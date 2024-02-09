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Сирський і нові призначення в ЗСУ | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі проаналізує нові кадрові призначення у Збройних Силах України.

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Також дивіться: Відставка Залужного. Що далі? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3590) ЗСУ (7545) Сирський Олександр (611)


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Топ коментарі
+18
Виходить так, що наш Президент є виключно для того, щоб знімати відоси, вихваляти себе на марафонах і шкодити Україні? За 5 років майже нічого не зробив для оборони країни, для ЗСУ. Де наша зброя? Бо як не дадуть США, Європа, то що нам робити, захищатися відосами, чи подушечками з картинками Херпіду і його антимайданної команди?
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09.02.2024 20:36
+15
Сумно, Україна накрилась зеленським сиром, або сирським зеленим.
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09.02.2024 20:19
+12
Білоруси, вам тут пропозиція від "братнього" нароту поступила:

https://charter97.org/ru/news/2024/2/9/582961/ Российский чиновник предложил переселить в Башкортостан 2,5 миллиона белорусов
https://charter97.org/ru/news/2024/2/9/582961/comments/
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09.02.2024 20:13
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09.02.2024 20:04 Відповісти
вдруг из гардероба выглянула Жо , а что да ничего Жорина фуражка
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09.02.2024 20:11 Відповісти
наказ, вивести з Харкова танкову бригаду не було виконано попри бажання ОПи
це зробив Залужний по проханню Дудіна.
завадити виводу бригад з Гостомеля та Чернігова не зміг
але ті уйобки які давали накази про ці передеслакування, на службі та виконують накази ОПи досі.
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09.02.2024 20:51 Відповісти
Тепер в ОПі малюватимуть стрелочкі на картах та керувати військовими операціями, а покладесті та нові обличча будуть покірно все це виконувати. В нас у Бубачки Ставка!
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09.02.2024 20:59 Відповісти
Прочитав перше звернення Главкомверха. Різанула фраза про організацію безперебійних поставок безпосередньо у війська. На перший погляд виглядає турботливо, А разом з тим, щойно Гнусавий поц підписав указ про спрощене списання військового майна. А Ю.Швець повідомляв, що ревізори із США тільки приїхавши встановили, що невідомо де поділось амуніції на 40 ярдів гривнів.
Як не утаємничували діла батька та сина, картина встановлена точно. Все що йшло через митницю і можна реалізувати за гроші військових йшло на продаж через інтернет магазини, в тому числі і прямі поставки від НАТО. Відомості про поставку саме у війська відсутні. Тепер маркитанти умерова і джумаділова швиденько занесуть папери у ЗСУ і там Сирський все підпише. І тут же спишуть як витрачене. А акти представлять америкосам. Ми білі та пухнасті( вже пуцнатими морди стали. Папєрєднікі вінавати.
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10.02.2024 14:49 Відповісти
сирській? - буба на плечях...
вже чекаю зелено-сирську перемогу!
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09.02.2024 20:07 Відповісти
❗️США схвалять фінансування для України, - конгресмен від республіканської партії Тернер.

Голосування за законопроект очікується о 2:00 ночі за київським часом. Для схвалення потрібно щонайменше 60 голосів «За».
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09.02.2024 20:12 Відповісти
Я спать не буду
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09.02.2024 20:13 Відповісти
Виходить так, що наш Президент є виключно для того, щоб знімати відоси, вихваляти себе на марафонах і шкодити Україні? За 5 років майже нічого не зробив для оборони країни, для ЗСУ. Де наша зброя? Бо як не дадуть США, Європа, то що нам робити, захищатися відосами, чи подушечками з картинками Херпіду і його антимайданної команди?
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09.02.2024 20:36 Відповісти
Як це не зробив, а Резнікова обнімав за просто так?
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09.02.2024 20:48 Відповісти
Не знаю який він «наш презедент» в кацапській косоворотці…
Маю дуже велику підозру що той гундосик жахливий україноненависник, расист
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09.02.2024 22:19 Відповісти
Маємо те, що маємо. Велика подяка 73% віслюкам за такого преза и зелупонь в ВР...
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10.02.2024 15:53 Відповісти
Як це він нічого не зробив ?

