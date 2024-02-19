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Нафтобаза горить в окупованій Макіївці. ВIДЕО

В окупованій Макіївці поблизу Донецька загорілася нафтобаза.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи з фрагментами пожежі опубліковані у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Соцмережі повідомляють про потужну пожежу на нафтобазі під російським Курськом. ВIДЕО

Автор: 

Макіївка (110) пожежа (4341) нафтопродукти (610)


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Топ коментарі
+11
Лінза апять ефєктна пакуріла дє іщьо нє куріла...
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19.02.2024 10:44
+6
Вот откуда там нефтебаза ? Все узловые жд. станции и нефтебазы в 200км от фронта должны быть уничтожены уже давно.
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19.02.2024 11:12
+5
Зачєм вам машина єслі нєт бєнзіна. вв *****.
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19.02.2024 11:01
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Лінза апять ефєктна пакуріла дє іщьо нє куріла...
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19.02.2024 10:44 Відповісти
Та скільки тих навтобаз там.
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19.02.2024 10:51 Відповісти
так це всього лише ємності з паливом... відбудовуються на один-два
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19.02.2024 10:53 Відповісти
Хоть би отому коментатору в макітру прилетіло що-небудь,хоть цвях іржавий.
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19.02.2024 11:00 Відповісти
Пачєму мстят?))В цю гру треба грати удвох)
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19.02.2024 11:01 Відповісти
Зачєм вам машина єслі нєт бєнзіна. вв *****.
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19.02.2024 11:01 Відповісти
Вот откуда там нефтебаза ? Все узловые жд. станции и нефтебазы в 200км от фронта должны быть уничтожены уже давно.
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19.02.2024 11:12 Відповісти
бензо заправка напевно
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19.02.2024 11:14 Відповісти
Кацапи щось квакають про Авдіївку , падли 😠
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19.02.2024 12:36 Відповісти
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19.02.2024 14:34 Відповісти
Брехня.Це Луганда сама себе бомбіт.
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20.02.2024 01:42 Відповісти
 
 