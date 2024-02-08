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Окупант намагався відбитися від українського ударного дрона пляшкою. ВIДЕО

Російський окупант намагався відбитися від українського ударного дрона пластиковою пляшкою. Але невдало.

Відео роботи РУБпАК 110-ї ОМБр розмістив телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон-камікадзе поцілив окупанту в зад. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4165) 110 окрема механізована бригада (107)


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Топ коментарі
+7
Битва орка з дроном закінчилась перемогою цивілізації.
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08.02.2024 20:38
+6
"...намагався відбитися від українського ударного дрона пластиковою пляшкою." Джерело:

То він на ній сидів, а потім витяг і почав відбиватись? Добре, що дрон - камікадзе! А то б і йому соромно було б!
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08.02.2024 20:36
+6
От курви, спочатку пляшку себе в дупу пихають (нахіба? я так і не розумію), а потім цей же пляшкой по нашому дрону.
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08.02.2024 20:38
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До речі, проти дронів реально може допомогти довгий спис, тільки у вигляді тризуба.
Потрібний легкий держак. Звичайно, осколками посіче, але однаково який шанс є.
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08.02.2024 20:33 Відповісти
Краще вже кидати сітку...
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08.02.2024 20:35 Відповісти
Знайшов першо шо попало. Вибачайте за кацапське Сеткомет
https://youtu.be/eGpblStj7zA?si=WC2WU6z9MSF7kac8
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08.02.2024 20:45 Відповісти
Клас! Реально може спряцювати! А якщо збільшити масу сітки, тобто грузиків по периметру, то вже точно спрацює.
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08.02.2024 21:44 Відповісти
Тільки треба двохстволку-сіткомет. Бо психологічний ефект страху промазати дуже сильний - руки трясуться, страх втратити єдиний шанс вижити. Тому, коли знатимеш, що є запасний постріл - впевнено можна прицілитись і завалити дрона.
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08.02.2024 21:51 Відповісти
Одне тільки неясно як далеко і як високо ти цю саму сітку закинеш? І по-друге якщо і накинеш сітку а оператор червону кнопку натисне і капут сіткомету.
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08.02.2024 22:17 Відповісти
Є різниця між влучанням в особу і вибухом за декілька метрів. Ідея з сіткометом цікава. Врешті її варто було б дослідити.
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09.02.2024 02:41 Відповісти
Хіба у оператора є червона кнопка? Здається, у ФПВ її немає, виправте, хто знає?
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09.02.2024 09:40 Відповісти
Якби це ще на дрон поставити, щоб відловлювати ворожі дрони на висоті..
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08.02.2024 22:27 Відповісти
ну так, посіче. Може ще й очі повибиває. Тільки держачок треба щонайменше метрів десять, а краще п'ятнадцять.
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08.02.2024 21:21 Відповісти
на счет "отбиваться писюном", мысль работает в правильном направлении, но как то вяло, неубедительно и абсолютно непродуктивно.
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08.02.2024 21:47 Відповісти
У нас від дронів є хлопалка для мух з півтораметровим держаком.
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09.02.2024 09:54 Відповісти
Щеб пісюном відмахувався..
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08.02.2024 20:35 Відповісти
"...намагався відбитися від українського ударного дрона пластиковою пляшкою." Джерело:

