На лівобережній Херсонщині знищено колону російської техніки, яка везла боєприпаси. ВIДЕО
Завдяки українській аеророзвідці російські автівки не доїхали до пункту призначення, де йдуть бойові зіткнення. Наші бійці атакували колону ворожої техніки, яка везла боєприпаси на лівобережній Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Український Південь.
Топ коментарі
+23 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар26.11.2023 14:07
+17 Нина Карпенко
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+13 Zalais Cilvecins
показати весь коментар26.11.2023 14:10
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справи.
2. Машини підбиті чимось легким бо горять тільки кабіни, а вантаж цілий.
3. Одягнутися для вилазки в тил могли як завгодно щоб не привертати увагу до себе.
4. Це тил бо здається мені, що без охорони вантажівки їхали.
Так усіх))))
(тут мають бути оті кицьки, шо кумедні питання задать)
Відтак - є сумніви, що відео свіже, більш схоже на весну 22-го року.