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Уничтожение российского склада боеприпасов на Луганщине. ВИДЕО

Украинские артиллеристы точным выстрелом уничтожили вражеский склад боеприпасов на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Украинские воины уничтожили две вражеские САУ 2С19 "МСТА-С". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) боеприпасы (2345) уничтожение (7023) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+3
Лінії Суровікіна вже на Луганщіні...
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14.02.2024 13:03
+3
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14.02.2024 14:26
+2
Люба лінія, навіть на папері - суровікіна. Досить вже цю чухню прославляти.
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14.02.2024 13:46
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А что это так бумкнуло?
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14.02.2024 12:42 Ответить
Лінії Суровікіна вже на Луганщіні...
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14.02.2024 13:03 Ответить
Люба лінія, навіть на папері - суровікіна. Досить вже цю чухню прославляти.
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14.02.2024 13:46 Ответить
Назва ліній оборони росіянців ім`ям цього окупанта це узагальнення їхніх споруд, так само как Монергейма, це констатація фактів, ніхто не прославляє! Зелешобла досі не збудувала нічого!
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14.02.2024 14:02 Ответить
Ліній не треба боятися.ю їх потрібно обходити з флагів (див. Лінія Мажино ).
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14.02.2024 15:07 Ответить
Це типа треба робити як наші в контрнаступі?
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14.02.2024 15:28 Ответить
Після вибуху, на 21-22 секунді, унизу з'является контур крилатої ракети типу Шторм-Шедоу
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14.02.2024 13:03 Ответить
Оце так їпануло!😗
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14.02.2024 14:17 Ответить
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14.02.2024 14:26 Ответить
777ua

@777AFU

Оказывается хлопнуло от GLSDB. Первые подтверждение их работы.
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14.02.2024 21:46 Ответить
 
 