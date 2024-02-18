В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв на детских спортивных состязаниях. ВИДЕО
Во временно оккупированном Мелитополе 17 февраля во время проведения спортивных состязаний раздался мощный взрыв.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Сегодняшний взрыв в спорткомплексе временно оккупированного Мелитополя – очередной теракт от потерявших разум россиян. Из-за десятков свидетелей оккупанты вынуждены были признаться: сегодня детям во время турнира по самбо они демонстрировали ручной противотанковый гранатомет. "Демонстрант" нажал курок. Как результат – несколько человек получили травмы", – говорится в сообщении.
Федоров добавил, что гранатомет оккупанты принесли в спорткомплекс, когда он был переполнен детьми и родителями.
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хто б там грав у хокей, адже цим бавляться лукашенко, путін
Щось вони себе на нашій землі занадто розслаблено почуваються.
Але ж місцеві туди ще своїх дітей добровільно приводять займатися під рашистськими тряпками. Вони себе точно окупованими вважають?
А упороті ватні мамаші самі ведуть своїх дітей на страту в ім'я нічого.
Ну дебилы.
Большое кол-во добровольцев - это в большей мере недоработка нашего воспитания и пропаганды западного образа жизни.
Пионеры и комсомольцы были похерены временем, а бойскауты и пластуны не прижились