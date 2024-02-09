Два російські розвідувальні БпЛА знищено не Херсонщині, - Повітряні сили. ВIДЕО
Протягом дня 9 лютого на Херсонщині силами ППО знищено 2 російські розвідувальні безпілотники – "ZALA" та "Supercam".
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
На відео – знищення одного з ворожих безпілотників.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль