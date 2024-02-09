Конфискация российских активов – это нанесение потерь виновнику войны, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 716-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем. Во время поездки в Кропивницкий и регионального совещания там я дал задачу премьер-министру оперативно проработать имеющиеся в области критические вопросы. Относительно стабильности поставок воды, относительно работы уранодобывающих шахт и социальной защиты работников. Также - вопросы безопасности, в частности возможность областных и местных властей покупать за собственные средства средства РЭБ для прикрытия инфраструктуры.

Кроме того, скоординировали с премьер-министром нашу работу с партнерами по конфискации российских активов. Продолжаем общаться на всех уровнях – и официальном, и экспертном, и общественном, чтобы ускорить все необходимые решения.

На каждое проявление российского безумия и террора, какими бы они ни ни были, лучший ответ – это потери для государства-террориста. Мучительные, ощутимые их потери. Чем больше будет потерь у виновника войны, тем более близким сможем сделать возвращение мира. Справедливого мира и надежной безопасности", - рассказал Зеленский.

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