Він стільки бабла накосив і всі його слуги , що нам і не снилось
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09.02.2024 22:06 Відповісти
Білоруси, вам тут пропозиція від "братнього" нароту поступила:

https://charter97.org/ru/news/2024/2/9/582961/ Российский чиновник предложил переселить в Башкортостан 2,5 миллиона белорусов
https://charter97.org/ru/news/2024/2/9/582961/comments/
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09.02.2024 20:13 Відповісти
файна тема - казлам козлове!
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09.02.2024 20:18 Відповісти
Буде відповідний наказ від самопроголошеного виродка - бульбаші мовчки полізуть в товарні вагони (познімавши взуття, аби не забруднити підлогу) та поїдуть в той сраний башкортостан.
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09.02.2024 20:29 Відповісти
НІ, бяларуси просто так мовчки в товарні вагони не полізуть!

Спочатку вони вставлять квіточки в дула автоматів охоронців і відцмокчуть овчаркам, які їх будуть охороняти від їхніх рідних і домівок. А от тоді - полізуть в товарні вагони. І не мовчки, а прославляючи вусате чмо.
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09.02.2024 23:52 Відповісти
4 рази потужно- незламний пітух!
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09.02.2024 20:17 Відповісти
Сумно, Україна накрилась зеленським сиром, або сирським зеленим.
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09.02.2024 20:19 Відповісти
Плiснявим зеленим просраченим сиром без подальшого термiну використувння, нах...
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09.02.2024 20:33 Відповісти
Шо таке? Звук був, взагалі то.
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09.02.2024 20:21 Відповісти
Вже 35 хвилин спецборт путіна ніяк не всядиться в Казані - 6-е коло пішло

Ще є шанс, що він впаде🤞
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09.02.2024 20:21 Відповісти
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09.02.2024 20:38 Відповісти
Оп! и нет видео.
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09.02.2024 20:22 Відповісти
Свобода слова з жОПи прийшла, мабуть.
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09.02.2024 20:25 Відповісти
А може не треба лізти вперед військових і хайпувати на всьому? Крім етики і поваги ще є таємниця. Нехай військові самі відзвітують потім, куди і кого призначили
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09.02.2024 20:32 Відповісти
Ну то Бутусову скажіть, а не мені.
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09.02.2024 20:45 Відповісти
У мене таке враження, що пан Бутусов зараз взагалі не в адекваті. Люди, тут хочаб хтось розуміє, чи ні, як можливо поставити командувати військом, людину, в якої родина живе на території агресора, про що тут взагалі можливо говорити, чи нас історія, і методи НКВД нічому не навчили ?

Після звільнення ЗАЛУЖНОГО, я впевнився на сто відсотків, що в нас немає не тільки суспільства, а й Армії як такої, стадо не міняє своєї сутності, в якій би формі воно не перебувало, раби......
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09.02.2024 21:54 Відповісти
Військові це широке поняття. І звітують вони не суспільству.
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09.02.2024 20:53 Відповісти
Так Куди кінь з копитом, туди й рак з клешнею.
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09.02.2024 21:34 Відповісти
Дивлячись на фоткуі,складається враження що проп'є нас пітерським як кощей єралаша ,за стакан водяри,чи що там їм наливають.
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09.02.2024 20:22 Відповісти
Подоляк (радник глави ОП) заявив, що від главкома Сирського очікують аудиту ЗСУ, щоб визначити, чому в армії майже 1 млн військових, а воюють лише 300 тис.
Нарешті сказали правду.
Тому, для чого мобілізація півмільону, якщо половина військових з мільйона, ніколи не були на фронті під час двух років війни?
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09.02.2024 20:24 Відповісти
А що до цього часу робив Сирський? Все це виключно його парафія!
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09.02.2024 20:38 Відповісти
Я й без "аудиту" скажу: одного бійця на нулі забезпечують троє (ремонтники, логісти, штабні тощо). Тільки такі Чмоні як подоляк та його керівники не розуміють очевидних речей.
Оснащення та **********, якими має забезпечити держава військових що приймають участь у бойових діях, і на 300 тисяч не вистачає. Явашвирок тільки зараз (чомусь тільки коли зняв Залужного) спромігся підписати закон про спрощення списання військового майна (був прийнятий ВР 6 жовтня)...
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09.02.2024 20:41 Відповісти
Подоляк і правда речі несумісні. Правдою аін може прикривати хіба брехню. Аудит цей повішає всі гріхи вольні і невольні на Генштаб під керівництвом Залужного. От і все. Хай краще аудит проведуть чому військовослужбовці тцк порушують закон і викрадають людей. Але то Сирського парафія. Значить це як було так і буде. Підрив морального стану потенційних захисників це шкідництво
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09.02.2024 20:59 Відповісти
Тупий у-бок. Що тут зробиш?
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09.02.2024 21:01 Відповісти
А до цього не знали? Хоча ті хто слухає опу (та ще й подоляка) схоже в танку і вірять всьому що летить із говорящихголов)
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09.02.2024 22:09 Відповісти
Во время https://charter97.org/ru/news/2024/2/8/582758/ взрыва на Воткинском заводе под Ижевском в РФ , который занимается производством стратегических ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс», погибли по меньшей мере 13 инженеров.

