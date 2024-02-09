Сирський і нові призначення в ЗСУ | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі проаналізує нові кадрові призначення у Збройних Силах України.
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Топ коментарі
+18 Анатолий К #427424
показати весь коментар09.02.2024 20:36
+15 sergej gorin
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+12 Леонид К
показати весь коментар09.02.2024 20:13
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це зробив Залужний по проханню Дудіна.
завадити виводу бригад з Гостомеля та Чернігова не зміг
але ті уйобки які давали накази про ці передеслакування, на службі та виконують накази ОПи досі.
Як не утаємничували діла батька та сина, картина встановлена точно. Все що йшло через митницю і можна реалізувати за гроші військових йшло на продаж через інтернет магазини, в тому числі і прямі поставки від НАТО. Відомості про поставку саме у війська відсутні. Тепер маркитанти умерова і джумаділова швиденько занесуть папери у ЗСУ і там Сирський все підпише. І тут же спишуть як витрачене. А акти представлять америкосам. Ми білі та пухнасті( вже пуцнатими морди стали. Папєрєднікі вінавати.
вже чекаю зелено-сирську перемогу!
Голосування за законопроект очікується о 2:00 ночі за київським часом. Для схвалення потрібно щонайменше 60 голосів «За».
Маю дуже велику підозру що той гундосик жахливий україноненависник, расист
Він стільки бабла накосив і всі його слуги , що нам і не снилось
https://charter97.org/ru/news/2024/2/9/582961/ Российский чиновник предложил переселить в Башкортостан 2,5 миллиона белорусов
https://charter97.org/ru/news/2024/2/9/582961/comments/
Спочатку вони вставлять квіточки в дула автоматів охоронців і відцмокчуть овчаркам, які їх будуть охороняти від їхніх рідних і домівок. А от тоді - полізуть в товарні вагони. І не мовчки, а прославляючи вусате чмо.
Ще є шанс, що він впаде🤞
Після звільнення ЗАЛУЖНОГО, я впевнився на сто відсотків, що в нас немає не тільки суспільства, а й Армії як такої, стадо не міняє своєї сутності, в якій би формі воно не перебувало, раби......
Нарешті сказали правду.
Тому, для чого мобілізація півмільону, якщо половина військових з мільйона, ніколи не були на фронті під час двух років війни?
Оснащення та **********, якими має забезпечити держава військових що приймають участь у бойових діях, і на 300 тисяч не вистачає. Явашвирок тільки зараз (чомусь тільки коли зняв Залужного) спромігся підписати закон про спрощення списання військового майна (був прийнятий ВР 6 жовтня)...
Температура в результате взрыва была настолько высокой, что «расплавила все и всех».
Об этом пишет в https://t.me/Tsaplienko/48020 Telegram-канале украинский военкор Андрея Цаплиенко со ссылкой на один из российских пабликов.
Як їм в СБУ і ХТО, оформляли відповідні ступені ДОПУСКУ, до роботи з таємними документами, під час засідань отієї дивної СТАВКИ, якщо це не їх ФУНКЦІОНАЛ згідно їх посадових обов'язків !!??
За це, посадовці в СБУ отримують надбавку та несуть кримінальну відповідальність, за перевищення форми допуску!
Малюку буде теж цікаво розібратися….
Його поставили щоби контролювати ЗСУ, бо зеля сциться
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https://twitter.com/********/status/1755958421923197111 20 год
Хто слухав українську нового головкома? Це азаров 2.0