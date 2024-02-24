Імперські амбіції та реваншизм зникають лише від програшу того, хто ними заражений, - Зеленський звернувся до лідерів країн G7. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів Великої сімки та подякував за підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Звернувся до лідерів G7 – найбільших демократій світу.

Я дякую вам за ці два роки разом. Той страшний день 24 лютого і весь жах, принесений Росією, все ж не позбавив нормального майбутнього Україну.

Будь ласка, памʼятайте, що імперські амбіції та реваншизм зникають лише від програшу того, хто ними заражений, і завжди саме це відкриває простір для справжньої безпеки та розвитку демократії. Ми чуємо в цей час: History is watching. І це абсолютно вірно.

Ви дуже добре знаєте, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, щоб зміцнити нашу армію на землі. І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження наших успіхів на морі. І ви добре розумієте, що нам потрібно все це вчасно. Ми розраховуємо на вас.

Нашого лідерства достатньо, щоб відновлювати безпеку. Коли провідні демократії світу дійсно рішучі, ця рішучість долає всі виклики".

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