Температура в результате взрыва была настолько высокой, что «расплавила все и всех».

Об этом пишет в https://t.me/Tsaplienko/48020 Telegram-канале украинский военкор Андрея Цаплиенко со ссылкой на один из российских пабликов.
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09.02.2024 20:29 Відповісти
Андрею Верю
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09.02.2024 20:37 Відповісти
Дякую пану Генералу Залужному за те що захищав нас і нашу Неньку Україну! Пане Генерале балотуйтесь на наступних виборах в президенти України,ми вас підтримаємо! Слава Україні! Слава нашому українському народові!
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09.02.2024 21:10 Відповісти
Знову по приколу?
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09.02.2024 21:36 Відповісти
Тепер, стирський, і до вітру буде ходити, виключно заздалегідь, детально та завчасно, ПОІНФОРМУВАВШИ єрмака, а потім уже, і отих, СРАТЬЄХав із Ставки…. Ну, тепер вони й заживуть. Оманські інвестори, задоволенні результатами.
Як їм в СБУ і ХТО, оформляли відповідні ступені ДОПУСКУ, до роботи з таємними документами, під час засідань отієї дивної СТАВКИ, якщо це не їх ФУНКЦІОНАЛ згідно їх посадових обов'язків !!??
За це, посадовці в СБУ отримують надбавку та несуть кримінальну відповідальність, за перевищення форми допуску!
Малюку буде теж цікаво розібратися….
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09.02.2024 21:34 Відповісти
Найбільша загроза яку може принести Сирський, це жорстка централізація в ЗСУ як у ВС РФ. Децентралізація створена Залужним давала кожній бригаді гнучкість і швидкість прийняття рішень, можливість закупатись самостійно у волонтерів без необхідності кожного разу питати дозволу зверху. Це навіть працювало не лише на рівні бригади а і бату і роти. Саме ця система давала змогу протистояти ворогу два роки поспіль. Ймовірніше за все, нове командування позбавить ЗСУ цих переваг, зроблять жорсткий контроль за кожним солдатом. Може в цьому я є якісь свої плюси, я не військовий експерт, але одне очевидно, якщо у вищому керівництві є зрадники та агенти кремля і буде сигнал в якийсь момент посипати фронт і здати території, то можливостей для протидії цьому з боку підрозділів ЗСУ буде значно менше без автономії яку вони мали..
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10.02.2024 00:49 Відповісти
Командувач ЗСУ це коли задниця в штабі, а очі в окопі, - 100% довіра солдата тому, хто посилає на смерть. Друге, Армія,, якщо вона єфективна це трикутник, про задницю й очі я сказав, а оперативне командування це руки, звідси своєчасно взять а туди покласти. І наостанок зі старого анекдота: - генерал в казармі віддвинув тумбочку й баче під нею грязь, мовчки дивиться на солдата, той: - "Так товаришу генерал, свиня завжди грязь найде". Якщо генерал бере на себе функції старшини, то може йому в старшини податься? Це Сирському, на майбутнє. АРХ М
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10.02.2024 03:10 Відповісти
Не вірю що Сирсбкий перевершить Залужного.
Його поставили щоби контролювати ЗСУ, бо зеля сциться
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10.02.2024 12:53 Відповісти
@********

·

https://twitter.com/********/status/1755958421923197111 20 год

Хто слухав українську нового головкома? Це азаров 2.0
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10.02.2024 12:58 Відповісти
Молодець єрмак-януковіч !Зброї нема,грошей нема а ОПа перетягує ліжка як в борделі : 5 років бєспрєдєла проросійських гопників...
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10.02.2024 15:09 Відповісти
Завдання у цієї влади - знищити побільше українців
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11.02.2024 11:52 Відповісти
 
 