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Украинские воины уничтожили две вражеские САУ 2С19 "МСТА-С". ВИДЕО

Две вражеские САУ 2С19 "МСТА-С" уничтожили FPV-дронами воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских бойцов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19375) уничтожение (7023) артиллерия (637) 14 отдельная механизированная бригада (101)


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Маю надію , що знищені ворожі корита разом із кацапами 😠
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14.02.2024 11:50 Ответить
Разом, самоходчики и танкисты из бронетеники только по нужде вылезают.
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14.02.2024 14:11 Ответить
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14.02.2024 11:57 Ответить
"МСТА-С"

Да-с!
Піззєц-с!
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14.02.2024 14:02 Ответить
ну тут видно что не фанера, не коношенковщина где подбили сарай и на голубом глазу заявляют что єто 100 пудово хаймарс)
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14.02.2024 14:08 Ответить
 
 