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Новости Видео Война
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Конфискация российских активов – это нанесение потерь виновнику войны, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 716-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем. Во время поездки в Кропивницкий и регионального совещания там я дал задачу премьер-министру оперативно проработать имеющиеся в области критические вопросы. Относительно стабильности поставок воды, относительно работы уранодобывающих шахт и социальной защиты работников. Также - вопросы безопасности, в частности возможность областных и местных властей покупать за собственные средства средства РЭБ для прикрытия инфраструктуры.

Кроме того, скоординировали с премьер-министром нашу работу с партнерами по конфискации российских активов. Продолжаем общаться на всех уровнях – и официальном, и экспертном, и общественном, чтобы ускорить все необходимые решения.

На каждое проявление российского безумия и террора, какими бы они ни ни были, лучший ответ – это потери для государства-террориста. Мучительные, ощутимые их потери. Чем больше будет потерь у виновника войны, тем более близким сможем сделать возвращение мира. Справедливого мира и надежной безопасности", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Замороженные активы РФ: правительство Бельгии инициировало выпуск долговых обязательств, которые будут привлекать средства для восстановления Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Шмыгаль Денис (2684) замороженные активы (285)


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Топ комментарии
+26
хутін вже простився з тими грошима
а ти прирік країну до краху, зелень тупорила
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09.02.2024 22:05
+19
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09.02.2024 22:10
+18
нащо ти зняв Залужного в момент найгострішої ситуації на фронті? Я бачу - все що творить ця потвора - все абсолютно на шкоду Україні.
І я бачу це ще з 2019 року. І бачив до того!
І я досі не розумію як можна було....
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09.02.2024 22:07
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хутін вже простився з тими грошима
а ти прирік країну до краху, зелень тупорила
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09.02.2024 22:05 Ответить
Повне лайно, воно і не думає перестати красти, ж..порхате...
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09.02.2024 22:05 Ответить
Генерал-фельдмаршал Кейтель-Сирський

ну, ви зрозуміли
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09.02.2024 22:11 Ответить
Конфіскація російських активів - це нанесення втрат винуватцю війни

І поповнення власних кишеньок.
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09.02.2024 22:05 Ответить
Как самокритично.
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09.02.2024 22:06 Ответить
нащо ти зняв Залужного в момент найгострішої ситуації на фронті? Я бачу - все що творить ця потвора - все абсолютно на шкоду Україні.
І я бачу це ще з 2019 року. І бачив до того!
І я досі не розумію як можна було....
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09.02.2024 22:07 Ответить
А безуглу не прибрав. Тепер ця потвора радіе звільненню Гетьмана Залужного

Зе на фоні Залужного був маленьким, тому і обрав маленького Сирського
А ви знаете що усі генетични кацапи маленького росту ( наприклад ****)
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09.02.2024 22:16 Ответить
👉👉👉РОССИЯНЕ - ПОТОМКИ ЛИЛИПУТОВ? Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/ceJMuQFEHO0?si=fXRUnGxohv5uz65p
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09.02.2024 22:21 Ответить
Ліліпутінов.
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09.02.2024 23:10 Ответить
Мерзенний поц ти щось там від своїх господарів конфіскував? Ти просьо пой брехливий, як там по вашому хуцпяний.
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09.02.2024 22:07 Ответить
Конфіскатор бісів ти Україну своїми викрутасами до краху ведеш! Іди за крейсером козліна!
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09.02.2024 22:07 Ответить
Батьки та брат нового головкому ЗСУ Олександра Сирського
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09.02.2024 22:08 Ответить
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09.02.2024 22:10 Ответить
Президент обвалив свій рейтинг звільненням головнокомандувача... Нема бажання вже слухати президента...
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09.02.2024 22:15 Ответить
100%
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09.02.2024 22:22 Ответить
Його рейтинг на жінках тримається , яких ніхто не чіпає і ще довго буде триматися
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09.02.2024 22:36 Ответить
Не несіть дурниць. На жінках - тільки якщо в них один діагноз з безумною.
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09.02.2024 22:54 Ответить
шкода ,що не має опитування з розподілом по статі
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10.02.2024 15:37 Ответить
Та да
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10.02.2024 15:53 Ответить
В мене ніколи не було бажання його слухати ...
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10.02.2024 02:44 Ответить
його рейтинг тримається на красивій демагогії і то тільки коли читає з монітора але " по ділам твоїм тобі буде". Звільняти досвідченого генерала це удар по власній державі, це деморалізує суспільство і пригнічує захисників. На фоні безкарності казнокрадів і відвертих зрадників.
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10.02.2024 14:42 Ответить
Ей, дурбелик! Ти казав про "системні" зміни в управлінні держави, а звільнив лише найефективніших військових! Де решта змін, падло?
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09.02.2024 22:16 Ответить
Как уже задолбала эта ежевечерняя гундосая парашная рыганина !!!
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09.02.2024 22:17 Ответить
Угу, нас можна вже до книги рекордів Гіннеса заносити, як націю із самими міцними нервами. Кожен день отаке, і ще є@ломарафон..
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09.02.2024 22:55 Ответить
От тілтки не треба активи великого ***** віддавати зеленому *****.
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09.02.2024 22:26 Ответить
Давайте створимо своєрідний флешмоб на тупі відосіки тупорилого ішака наприкінці кожного дня, якими це чмо пригнічує природний інстинкт до і не так лекгкого сну пересічного українця. Зорганізуємся, бо це треба буде зробити, як би ми цього не хотіли.
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09.02.2024 22:27 Ответить
А я перед сном читаю коменти під цими відосиками. Дуже надихає і дає надію на краще!))
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09.02.2024 23:14 Ответить
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу теж називають під@расами! В чому різниця? Ні в чому і одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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09.02.2024 22:32 Ответить
Якби корупцію з початку вторгнення притисли, то за ці два роки скільки б коштів пішло на оборону, а не по кишеням Зельоних ворогів держави?
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09.02.2024 22:38 Ответить
Піарщик-популіст
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09.02.2024 22:41 Ответить
піарщик --вова любить лайки
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09.02.2024 23:29 Ответить
***** как в детском садике.
Сегодня я покушал,а потом я покакал
Нахер нам твои похождения, ты дело делай
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10.02.2024 01:54 Ответить
Чергове зелене лвйно
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10.02.2024 06:28 Ответить
А в Україні їх не конфіскують бо ту вони не винуватці !
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10.02.2024 14:50 Ответить
Ненаведжу цю гниду криворогу😡
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10.02.2024 19:30 Ответить
Пример от СБУ, налоговой Гетьманцева и ОП как нужно работать и крышевать прихвостней Януковича и схемы в крупных столичных застройщиках. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов. А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й
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11.02.2024 22:05 Ответить
 
 