В окупованій Горлівці заявляють про "прильот" і пожежу. ВIДЕО

У тимчасово окупованій росіянами Горлівці на Донеччині заявляють про "прильот" і пожежу в торговельному центрі міста. Повідомляється про чотирьох поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські телеграм-канали,

"В окупованій Горлівці сильна пожежа після "прильоту". Повідомляється, що горить ТЦ "Галактика... Поранені четверо людей", - йдеться у повідомленні.

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