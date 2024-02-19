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Нефтебаза горит в оккупированной Макеевке. ВИДЕО

В оккупированной Макеевке вблизи Донецка загорелась нефтебаза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с фрагментами пожара опубликованы в соцсетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соцсети сообщили о мощном пожаре на нефтебазе под российским Курском. ВИДЕО

Автор: 

Макеевка (457) пожар (5961) нефтепродукты (148)


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Топ комментарии
+11
Лінза апять ефєктна пакуріла дє іщьо нє куріла...
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19.02.2024 10:44
+6
Вот откуда там нефтебаза ? Все узловые жд. станции и нефтебазы в 200км от фронта должны быть уничтожены уже давно.
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19.02.2024 11:12
+5
Зачєм вам машина єслі нєт бєнзіна. вв *****.
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19.02.2024 11:01
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Лінза апять ефєктна пакуріла дє іщьо нє куріла...
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19.02.2024 10:44 Ответить
Та скільки тих навтобаз там.
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19.02.2024 10:51 Ответить
так це всього лише ємності з паливом... відбудовуються на один-два
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19.02.2024 10:53 Ответить
Хоть би отому коментатору в макітру прилетіло що-небудь,хоть цвях іржавий.
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19.02.2024 11:00 Ответить
Пачєму мстят?))В цю гру треба грати удвох)
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19.02.2024 11:01 Ответить
Зачєм вам машина єслі нєт бєнзіна. вв *****.
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19.02.2024 11:01 Ответить
Вот откуда там нефтебаза ? Все узловые жд. станции и нефтебазы в 200км от фронта должны быть уничтожены уже давно.
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19.02.2024 11:12 Ответить
бензо заправка напевно
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19.02.2024 11:14 Ответить
Кацапи щось квакають про Авдіївку , падли 😠
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19.02.2024 12:36 Ответить
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19.02.2024 14:34 Ответить
Брехня.Це Луганда сама себе бомбіт.
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20.02.2024 01:42 Ответить
 
 