То він на ній сидів, а потім витяг і почав відбиватись? Добре, що дрон - камікадзе! А то б і йому соромно було б!
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08.02.2024 20:36 Відповісти
Гидота, сидiв би до кiнця...)
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08.02.2024 20:46 Відповісти
Битва орка з дроном закінчилась перемогою цивілізації.
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08.02.2024 20:38 Відповісти
От курви, спочатку пляшку себе в дупу пихають (нахіба? я так і не розумію), а потім цей же пляшкой по нашому дрону.
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08.02.2024 20:38 Відповісти
Скрепно однако.
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08.02.2024 20:39 Відповісти
Аналоговнєтна антидронова зброя
Нагадало корриду тореодора з биком, тільки тут орк виконує роль жертви.
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08.02.2024 20:41 Відповісти
це маленький дрон, а дохлий кацап - це завжди добре
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08.02.2024 20:44 Відповісти
Наскільки маленький у грошовому відображенню?
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08.02.2024 21:00 Відповісти
Дрон утилізував кацапа без ризику для здоров'я наших воїнів. Чи ти на дивані вирішив зекономити на безцінних життях наших захисників? Тоді піднімай дупу з дивана і поріши кацапа замість дрона.
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08.02.2024 21:21 Відповісти
ну... значно менше ніж 20-ть снарядів 155-мм... саме стільки треба випустити снарядів, щоб вбити одного орка
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08.02.2024 22:38 Відповісти
якщо батарея сідає то краще вже хоч якогось русачка чпокнути ніж просто в полі впасти
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08.02.2024 21:06 Відповісти
це наразі найдешевший з усіх безпечних методів ліквідації кацапа.
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08.02.2024 21:13 Відповісти
а що він робив посеред поля, один?
сумував за батьківщиною? за пляшкою в сраці?
а наш дрон тут як тут...
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08.02.2024 20:42 Відповісти
А що зазвичай бажають нехорошим людям? - щоб ти вSрався посеред поля і паперу не знайшов!
Саме це, схоже, і відбулося
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09.02.2024 08:51 Відповісти
бодаться башкой надо было)
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08.02.2024 20:42 Відповісти
End Game
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08.02.2024 20:42 Відповісти
Та да, 170 нацгвардійців на ЧАЕС 24.02.2022 взагалі нічим від кацапів не відбивались.
Просто здались у полон.
Після цього була Буча, цивільні хлопці 16-18 років з АКСУ і 3 магазинами трасерних набоїв, яких кацапи розстрілювали як в тирі.
Бо нацгвардійців ломануло відбиватись.

Не бачу привода стьобатись...
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08.02.2024 20:42 Відповісти
Я так бачу, хлопці так "насобачились" в управлінні дронами, що не просто б'ють ними під ноги кацапам, якби тільки знищити, а ще і виціляють, куди хочуть. Багато відео таких останнім часом. Молодці!
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08.02.2024 20:44 Відповісти
Бластер
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08.02.2024 20:49 Відповісти
На жаль, дрон на кілька сантиметрів промазав мимо кацапського заду, і взірвався десь в 1-2 метра позаду нього. Сподіваюсь, що осколки кудись кацапу попали
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08.02.2024 20:56 Відповісти
а міг би присісти і с гідністю гидністю зустріти дрона
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08.02.2024 21:03 Відповісти
Це вже явний тролінг з боку оператора!
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08.02.2024 21:03 Відповісти
Прикрашена зетуфта ви подайте правду народу як наші воїни відбиваються від кацапських дронів (тим самим що і кацапи)
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08.02.2024 21:09 Відповісти
оператор дрона просто садист якійсь.
Але я зробив би ще п'ять заходів. Тим більше, що батарея дозволяла.
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08.02.2024 21:10 Відповісти
Не змогла....
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08.02.2024 21:10 Відповісти
Находчівий. Був.
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08.02.2024 21:27 Відповісти
Чому "невдало"? Якраз вдалось відбився! Поміняв пластикову пляшку на квиток на концерт кобздоха!
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08.02.2024 21:55 Відповісти
на самом деле отбиться от 2-3 штук одновременно 1 бойцу (не кацапу), вполне по силам
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08.02.2024 21:55 Відповісти
Надо было перегаром на дрон дышать.
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08.02.2024 22:05 Відповісти
мені подобається ця кацапнява традіція самому собі в башку...
дрон збережений...
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09.02.2024 06:19 Відповісти
Последняя дуэль Дартаньяна!
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09.02.2024 13:00 Відповісти
 
 