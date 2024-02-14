Уничтожение российского склада боеприпасов на Луганщине. ВИДЕО
Украинские артиллеристы точным выстрелом уничтожили вражеский склад боеприпасов на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
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+3 Marina #585713
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@777AFU
Оказывается хлопнуло от GLSDB. Первые подтверждение их работы.