HIMARS знищив вщент російську САУ 2С3 "Акація". ВIДЕО
Сили оборони України за допомогою HIMARS знищили російську САУ 2С3 "Акація" та ліквідували шістьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
Топ коментарі
+22 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар26.11.2023 14:46
+19 Перемоги Нам Усім
показати весь коментар26.11.2023 14:56
+18 Rere #582878
показати весь коментар26.11.2023 15:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо вони хотіли все залагодити в Стамбулі. Але приїхав Борис і всі плани пішли коту під хвіст.
вони то в американській прес відмітяться, то в руснявій
Про що можна казати!
САУ набита б/к "під зав"язку" Бо порохові заряди палахкотять з башти
І у нього це виходить - терапія йде на користь.
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!