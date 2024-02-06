УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13156 відвідувачів онлайн
Новини Відео Бої під Авдіївкою Війна
15 978 20

Снайпер влучає в окупанта на авдіївському напрямку. ВIДЕО

Снайпер поцілив окупанта, який обережно висовувався із-за рогу будівлі поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Снайпери спецпідрозділу "Extreme tourism company" полюють на російських окупантів на Авдіївському напрямку", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений елітний снайпер армії РФ з позивним Косой помирає на польовій дорозі, покинутий евакуаційною групою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) снайпери (357) Авдіївка (2342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
вишєл ванька дурак на крильцо почєсать свойо ліцо
показати весь коментар
06.02.2024 12:46
+9
Кацап, иди к нам, не бойся.
показати весь коментар
06.02.2024 12:59
+9
Анатомічні уточнення, куди саме, сруськаму уже не важливі…
Це не 5,45 …
показати весь коментар
06.02.2024 12:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вишєл ванька дурак на крильцо почєсать свойо ліцо
показати весь коментар
06.02.2024 12:46 Відповісти
вишєл ванька дурак на крильцо почєсать свойо плічо...
показати весь коментар
06.02.2024 12:50 Відповісти
і правильно зробив що вийшов.
снайпер поневолі врятував життя підара
снайпер красава.
мінус орк який не воюватиме
показати весь коментар
06.02.2024 13:45 Відповісти
В плече..
показати весь коментар
06.02.2024 12:49 Відповісти
ніт по центра, а десь тудою вийшло
показати весь коментар
06.02.2024 18:34 Відповісти
Кацап, иди к нам, не бойся.
показати весь коментар
06.02.2024 12:59 Відповісти
Анатомічні уточнення, куди саме, сруськаму уже не важливі…
Це не 5,45 …
показати весь коментар
06.02.2024 12:59 Відповісти
а скільки? це не крупнокаліберна, бо там би кусок відірвало.
показати весь коментар
06.02.2024 18:35 Відповісти
Любопитних в голову їбуть.
показати весь коментар
06.02.2024 13:18 Відповісти
Лазила эта гнида уже среди домов.
показати весь коментар
06.02.2024 13:21 Відповісти
А пуля була не дура...
показати весь коментар
06.02.2024 13:36 Відповісти
Вышел - перднул - получил пулю в чердак - сдох - упал внутрь. Занавес.
показати весь коментар
06.02.2024 13:43 Відповісти
Отримав кулю з дистанції 450-500 метрів, в плече, почав падать вперед але всеж сховався. Ступінь важкості поранення, по відео, визначити вкрай важко
показати весь коментар
06.02.2024 14:01 Відповісти
Та так,визначить 2й орк який мелькав у вікні тої буди.
показати весь коментар
06.02.2024 15:10 Відповісти
ніт, вийшло через плече
показати весь коментар
06.02.2024 18:36 Відповісти
Висунувся з-за рогу - палучі в рог, ****!
показати весь коментар
06.02.2024 13:56 Відповісти
вотка на клапан давила....
показати весь коментар
06.02.2024 14:00 Відповісти
Попри заяви офіційних осіб (які спростовують заяви російської влади про те, що ЗС РФ нібито зайшли до Авдіївки), ситуація в місті продовжує погіршуватися.

Кацапня буквально лізе з усіх щілин старої Авдіївки та дачного селища як таракани, біля Авдіївського коксохімічного заводу. Крім того, війська фашистського путлера намагаються зайняти міст через залізницю.

На більшості позицій бої ще тривають. Традиційно виникає багато питань щодо підготовки ординцiв.
показати весь коментар
06.02.2024 15:49 Відповісти
Еще один в будке шарился...
показати весь коментар
06.02.2024 17:18 Відповісти
 
 