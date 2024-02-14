Українські воїни знищили дві ворожі САУ 2С19 "МСТА-С". ВIДЕО
Дві ворожі САУ 2С19 "МСТА-С" знищили FPV-дронами воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак українських бійців опублікований у соцмережах.
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