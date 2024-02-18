В окупованому Мелітополі прогримів вибух на дитячих спортивних змаганнях. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Мелітополі 17 лютого під час проведення спортивних змагань пролунав потужний вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Сьогоднішній вибух у спорткомплексі тимчасово окупованого Мелітополя – черговий теракт від втративших розум росіян. Через десятки свідків окупанти вимушені були зізнатись: сьогодні дітям під час турніру по самбо вони демонстрували ручний протитанковий гранатомет. "Демонстрант" натиснув на курок. Як результат – декілька людей отримали травми", – йдеться в дописі.

Федоров додав, що гранатомет окупанти принесли у спорткомплекс, коли він був переповнений дітьми та батьками.

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