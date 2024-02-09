Два российских разведывательных БПЛА уничтожены не Херсонщине, - Воздушные силы. ВИДЕО
В течение дня 9 февраля в Херсонской области силами ПВО уничтожены 2 российских разведывательных беспилотника - "ZALA" и "Supercam".
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
На видео – уничтожение одного из вражеских беспилотников.
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