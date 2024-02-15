Воронка на месте падения сбитой на Киевщине российской ракеты. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснята воронка на месте падения сбитой российской ракеты на Киевщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что глубина воронки не менее десятка метров, а ракета упала в лесу.

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