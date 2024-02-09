Конфіскація російських активів - це завдавання втрат винуватцю війни, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 716 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем. Під час поїздки в Кропивницький та регіональної наради там я дав завдання Прем’єр-міністру оперативно опрацювати наявні в області критичні питання. Щодо стабільності постачання води, щодо роботи урановидобувних шахт і соціального захисту працівників. Також – безпекові питання, зокрема можливість обласної та місцевої влади купувати за власні кошти засоби РЕБ для прикриття інфраструктури. Цілком практичні питання. Щодо кожного є доручення, будемо стежити за виконанням.

Окрім цього, скоординували з Прем’єр-міністром нашу роботу з партнерами щодо конфіскації російських активів. Продовжуємо спілкуватися на всіх рівнях – і офіційному, і експертному та громадському, щоб пришвидшити всі необхідні рішення.

На кожен прояв російського божевілля й терору, хоч би якими вони були, найкраща відповідь – це втрати для держави-терориста. Болісні, відчутні їхні втрати. Що більше буде втрат у винуватця війни, то ближчим зможемо зробити повернення миру. Справедливого миру та надійної безпеки", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заморожені активи РФ: уряд Бельгії ініціював випуск боргових зобов’язань, які залучатимуть кошти для відновлення України