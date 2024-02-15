Воронка на месте падения сбитой на Киевщине российской ракеты. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснята воронка на месте падения сбитой российской ракеты на Киевщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что глубина воронки не менее десятка метров, а ракета упала в лесу.
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+36 Чайка Київ
показать весь комментарий15.02.2024 09:42
+28 Qq Qqq #455433
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+26 Onufri Zagloba
показать весь комментарий15.02.2024 09:47
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І мобілізували за роки війни 12% населення (майже 6 мільйонів з 47 мільйонів населення).
Але люди встояли.
А в нас ресторації відкриті, Київ повний відпочиваючих всі дні тижня і з китаю можна будь-що замовляти хоч контейнерами. Мобілізація торкнулась навіть не 1% населення. Та ще й півтрильйона гривень щороку грошима (міжнародні допомоги та ВПО) роздають просто так, тим, хто просто нічого не робить - навіть на заводах корпуси міни не точать...
І більшість скиглять "як важко народу під час війни"...
Іскандер створює яму у 3-4 метри глибиною.