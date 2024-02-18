В окупованому Мелітополі прогримів вибух на дитячих спортивних змаганнях. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Мелітополі 17 лютого під час проведення спортивних змагань пролунав потужний вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Сьогоднішній вибух у спорткомплексі тимчасово окупованого Мелітополя – черговий теракт від втративших розум росіян. Через десятки свідків окупанти вимушені були зізнатись: сьогодні дітям під час турніру по самбо вони демонстрували ручний протитанковий гранатомет. "Демонстрант" натиснув на курок. Як результат – декілька людей отримали травми", – йдеться в дописі.
Федоров додав, що гранатомет окупанти принесли у спорткомплекс, коли він був переповнений дітьми та батьками.
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хто б там грав у хокей, адже цим бавляться лукашенко, путін
Щось вони себе на нашій землі занадто розслаблено почуваються.
Але ж місцеві туди ще своїх дітей добровільно приводять займатися під рашистськими тряпками. Вони себе точно окупованими вважають?
А упороті ватні мамаші самі ведуть своїх дітей на страту в ім'я нічого.
Ну дебилы.
Большое кол-во добровольцев - это в большей мере недоработка нашего воспитания и пропаганды западного образа жизни.
Пионеры и комсомольцы были похерены временем, а бойскауты и пластуны не прижились