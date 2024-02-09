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Два російські розвідувальні БпЛА знищено не Херсонщині, - Повітряні сили. ВIДЕО

Протягом дня 9 лютого на Херсонщині силами ППО знищено 2 російські розвідувальні безпілотники – "ZALA" та "Supercam".

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На відео – знищення одного з ворожих безпілотників.

Також дивіться: На Миколаївщині збито "Ланцет", на Херсонщині - розвідувальний БпЛА, - ПК "Південь". ВIДЕО

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безпілотник (4165) ППО (3189) Повітряні сили (2642) Херсонська область (5759)


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