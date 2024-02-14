Украинские воины уничтожили две вражеские САУ 2С19 "МСТА-С". ВИДЕО
Две вражеские САУ 2С19 "МСТА-С" уничтожили FPV-дронами воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских бойцов опубликована в соцсетях.
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