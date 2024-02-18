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В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв на детских спортивных состязаниях. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мелитополе 17 февраля во время проведения спортивных состязаний раздался мощный взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Сегодняшний взрыв в спорткомплексе временно оккупированного Мелитополя – очередной теракт от потерявших разум россиян. Из-за десятков свидетелей оккупанты вынуждены были признаться: сегодня детям во время турнира по самбо они демонстрировали ручной противотанковый гранатомет. "Демонстрант" нажал курок. Как результат – несколько человек получили травмы", – говорится в сообщении.

Федоров добавил, что гранатомет оккупанты принесли в спорткомплекс, когда он был переполнен детьми и родителями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Федоров о ситуации в Мелитополе: Россияне превратили город в полигон для испытания военных технологий

Автор: 

взрыв (6764) Мелитополь (614)


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Топ комментарии
+31
Влаштовують це одне.
Але ж місцеві туди ще своїх дітей добровільно приводять займатися під рашистськими тряпками. Вони себе точно окупованими вважають?
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18.02.2024 09:05
+29
Мда, війна, окуповане місто. А кацапи там спортивні змагання влаштовують.
Щось вони себе на нашій землі занадто розслаблено почуваються.
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18.02.2024 08:57
+24
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18.02.2024 08:56
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Нічого нового -- готують всіх під ружьо
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18.02.2024 08:54 Ответить
це той спорткомплекс, який спішили збудувати в рамках великого будівництва президента нашого...ще й з льодовою ареною...
хто б там грав у хокей, адже цим бавляться лукашенко, путін
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18.02.2024 14:34 Ответить
Це просто дикість якась
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18.02.2024 08:54 Ответить
дітей готують вже, вони не мають розслаблятись
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18.02.2024 14:35 Ответить
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18.02.2024 08:56 Ответить
Здесь не сахар а банальное раздолбайство оккупантов у всех на виду
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18.02.2024 10:20 Ответить
До "выборов Ху#ла" ещё почти месяц. Будет им и сахарок, не переживайте.
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18.02.2024 11:03 Ответить
Мда, війна, окуповане місто. А кацапи там спортивні змагання влаштовують.
Щось вони себе на нашій землі занадто розслаблено почуваються.
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18.02.2024 08:57 Ответить
Влаштовують це одне.
Але ж місцеві туди ще своїх дітей добровільно приводять займатися під рашистськими тряпками. Вони себе точно окупованими вважають?
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18.02.2024 09:05 Ответить
А місцеві це хто? А колись завезені з кацапії замісць заморених голодом українців. А гени своє беруть , даже у нащадків..
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18.02.2024 09:09 Ответить
Тамбовських і других туди завезли ще за імперії(Тамбовка,терпенье,семеновка)і звісно в Мелітополь,а після голодомору довезли.
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18.02.2024 12:01 Ответить
Місцеві там гарні й різні, партизанів теж вистачає.
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18.02.2024 09:17 Ответить
Ти не уху-їло, чмо болотне? Кацапні тут зелена вулиця вже?
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18.02.2024 09:46 Ответить
Іпанутим-немає покою....
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18.02.2024 08:58 Ответить
Почти школа в Беслане💥
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18.02.2024 09:05 Ответить
Браскі! Хдє?
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18.02.2024 09:07 Ответить
Їм пох"й окупація(Для нас вони в окупації,а для них - асвабаждєніє.Бо якби було навпаки,то вони б не спортом під триколором займалися,а пробували десь втекти,а так здаровий самбіст прізавнова возраста трену підростаючий мобілізаційний ресурс,так якби й не було війни,і хтось там кладе життя та здоров'я,щоб його "звільнити"((
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18.02.2024 09:13 Ответить
Шесть человек получили лёгкие травмы.
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18.02.2024 09:08 Ответить
Местные ублюдки уже перекрасились? Твари.
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18.02.2024 09:13 Ответить
Зрозуміло, що це не "змагання", а підготовка кадрів для забою. Як на скотобійні поросят.
А упороті ватні мамаші самі ведуть своїх дітей на страту в ім'я нічого.
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18.02.2024 09:19 Ответить
А вот официальная версия
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18.02.2024 09:20 Ответить
"Хлопок" 🤣
Ну дебилы.
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18.02.2024 09:35 Ответить
Типа - кто-то перданул в раздевалке и ни кто не задохнулся.
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18.02.2024 12:15 Ответить
Кацапи готують яничар, як це вони успішно робили цілі століття тому і до сьогодення. Тому українці воювали за імперію, потім за совок, а ці манкурти будуть воювати проти України, як зараз воюють вихідці із ОРДЛо.
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18.02.2024 09:22 Ответить
Ми щірі українці, 30 років готували, як на російську "общество потребления" 30 років нашим гаслом було "збагачуйся"
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18.02.2024 09:48 Ответить
А сейчас воспитанная нами молодежь недоуменно смотрит на работников военкоматов, которые ни во что не ставят из единственную, священную жизнь.
Большое кол-во добровольцев - это в большей мере недоработка нашего воспитания и пропаганды западного образа жизни.
Пионеры и комсомольцы были похерены временем, а бойскауты и пластуны не прижились
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18.02.2024 09:54 Ответить
Ни щірі, а щирі
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18.02.2024 10:09 Ответить
Дякую. Щирі.
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18.02.2024 10:39 Ответить
У цьому випадку все правильно - "щірі".
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18.02.2024 10:55 Ответить
там де кацап там є манкурти..
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18.02.2024 09:41 Ответить
 
 