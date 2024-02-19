Нефтебаза горит в оккупированной Макеевке. ВИДЕО
В оккупированной Макеевке вблизи Донецка загорелась нефтебаза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с фрагментами пожара опубликованы в соцсетях.
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