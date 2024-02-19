Нафтобаза горить в окупованій Макіївці. ВIДЕО

В окупованій Макіївці поблизу Донецька загорілася нафтобаза.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи з фрагментами пожежі опубліковані у соцмережах.

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