k6e.jpg 55К6Е ;
РЛС обнаружения https://missilery.info/files/m/s400/91n6e.jpg 91Н6Е .
Зенитные ракетные комплексы 98Ж6Е (до 6 шт.)
в составе:Многофункциональная РЛС управления https://missilery.info/files/m/s400/92n2e.jpg 92Н2Е
;Пусковые установки https://missilery.info/files/m/s400/5p85te2.jpg 5П85ТЕ2 и/или https://missilery.info/files/m/s400/5p85ce2.jpg 5П85СЕ2 (до 12 шт.)
Зенитные ракеты 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6Е3 существующих ЗРК С - 300ПМ - 1, - 2, а также ракеты 9М96Е и 9М96Е2 (см. https://missilery.info/files/m/s400/9m96.jpg фото ) и ракета сверхбольшой дальности 40Н6Е
.Опционально придаваемые средства:
всевысотная РЛС https://missilery.info/missile/wobb/c300pmu2/96l6e.shtml 96Л6Е ;
передвижная вышка 40В6М для антенного поста 92Н6Е.
Тому зрозуміло , що все однією ракетою фізично не накриєш...
Той сарайчик куди вона влучила , набагато важливіший ніж пускові установки .
купиш у кацапів і торба тобі
Як може змагитисть задрочена сАвкова С-300 з гібридно-лампово-транзисторними трактами"дідиЛіталі" проти високо технологічного Шторма.
Оркі ви шо так курІтЄ Г ГГ ГГГ