Окупант намагався відбитися від українського ударного дрона пляшкою. ВIДЕО
Російський окупант намагався відбитися від українського ударного дрона пластиковою пляшкою. Але невдало.
Відео роботи РУБпАК 110-ї ОМБр розмістив телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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+7 Elvis2
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+6 Evgeny N
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показати весь коментар08.02.2024 20:38
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Потрібний легкий держак. Звичайно, осколками посіче, але однаково який шанс є.
https://youtu.be/eGpblStj7zA?si=WC2WU6z9MSF7kac8
То він на ній сидів, а потім витяг і почав відбиватись? Добре, що дрон - камікадзе! А то б і йому соромно було б!
Нагадало корриду тореодора з биком, тільки тут орк виконує роль жертви.
сумував за батьківщиною? за пляшкою в сраці?
а наш дрон тут як тут...
Саме це, схоже, і відбулося
Просто здались у полон.
Після цього була Буча, цивільні хлопці 16-18 років з АКСУ і 3 магазинами трасерних набоїв, яких кацапи розстрілювали як в тирі.
Бо нацгвардійців ломануло відбиватись.
Не бачу привода стьобатись...
гідністюгидністю зустріти дрона
Але я зробив би ще п'ять заходів. Тим більше, що батарея дозволяла.
дрон збережений...