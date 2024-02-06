Снайпер влучає в окупанта на авдіївському напрямку. ВIДЕО

Снайпер поцілив окупанта, який обережно висовувався із-за рогу будівлі поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Снайпери спецпідрозділу "Extreme tourism company" полюють на російських окупантів на Авдіївському напрямку", - зазначає у коментарі автор публікації.

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