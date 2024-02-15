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15 070 34

Воронка на месте падения сбитой на Киевщине российской ракеты. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснята воронка на месте падения сбитой российской ракеты на Киевщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что глубина воронки не менее десятка метров, а ракета упала в лесу.

Читайте также: Рашисты атаковали Киевщину ракетами, попаданий не зафиксировано: Из-за падения обломков повреждены дома

Автор: 

Киевская область (4153) крылатые ракеты (881) ПВО (2778) атака (386)


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Топ комментарии
+36
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15.02.2024 09:42
+28
Добре що в лісі, слава ППО!
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15.02.2024 09:46
+26
І англійці так жили 5 років і вистояли. Але у них був Черчілль.
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15.02.2024 09:47
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це не той фанерний безпілотник на колесах від кравчучки...
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15.02.2024 09:39 Ответить
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15.02.2024 09:40 Ответить
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15.02.2024 09:42 Ответить
Псалом 333- M142 HIMARS-Воздам iм
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16.02.2024 08:49 Ответить
там був "центр прінятія рєшєній" )
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15.02.2024 09:45 Ответить
Не, база иностранных наемников
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15.02.2024 10:15 Ответить
Аж до грунтовых вод. Там полтонны взрывчатки вероятно
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15.02.2024 09:45 Ответить
Ну, вірогідно, від 250 до 380 кг, якщо іскандер м. Якщо кинджал, то типу "500 кг" (але це неточно, в них там ніби уніфіковані БЧ для купи озброєння, включаючи КАБ-500, в яких БЧ - "до 380 кг в залежності від типу").
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19.02.2024 14:05 Ответить
Наверное баллистическая?
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15.02.2024 09:45 Ответить
хто зна... але вирва здорова.... ППО - красунчики
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15.02.2024 10:14 Ответить
Добре що в лісі, слава ППО!
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15.02.2024 09:46 Ответить
І англійці так жили 5 років і вистояли. Але у них був Черчілль.
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15.02.2024 09:47 Ответить
Черчілль, а не чортило...
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15.02.2024 09:49 Ответить
Черчилль, а не торчок....
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15.02.2024 10:01 Ответить
В них ще й продукти по карткам були, якщо хто не знає (в совку карткову систему щодо продуктів остаточно відмінили повністю лише в 1984 році, до речі). І не тільки продукти.

І мобілізували за роки війни 12% населення (майже 6 мільйонів з 47 мільйонів населення).

Але люди встояли.

А в нас ресторації відкриті, Київ повний відпочиваючих всі дні тижня і з китаю можна будь-що замовляти хоч контейнерами. Мобілізація торкнулась навіть не 1% населення. Та ще й півтрильйона гривень щороку грошима (міжнародні допомоги та ВПО) роздають просто так, тим, хто просто нічого не робить - навіть на заводах корпуси міни не точать...

І більшість скиглять "як важко народу під час війни"...
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19.02.2024 14:14 Ответить
интересно..у нас есть хоть какая-то ракетная программа?...
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15.02.2024 09:56 Ответить
зелень поклала обов'язок нашого озброєння за західних партнерів а собі залишила распіл/откат
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15.02.2024 10:00 Ответить
Так. Знищити цю програму
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15.02.2024 10:33 Ответить
За зеленського вибудували стратегічне асфальтобудівництво, а також тактичне шашликомаринування. Що вам ще треба, невдячні? За мілліардом дерев не бачите мільйона дронів?
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15.02.2024 10:42 Ответить
була поки за пару днів до відвантаження у війська не прилетіло по артьома
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15.02.2024 19:48 Ответить
ось така вирва лишилась на моєму полі після ракети в 2022 році .
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15.02.2024 10:05 Ответить
Після війни можна буде розводити карасів.
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15.02.2024 10:32 Ответить
воронка ценой в 2 млн долларов.... там есть что-то в головах.... жуть. Слава Україні
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15.02.2024 10:13 Ответить
Чому 2 млн? Мінімум 3 млн. Бо треба ще додати вартість ракети Петріот.
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15.02.2024 10:55 Ответить
Там була секретна база стратегічного єнота, який взяв моду танцювати на оркських трупах. Навколишні зайці шоковані до білочок.
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15.02.2024 10:17 Ответить
От какой ракеты такая воронка?
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15.02.2024 10:38 Ответить
Від москальської
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15.02.2024 10:47 Ответить
Я не специалист, но мне кажется это от баллистической ракеты. Искандер или корейский аналог.
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15.02.2024 10:48 Ответить
Х-22..мабуть..
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15.02.2024 11:00 Ответить
Можливо 20-тонна шахтна сс-24
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15.02.2024 13:15 Ответить
Міг бути Кинжал. Саме він так глибоко вгризається у землю, і основна енергія від вибуху йде на створення такої вирви, а не в атмосферу.
Іскандер створює яму у 3-4 метри глибиною.
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15.02.2024 11:02 Ответить
Якби Зеленський не зупинив наші ракетні програми, такі вирви могли би бути в москві.
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16.02.2024 01:47 Ответить
Вибачте за помилку - "зеленський" треба писати з маленької букви, бо він сам маленький, як ***** і копіює у своїй поведінці московське *****.
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16.02.2024 01:49 Ответить
 
 