В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв на детских спортивных состязаниях. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мелитополе 17 февраля во время проведения спортивных состязаний раздался мощный взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Сегодняшний взрыв в спорткомплексе временно оккупированного Мелитополя – очередной теракт от потерявших разум россиян. Из-за десятков свидетелей оккупанты вынуждены были признаться: сегодня детям во время турнира по самбо они демонстрировали ручной противотанковый гранатомет. "Демонстрант" нажал курок. Как результат – несколько человек получили травмы", – говорится в сообщении.

Федоров добавил, что гранатомет оккупанты принесли в спорткомплекс, когда он был переполнен детьми и родителями.

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