Два российских разведывательных БПЛА уничтожены не Херсонщине, - Воздушные силы. ВИДЕО

В течение дня 9 февраля в Херсонской области силами ПВО уничтожены 2 российских разведывательных беспилотника - "ZALA" и "Supercam".

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На видео – уничтожение одного из вражеских беспилотников.

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