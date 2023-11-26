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Новини Відео Війна
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На лівобережній Херсонщині знищено колону російської техніки, яка везла боєприпаси. ВIДЕО

Завдяки українській аеророзвідці російські автівки не доїхали до пункту призначення, де йдуть бойові зіткнення. Наші бійці атакували колону ворожої техніки, яка везла боєприпаси на лівобережній Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Український Південь.

Також дивіться: Бійці 92 ОШБр уразили чотири танки та гаубицю Д-30 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7216) Херсонська область (5738)


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Топ коментарі
+23
Все знадобиться у господарстві. Гарно змогли підбити машини щоб вантаж не пошкодити.
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26.11.2023 14:07
+17
Горить кожен камаз,наші бійці снайпери своєї
справи.
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26.11.2023 14:08
+13
Achtung , achtung partizanen , rusische schwaine its deat !
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26.11.2023 14:10
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Все знадобиться у господарстві. Гарно змогли підбити машини щоб вантаж не пошкодити.
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26.11.2023 14:07 Відповісти
Горить кожен камаз,наші бійці снайпери своєї
справи.
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26.11.2023 14:08 Відповісти
Лкгковим авто всі ********** не спасете, підари кацапські!
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26.11.2023 14:08 Відповісти
1. Це не обов'язково росіяни.
2. Машини підбиті чимось легким бо горять тільки кабіни, а вантаж цілий.
3. Одягнутися для вилазки в тил могли як завгодно щоб не привертати увагу до себе.
4. Це тил бо здається мені, що без охорони вантажівки їхали.
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26.11.2023 14:16 Відповісти
5. І останнє відео з місця подій як українці взяли?
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26.11.2023 14:18 Відповісти
Та здається, судячи зі штанів, це якісь Українські ДСНС-ники никають русняві снаряди!
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26.11.2023 14:42 Відповісти
Achtung , achtung partizanen , rusische schwaine its deat !
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26.11.2023 14:10 Відповісти
зеточки-***********.
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26.11.2023 14:10 Відповісти
Там лише три вантажівки у яких лише пошкоджено колеса - навіть БК не постраждав, відтак, це скоріше затримка, а не знищення.
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26.11.2023 14:12 Відповісти
"Наші бійці атакували колону ворожої техніки, яка везла ********** на лівобережній Херсонщині. "
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26.11.2023 14:23 Відповісти
А підарів усіх вбили?
Так усіх))))
(тут мають бути оті кицьки, шо кумедні питання задать)
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26.11.2023 14:24 Відповісти
Це відео весни минулого року...
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26.11.2023 14:28 Відповісти
Саме тому кацапський телеграм треба заборонити! Бо ним фєсєбє керує. То путлєр здох, то хохли ховаються від мобілізації, то побігли здаватися і ціла бригада зрадників-перебіжчиків воює за русню.
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26.11.2023 20:36 Відповісти
кажуть такий цікавий танчик було помічено біля Куп'янська
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26.11.2023 14:29 Відповісти
А толку? Їх треба 300 штук. А в США бардак.
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26.11.2023 15:14 Відповісти
Буде 300, зрадофіли такі як ти будуть казати треба 3000.
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26.11.2023 15:40 Відповісти
Відосик не першої свіжості
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26.11.2023 14:33 Відповісти
Таки дійсно - схоже, що це якісь слабоекіпіровані ТРО-шникі працюють.

Відтак - є сумніви, що відео свіже, більш схоже на весну 22-го року.
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26.11.2023 14:46 Відповісти
Таке відчуття що "************" заразний. Агов, Цензор. В українців пам'ять не як у рибки гупі. Ми ж не кацапи. Куди тільки Бутусов дивиться?
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26.11.2023 15:06 Відповісти
Ну чого ви?Треба шось показувати.....Нового нема так баян достали.
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26.11.2023 16:09 Відповісти
Боян мохом покритий. Навіщо цей вкид?
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26.11.2023 14:58 Відповісти
Баян. Цензор....припиніть подібне. Вже не перший раз
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26.11.2023 14:59 Відповісти
А асфальт на дорозі таки якісний...
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26.11.2023 15:07 Відповісти
, будь ласка дату цього відео, а то в нас дівани порозривало від суперечок.
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26.11.2023 15:13 Відповісти
Думаєте, вона знає, як ту дату знайти?
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26.11.2023 23:06 Відповісти
Лендлиз от орков.
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26.11.2023 15:29 Відповісти
Торішнє відео.
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26.11.2023 15:31 Відповісти
Нехай завжди і всюди горить земля під ногами окупантів! Героям удачі, здоров'я!
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26.11.2023 15:33 Відповісти
Партизани напартизанили. Маски вдівайте при відео - не ризикуйте.
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26.11.2023 15:54 Відповісти
Це ж було вже!
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26.11.2023 15:56 Відповісти
Кучма-Януковичу.(С).Класика.Був час.....
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26.11.2023 16:07 Відповісти
Вот на что способны херсонские браконьеры ради тротила! 👌
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26.11.2023 16:35 Відповісти
Ви там *******? Це минулорічний відос з Сумської обл.
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26.11.2023 22:57 Відповісти
 
 