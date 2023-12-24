В окупованій Горлівці заявляють про "прильот" і пожежу. ВIДЕО
У тимчасово окупованій росіянами Горлівці на Донеччині заявляють про "прильот" і пожежу в торговельному центрі міста. Повідомляється про чотирьох поранених.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські телеграм-канали,
"В окупованій Горлівці сильна пожежа після "прильоту". Повідомляється, що горить ТЦ "Галактика... Поранені четверо людей", - йдеться у повідомленні.
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+26 Maria Sofia Douglas #585494
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