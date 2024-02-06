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Снайпер влучає в окупанта на авдіївському напрямку. ВIДЕО
Снайпер поцілив окупанта, який обережно висовувався із-за рогу будівлі поблизу Авдіївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Снайпери спецпідрозділу "Extreme tourism company" полюють на російських окупантів на Авдіївському напрямку", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
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снайпер поневолі врятував життя підара
снайпер красава.
мінус орк який не воюватиме
Це не 5,45 …
Кацапня буквально лізе з усіх щілин старої Авдіївки та дачного селища як таракани, біля Авдіївського коксохімічного заводу. Крім того, війська фашистського путлера намагаються зайняти міст через залізницю.
На більшості позицій бої ще тривають. Традиційно виникає багато питань щодо підготовки ординцiв.