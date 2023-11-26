Бійці 92 ОШБр уразили чотири танки та гаубицю Д-30 окупантів. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку бійці 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка з підрозділу CODE 9.2., всього за один день змогли уразити чотири російські танки та одну гаубицю Д-30.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни атакували ворожу техніку за допомогою українських безпілотників "Вампір".

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