На лівобережній Херсонщині знищено колону російської техніки, яка везла боєприпаси. ВIДЕО

Завдяки українській аеророзвідці російські автівки не доїхали до пункту призначення, де йдуть бойові зіткнення. Наші бійці атакували колону ворожої техніки, яка везла боєприпаси на лівобережній Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Український Південь.

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