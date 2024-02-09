Конфискация российских активов – это нанесение потерь виновнику войны, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 716-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем. Во время поездки в Кропивницкий и регионального совещания там я дал задачу премьер-министру оперативно проработать имеющиеся в области критические вопросы. Относительно стабильности поставок воды, относительно работы уранодобывающих шахт и социальной защиты работников. Также - вопросы безопасности, в частности возможность областных и местных властей покупать за собственные средства средства РЭБ для прикрытия инфраструктуры.
Кроме того, скоординировали с премьер-министром нашу работу с партнерами по конфискации российских активов. Продолжаем общаться на всех уровнях – и официальном, и экспертном, и общественном, чтобы ускорить все необходимые решения.
На каждое проявление российского безумия и террора, какими бы они ни ни были, лучший ответ – это потери для государства-террориста. Мучительные, ощутимые их потери. Чем больше будет потерь у виновника войны, тем более близким сможем сделать возвращение мира. Справедливого мира и надежной безопасности", - рассказал Зеленский.
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а ти прирік країну до краху, зелень тупорила
ну, ви зрозуміли
І поповнення власних кишеньок.
І я бачу це ще з 2019 року. І бачив до того!
І я досі не розумію як можна було....
Зе на фоні Залужного був маленьким, тому і обрав маленького Сирського
А ви знаете що усі генетични кацапи маленького росту ( наприклад ****)
https://youtu.be/ceJMuQFEHO0?si=fXRUnGxohv5uz65p
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
Сегодня я покушал,а потом я покакал
Нахер нам твои похождения, ты дело делай