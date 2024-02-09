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Новини Відео Війна
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Конфіскація російських активів - це завдавання втрат винуватцю війни, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 716 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем. Під час поїздки в Кропивницький та регіональної наради там я дав завдання Прем’єр-міністру оперативно опрацювати наявні в області критичні питання. Щодо стабільності постачання води, щодо роботи урановидобувних шахт і соціального захисту працівників. Також – безпекові питання, зокрема можливість обласної та місцевої влади купувати за власні кошти засоби РЕБ для прикриття інфраструктури. Цілком практичні питання. Щодо кожного є доручення, будемо стежити за виконанням.

Окрім цього, скоординували з Прем’єр-міністром нашу роботу з партнерами щодо конфіскації російських активів. Продовжуємо спілкуватися на всіх рівнях – і офіційному, і експертному та громадському, щоб пришвидшити всі необхідні рішення.

На кожен прояв російського божевілля й терору, хоч би якими вони були, найкраща відповідь – це втрати для держави-терориста. Болісні, відчутні їхні втрати. Що більше буде втрат у винуватця війни, то ближчим зможемо зробити повернення миру. Справедливого миру та надійної безпеки", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заморожені активи РФ: уряд Бельгії ініціював випуск боргових зобов’язань, які залучатимуть кошти для відновлення України

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Шмигаль Денис (4576) заморожені активи (561)


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Топ коментарі
+26
хутін вже простився з тими грошима
а ти прирік країну до краху, зелень тупорила
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09.02.2024 22:05
+19
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09.02.2024 22:10
+18
нащо ти зняв Залужного в момент найгострішої ситуації на фронті? Я бачу - все що творить ця потвора - все абсолютно на шкоду Україні.
І я бачу це ще з 2019 року. І бачив до того!
І я досі не розумію як можна було....
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09.02.2024 22:07
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хутін вже простився з тими грошима
а ти прирік країну до краху, зелень тупорила
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09.02.2024 22:05 Відповісти
Повне лайно, воно і не думає перестати красти, ж..порхате...
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09.02.2024 22:05 Відповісти
Генерал-фельдмаршал Кейтель-Сирський

ну, ви зрозуміли
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09.02.2024 22:11 Відповісти
Конфіскація російських активів - це нанесення втрат винуватцю війни

І поповнення власних кишеньок.
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09.02.2024 22:05 Відповісти
Как самокритично.
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09.02.2024 22:06 Відповісти
нащо ти зняв Залужного в момент найгострішої ситуації на фронті? Я бачу - все що творить ця потвора - все абсолютно на шкоду Україні.
І я бачу це ще з 2019 року. І бачив до того!
І я досі не розумію як можна було....
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09.02.2024 22:07 Відповісти
А безуглу не прибрав. Тепер ця потвора радіе звільненню Гетьмана Залужного

Зе на фоні Залужного був маленьким, тому і обрав маленького Сирського
А ви знаете що усі генетични кацапи маленького росту ( наприклад ****)
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09.02.2024 22:16 Відповісти
👉👉👉РОССИЯНЕ - ПОТОМКИ ЛИЛИПУТОВ? Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/ceJMuQFEHO0?si=fXRUnGxohv5uz65p
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09.02.2024 22:21 Відповісти
Ліліпутінов.
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09.02.2024 23:10 Відповісти
Мерзенний поц ти щось там від своїх господарів конфіскував? Ти просьо пой брехливий, як там по вашому хуцпяний.
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09.02.2024 22:07 Відповісти
Конфіскатор бісів ти Україну своїми викрутасами до краху ведеш! Іди за крейсером козліна!
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09.02.2024 22:07 Відповісти
Батьки та брат нового головкому ЗСУ Олександра Сирського
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09.02.2024 22:08 Відповісти
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09.02.2024 22:10 Відповісти
Президент обвалив свій рейтинг звільненням головнокомандувача... Нема бажання вже слухати президента...
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09.02.2024 22:15 Відповісти
100%
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09.02.2024 22:22 Відповісти
Його рейтинг на жінках тримається , яких ніхто не чіпає і ще довго буде триматися
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09.02.2024 22:36 Відповісти
Не несіть дурниць. На жінках - тільки якщо в них один діагноз з безумною.
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09.02.2024 22:54 Відповісти
шкода ,що не має опитування з розподілом по статі
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10.02.2024 15:37 Відповісти
Та да
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10.02.2024 15:53 Відповісти
В мене ніколи не було бажання його слухати ...
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10.02.2024 02:44 Відповісти
його рейтинг тримається на красивій демагогії і то тільки коли читає з монітора але " по ділам твоїм тобі буде". Звільняти досвідченого генерала це удар по власній державі, це деморалізує суспільство і пригнічує захисників. На фоні безкарності казнокрадів і відвертих зрадників.
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10.02.2024 14:42 Відповісти
Ей, дурбелик! Ти казав про "системні" зміни в управлінні держави, а звільнив лише найефективніших військових! Де решта змін, падло?
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09.02.2024 22:16 Відповісти
Как уже задолбала эта ежевечерняя гундосая парашная рыганина !!!
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09.02.2024 22:17 Відповісти
Угу, нас можна вже до книги рекордів Гіннеса заносити, як націю із самими міцними нервами. Кожен день отаке, і ще є@ломарафон..
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09.02.2024 22:55 Відповісти
От тілтки не треба активи великого ***** віддавати зеленому *****.
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09.02.2024 22:26 Відповісти
Давайте створимо своєрідний флешмоб на тупі відосіки тупорилого ішака наприкінці кожного дня, якими це чмо пригнічує природний інстинкт до і не так лекгкого сну пересічного українця. Зорганізуємся, бо це треба буде зробити, як би ми цього не хотіли.
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09.02.2024 22:27 Відповісти
А я перед сном читаю коменти під цими відосиками. Дуже надихає і дає надію на краще!))
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09.02.2024 23:14 Відповісти
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу теж називають під@расами! В чому різниця? Ні в чому і одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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09.02.2024 22:32 Відповісти
Якби корупцію з початку вторгнення притисли, то за ці два роки скільки б коштів пішло на оборону, а не по кишеням Зельоних ворогів держави?
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09.02.2024 22:38 Відповісти
Піарщик-популіст
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09.02.2024 22:41 Відповісти
піарщик --вова любить лайки
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09.02.2024 23:29 Відповісти
***** как в детском садике.
Сегодня я покушал,а потом я покакал
Нахер нам твои похождения, ты дело делай
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10.02.2024 01:54 Відповісти
Чергове зелене лвйно
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10.02.2024 06:28 Відповісти
А в Україні їх не конфіскують бо ту вони не винуватці !
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10.02.2024 14:50 Відповісти
Ненаведжу цю гниду криворогу😡
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10.02.2024 19:30 Відповісти
Пример от СБУ, налоговой Гетьманцева и ОП как нужно работать и крышевать прихвостней Януковича и схемы в крупных столичных застройщиках. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов. А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й
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11.02.2024 22:05 Відповісти
 
 