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Знищення російського складу боєприпасів на Луганщині. ВIДЕО

Українські артилеристи влучним пострілом знищили ворожий склад боєприпасів на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн спостерігає за ворожим танком, який їде на встановлену міну: "Зараз #обне. На тобі, сука!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) боєприпаси (2281) знищення (7342) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+3
Лінії Суровікіна вже на Луганщіні...
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14.02.2024 13:03
+3
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14.02.2024 14:26
+2
Люба лінія, навіть на папері - суровікіна. Досить вже цю чухню прославляти.
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14.02.2024 13:46
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А что это так бумкнуло?
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14.02.2024 12:42 Відповісти
Лінії Суровікіна вже на Луганщіні...
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14.02.2024 13:03 Відповісти
Люба лінія, навіть на папері - суровікіна. Досить вже цю чухню прославляти.
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14.02.2024 13:46 Відповісти
Назва ліній оборони росіянців ім`ям цього окупанта це узагальнення їхніх споруд, так само как Монергейма, це констатація фактів, ніхто не прославляє! Зелешобла досі не збудувала нічого!
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14.02.2024 14:02 Відповісти
Ліній не треба боятися.ю їх потрібно обходити з флагів (див. Лінія Мажино ).
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14.02.2024 15:07 Відповісти
Це типа треба робити як наші в контрнаступі?
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14.02.2024 15:28 Відповісти
Після вибуху, на 21-22 секунді, унизу з'является контур крилатої ракети типу Шторм-Шедоу
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14.02.2024 13:03 Відповісти
Оце так їпануло!😗
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14.02.2024 14:17 Відповісти
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14.02.2024 14:26 Відповісти
777ua

@777AFU

Оказывается хлопнуло от GLSDB. Первые подтверждение их работы.
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14.02.2024 21:46 Відповісти
 
 