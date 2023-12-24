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В окупованій Горлівці заявляють про "прильот" і пожежу. ВIДЕО

У тимчасово окупованій росіянами Горлівці на Донеччині заявляють про "прильот" і пожежу в торговельному центрі міста. Повідомляється про чотирьох поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські телеграм-канали,

"В окупованій Горлівці  сильна пожежа після "прильоту". Повідомляється, що горить ТЦ "Галактика... Поранені четверо людей", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво України вимагало деокупувати Горлівку на початку жовтня, але військові відповіли - нема чим, - Time

Автор: 

Горлівка (208) обстріл (28449)


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Топ коментарі
+26
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24.12.2023 23:57
+17
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25.12.2023 00:08
+13
Бензином його, бензином..
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24.12.2023 23:53
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Нє скіглітє, а гасітє!
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24.12.2023 23:47 Відповісти
Бензином його, бензином..
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24.12.2023 23:53 Відповісти
Лінза апять ефєктна пакуріла дє іщьо нє куріла...
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24.12.2023 23:55 Відповісти
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24.12.2023 23:57 Відповісти
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25.12.2023 00:08 Відповісти
Пані Маріє !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.12.2023 07:48 Відповісти
Вибив автомат на 16 ампер.
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25.12.2023 00:04 Відповісти
Здвіг по фазє
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25.12.2023 00:06 Відповісти
Ой, клас!
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25.12.2023 00:10 Відповісти
Тю, так феєрверки ж табу ...а в них бач... можно
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25.12.2023 00:19 Відповісти
Ви про релігю гарно написали. Я навіть скопіював і собі зберіг.
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25.12.2023 03:29 Відповісти
Дохтурь Хаймерс приписав таку терапiю, а Бавовнятко йому допомога
Сеанс терапii вiд зайвой хрєно-соми діє

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25.12.2023 00:30 Відповісти
Восемь лет донбили бамбас
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25.12.2023 03:28 Відповісти
Есть вопрос - Галактика, это отжатый Эпицентр, или просто переименованный?

Александр Владимирович Герега - украинский предприниматель, политик. Основатель и совладелец сети магазинов «Эпицентр». Вместе с супругой Галиной Герегой входит в число богатейших людей Украины. Народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов.
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25.12.2023 06:21 Відповісти
Горловка была главным поставщиком лугандонского мяса на фронт,так что по заслугам.
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25.12.2023 06:59 Відповісти
свинину ?
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25.12.2023 08:01 Відповісти
Ватной породы.
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25.12.2023 08:23 Відповісти
Два збитих винищувачі-бомбардувальники на Різдво: Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського Су-30 на додачу до Су-34 24 грудня
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25.12.2023 08:00 Відповісти
 
 