Знищення російського складу боєприпасів на Луганщині. ВIДЕО
Українські артилеристи влучним пострілом знищили ворожий склад боєприпасів на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+3 Marina #585713
показати весь коментар14.02.2024 13:03
+3 ирина ира #418568
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+2 Yuriy Karnaushenko
показати весь коментар14.02.2024 13:46
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@777AFU
Оказывается хлопнуло от GLSDB. Первые подтверждение их работы.