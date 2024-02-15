Вирва на місці падіння збитої на Київщині російської ракети. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована вирва на місці падіння збитої російської ракети на Київщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що глибина вирви не менше десятка метрів, а ракета упала у лісі.

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