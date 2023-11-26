Бійці 92 ОШБр уразили чотири танки та гаубицю Д-30 окупантів. ВIДЕО
На Бахмутському напрямку бійці 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка з підрозділу CODE 9.2., всього за один день змогли уразити чотири російські танки та одну гаубицю Д-30.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни атакували ворожу техніку за допомогою українських безпілотників "Вампір".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Або не виникають.
Сьогодні гарні новини також з боліт,
є влучання.
А в Криму штормить,може,міст не витримає
негоду...
прошу Вас уявити, що у орків не меньше дронів а мінометів, гаубиць, ракет та м"яса в рази більше...
тому не дивлячись на успіхи, віддачу професіоналязм наших воїнів, їм дуже важко
гинуть та стають нікому не потрібними каліками, ЗА ШТАТОМ десятки тисяч!!!!
мертвих роблять безвісти зниклими, тисячі за гратами *******, бо ком. ****.
тому проблем море і їх влада не вирішує...
СЛАВА ЗСУ
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!