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В окупованому Мелітополі прогримів вибух на дитячих спортивних змаганнях. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Мелітополі 17 лютого під час проведення спортивних змагань пролунав потужний вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Сьогоднішній вибух у спорткомплексі тимчасово окупованого Мелітополя – черговий теракт від втративших розум росіян. Через десятки свідків окупанти вимушені були зізнатись: сьогодні дітям під час турніру по самбо вони демонстрували ручний протитанковий гранатомет. "Демонстрант" натиснув на курок. Як результат – декілька людей отримали травми", – йдеться в дописі.

Федоров додав, що гранатомет окупанти принесли у спорткомплекс, коли він був переповнений дітьми та батьками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бердянську та Мелітополі окупанти викрадають людей та звинувачують їх у тероризмі, - керівник ОВА Федоров

Автор: 

вибух (4476) Мелітополь (771)


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Топ коментарі
+31
Влаштовують це одне.
Але ж місцеві туди ще своїх дітей добровільно приводять займатися під рашистськими тряпками. Вони себе точно окупованими вважають?
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18.02.2024 09:05
+29
Мда, війна, окуповане місто. А кацапи там спортивні змагання влаштовують.
Щось вони себе на нашій землі занадто розслаблено почуваються.
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18.02.2024 08:57
+24
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18.02.2024 08:56
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Нічого нового -- готують всіх під ружьо
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18.02.2024 08:54 Відповісти
це той спорткомплекс, який спішили збудувати в рамках великого будівництва президента нашого...ще й з льодовою ареною...
хто б там грав у хокей, адже цим бавляться лукашенко, путін
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18.02.2024 14:34 Відповісти
Це просто дикість якась
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18.02.2024 08:54 Відповісти
дітей готують вже, вони не мають розслаблятись
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18.02.2024 14:35 Відповісти
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18.02.2024 08:56 Відповісти
Здесь не сахар а банальное раздолбайство оккупантов у всех на виду
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18.02.2024 10:20 Відповісти
До "выборов Ху#ла" ещё почти месяц. Будет им и сахарок, не переживайте.
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18.02.2024 11:03 Відповісти
Мда, війна, окуповане місто. А кацапи там спортивні змагання влаштовують.
Щось вони себе на нашій землі занадто розслаблено почуваються.
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18.02.2024 08:57 Відповісти
Влаштовують це одне.
Але ж місцеві туди ще своїх дітей добровільно приводять займатися під рашистськими тряпками. Вони себе точно окупованими вважають?
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18.02.2024 09:05 Відповісти
А місцеві це хто? А колись завезені з кацапії замісць заморених голодом українців. А гени своє беруть , даже у нащадків..
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18.02.2024 09:09 Відповісти
Тамбовських і других туди завезли ще за імперії(Тамбовка,терпенье,семеновка)і звісно в Мелітополь,а після голодомору довезли.
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18.02.2024 12:01 Відповісти
Місцеві там гарні й різні, партизанів теж вистачає.
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18.02.2024 09:17 Відповісти
Ти не уху-їло, чмо болотне? Кацапні тут зелена вулиця вже?
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18.02.2024 09:46 Відповісти
Іпанутим-немає покою....
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18.02.2024 08:58 Відповісти
Почти школа в Беслане💥
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18.02.2024 09:05 Відповісти
Браскі! Хдє?
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18.02.2024 09:07 Відповісти
Їм пох"й окупація(Для нас вони в окупації,а для них - асвабаждєніє.Бо якби було навпаки,то вони б не спортом під триколором займалися,а пробували десь втекти,а так здаровий самбіст прізавнова возраста трену підростаючий мобілізаційний ресурс,так якби й не було війни,і хтось там кладе життя та здоров'я,щоб його "звільнити"((
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18.02.2024 09:13 Відповісти
Шесть человек получили лёгкие травмы.
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18.02.2024 09:08 Відповісти
Местные ублюдки уже перекрасились? Твари.
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18.02.2024 09:13 Відповісти
Зрозуміло, що це не "змагання", а підготовка кадрів для забою. Як на скотобійні поросят.
А упороті ватні мамаші самі ведуть своїх дітей на страту в ім'я нічого.
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18.02.2024 09:19 Відповісти
А вот официальная версия
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18.02.2024 09:20 Відповісти
"Хлопок" 🤣
Ну дебилы.
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18.02.2024 09:35 Відповісти
Типа - кто-то перданул в раздевалке и ни кто не задохнулся.
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18.02.2024 12:15 Відповісти
Кацапи готують яничар, як це вони успішно робили цілі століття тому і до сьогодення. Тому українці воювали за імперію, потім за совок, а ці манкурти будуть воювати проти України, як зараз воюють вихідці із ОРДЛо.
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18.02.2024 09:22 Відповісти
Ми щірі українці, 30 років готували, як на російську "общество потребления" 30 років нашим гаслом було "збагачуйся"
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18.02.2024 09:48 Відповісти
А сейчас воспитанная нами молодежь недоуменно смотрит на работников военкоматов, которые ни во что не ставят из единственную, священную жизнь.
Большое кол-во добровольцев - это в большей мере недоработка нашего воспитания и пропаганды западного образа жизни.
Пионеры и комсомольцы были похерены временем, а бойскауты и пластуны не прижились
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18.02.2024 09:54 Відповісти
Ни щірі, а щирі
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18.02.2024 10:09 Відповісти
Дякую. Щирі.
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18.02.2024 10:39 Відповісти
У цьому випадку все правильно - "щірі".
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18.02.2024 10:55 Відповісти
там де кацап там є манкурти..
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18.02.2024 09:41 Відповісти
 
 