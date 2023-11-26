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Новини Війна
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Бійці 92 ОШБр уразили чотири танки та гаубицю Д-30 окупантів. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку бійці 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка з підрозділу CODE 9.2., всього за один день змогли уразити чотири російські танки та одну гаубицю Д-30.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни атакували ворожу техніку за допомогою українських безпілотників "Вампір".

Також дивіться: Сили оборони знищили російський БТР, який хотів витіснити воїнів з позицій на лівобережній Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

танк (2057) знищення (7114) 92 окрема штурмова бригада (248)


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Вампіри в дії,а не аналізи,що блокуючи орків,блокують також ЗСУ.
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26.11.2023 13:28 Відповісти
Коли оповідають про збиті пішаки та інші фігури, а не про хід самої шахової партії, то виникають деякі питання.
Або не виникають.
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26.11.2023 13:42 Відповісти
Безпілотники українські.
Сьогодні гарні новини також з боліт,
є влучання.
А в Криму штормить,може,міст не витримає
негоду...
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26.11.2023 14:19 Відповісти
Розкішна робота безпілотника. Головне завдання ЗСУ - не звільнення території, а знищення армії противника. Оцінка відмінно! Слава героям! Вічна пам'ять загиблим у цій кривавій війні!
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26.11.2023 15:19 Відповісти
дуже гарно та ефективно але!!!!
прошу Вас уявити, що у орків не меньше дронів а мінометів, гаубиць, ракет та м"яса в рази більше...
тому не дивлячись на успіхи, віддачу професіоналязм наших воїнів, їм дуже важко
гинуть та стають нікому не потрібними каліками, ЗА ШТАТОМ десятки тисяч!!!!
мертвих роблять безвісти зниклими, тисячі за гратами *******, бо ком. ****.
тому проблем море і їх влада не вирішує...
СЛАВА ЗСУ
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26.11.2023 15:40 Відповісти
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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26.11.2023 17:03 Відповісти
Люблю я цей зелений приціл - моцні бімби скидає.
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26.11.2023 18:50 Відповісти
 
 