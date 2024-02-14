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Українські воїни знищили дві ворожі САУ 2С19 "МСТА-С". ВIДЕО

Дві ворожі САУ 2С19 "МСТА-С" знищили FPV-дронами воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак українських бійців опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17538) знищення (7342) артилерія (790) 14 окрема механізована бригада (100)


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Маю надію , що знищені ворожі корита разом із кацапами 😠
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14.02.2024 11:50 Відповісти
Разом, самоходчики и танкисты из бронетеники только по нужде вылезают.
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14.02.2024 14:11 Відповісти
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14.02.2024 11:57 Відповісти
"МСТА-С"

Да-с!
Піззєц-с!
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14.02.2024 14:02 Відповісти
ну тут видно что не фанера, не коношенковщина где подбили сарай и на голубом глазу заявляют что єто 100 пудово хаймарс)
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14.02.2024 14:08 Відповісти
 
 