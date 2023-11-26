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18 060 37

HIMARS знищив вщент російську САУ 2С3 "Акація". ВIДЕО

Сили оборони України за допомогою HIMARS знищили російську САУ 2С3 "Акація" та ліквідували шістьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Дивіться: На лівобережній Херсонщині знищено колону російської техніки, яка везла боєприпаси. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7216) САУ (222) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+22
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26.11.2023 14:46
+19
Борис Герой України..
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26.11.2023 14:56
+18
Я розумію його так: зекодло зливало Україну,а Джонсон хотів,щоб ми захищались.Це явка з повинною взагалі то.
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26.11.2023 15:04
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Хаймерс ще на пам'ятник не заслужив... а ось петріоту обов'язково поставимо після Перемоги..
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26.11.2023 14:44 Відповісти
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26.11.2023 14:46 Відповісти
Гарно! Слава ЗСУ! На пам'ятник Хаймарси вже давно заслоговують! Вони можна сказати переломали кацапську арту!
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26.11.2023 14:47 Відповісти
Дрова з акації горять неперевершено!
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26.11.2023 14:48 Відповісти
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26.11.2023 14:49 Відповісти
Кацапи для свого фейку вибрали підходящого суб'єкта. Можна і повірити що ця мавпа "подтвєрділа".
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26.11.2023 14:55 Відповісти
Він дійсно таке сказав
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26.11.2023 15:02 Відповісти
Він признався в намірах зекодла-здача України
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26.11.2023 15:05 Відповісти
напевно
Бо вони хотіли все залагодити в Стамбулі. Але приїхав Борис і всі плани пішли коту під хвіст.
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26.11.2023 15:09 Відповісти
Відео? Прокуратура?
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26.11.2023 15:11 Відповісти
Що саме він сказав? Ви першоджерело дивилися? Не *******.
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26.11.2023 20:31 Відповісти
Борис Герой України..
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26.11.2023 14:56 Відповісти
Морда имбецила. За кого голосовали 73 процента?
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26.11.2023 15:02 Відповісти
бидло обирає бидло....
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26.11.2023 17:01 Відповісти
Та це вумні-превумні Миколаївці вибрали хламідію.. В них ще є такий собі українофоб Кім, а навколо нього, як і навколо Боневтіка бувші риги. Отака собі ширка.
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26.11.2023 17:50 Відповісти
Я розумію його так: зекодло зливало Україну,а Джонсон хотів,щоб ми захищались.Це явка з повинною взагалі то.
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26.11.2023 15:04 Відповісти
Ксєня, ти не перевершена. Масковскій камсамолєц почитуєш?
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26.11.2023 15:06 Відповісти
слідкую за зеленими артистами
вони то в американській прес відмітяться, то в руснявій
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26.11.2023 15:08 Відповісти
Агрохімія кончений ІДІОТІНА 🙁
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26.11.2023 15:44 Відповісти
чебурек 👎
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26.11.2023 16:09 Відповісти
Мавпоподібний павук несе всяку херню, йому віри вже давно нема!
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26.11.2023 14:55 Відповісти
100% денацификация
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26.11.2023 15:01 Відповісти
Судячи по накатаному сліду - не один раз там стояла......
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26.11.2023 15:02 Відповісти
Україна і ота «бітумна особа» з Осетії…, яка захищала абрамовича- гаманця *****! Убивцю українців захищаю ця особа з ВРУ !! Була б у неї честь, може і сам застрелився б, а так …
Про що можна казати!
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26.11.2023 15:05 Відповісти
З Абхазії.
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26.11.2023 16:47 Відповісти
О! Тепер видно добре - кацапня тільки вийшла на позицію
САУ набита б/к "під зав"язку" Бо порохові заряди палахкотять з башти
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26.11.2023 15:25 Відповісти
Від балалаєчників залишився лише російський дух ... І той випарувався ...
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26.11.2023 15:26 Відповісти
Доктор Хаймерс лікує *********** вiд зайвой хромосоми.
І у нього це виходить - терапія йде на користь.
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26.11.2023 15:33 Відповісти
Отакий опалювальний сезон у рашистів - жара неймовірна - ну хоч хаймерс їм форточку відкрив.
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26.11.2023 15:51 Відповісти
И тут сверху кто-то постучал.
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26.11.2023 16:04 Відповісти
Вони сиділи як діди в 43- му, за штурвалами, були як справжні герої. І тут ху@як!.... повоювали ***.... Хорошего настроєнія екіпажу...
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26.11.2023 20:13 Відповісти
А до этого САУ 2С3 "Акация" были не полностью российскими?
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26.11.2023 16:33 Відповісти
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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26.11.2023 16:59 Відповісти
Как-то трєвожно за судьбу єкіпажа.... Успєлі до 3-го звонка?
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26.11.2023 18:26 Відповісти
Вони і до першого "не успели", але то таке...
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27.11.2023 07:03 Відповісти
 
 