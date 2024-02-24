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Імперські амбіції та реваншизм зникають лише від програшу того, хто ними заражений, - Зеленський звернувся до лідерів країн G7. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів Великої сімки та подякував за підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Звернувся до лідерів G7 – найбільших демократій світу.

Я дякую вам за ці два роки разом. Той страшний день 24 лютого і весь жах, принесений Росією, все ж не позбавив нормального майбутнього Україну.

Будь ласка, памʼятайте, що імперські амбіції та реваншизм зникають лише від програшу того, хто ними заражений, і завжди саме це відкриває простір для справжньої безпеки та розвитку демократії. Ми чуємо в цей час: History is watching. І це абсолютно вірно.

Ви дуже добре знаєте, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, щоб зміцнити нашу армію на землі. І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження наших успіхів на морі. І ви добре розумієте, що нам потрібно все це вчасно. Ми розраховуємо на вас.

Нашого лідерства достатньо, щоб відновлювати безпеку. Коли провідні демократії світу дійсно рішучі, ця рішучість долає всі виклики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден обговорить з лідерами країн G7 подальшу підтримку України, - Білий дім

Автор: 

G-7 G7 (1035) Зеленський Володимир (23973)


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Топ коментарі
+14
Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів Великої сімки

Велика шістка звернулася до Великої сімки.
Ги...
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24.02.2024 19:39
+4
G7 тикає твою харю у невиконання свої вимог , як сцяного цуценя! А ти їм претензії, *****!!!
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24.02.2024 19:44
+4
Не дофіга лі цього покидька на сьогодні.

Бутусова знов викинули за борт. Так нафіга так нав'язливо піарити державного зрадника?

Тим більше, що зозуля у годиннику теж може раз на годину щось віщати.
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24.02.2024 19:55
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Хто б казав про імперські амбіції...
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24.02.2024 19:38 Відповісти
Та ти, блін, татарова прибери а потім звертайся, чудо !
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24.02.2024 20:24 Відповісти
Какой там имперские амбиции у злопамятного шизоида, который не стидаеться давитися канцерогенным фастфудом, та як з голодного краю.
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24.02.2024 20:26 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів Великої сімки

Велика шістка звернулася до Великої сімки.
Ги...
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24.02.2024 19:39 Відповісти
G7 тикає твою харю у невиконання свої вимог , як сцяного цуценя! А ти їм претензії, *****!!!
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24.02.2024 19:44 Відповісти
уявіть ницість подоляківщини в текстах для ЗЕцуценяти - КУДИ ДІНУТЬСЯ , СТЕРПЛЯТЬ ВІД НА ВСЕ, ЯКЩО ХОЧУТЬ ПОЗБУТИСЯ *****!А ПРИЇХАЛИ СЮДИ -ЗНАИТЬ СТЕРПЛЯТЬ ВСЕ ЩО СКАЖУ!

Знаєте як це називається - ДИПЛОМАТИНІ РАЗВОДКИ ТІТУШНІ імені Єрмака
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24.02.2024 19:48 Відповісти
Заяви такі, наче ЗСУ стоїть під москвою. Трохи б на землю опуститися нашому генералу-адміралу.
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24.02.2024 19:47 Відповісти
Фельдмаршалу!
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24.02.2024 20:03 Відповісти
Воно неадекватне - сама зелень це вже відмічає.
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24.02.2024 20:12 Відповісти
Еще бы... даже ступень(БО СТУПА) УВИДИТ недолугiсть чьорта, которого Б-е-е-ня снял с атаса (квартального).
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24.02.2024 20:30 Відповісти
щось вони не надто оптимістично налаштовані
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24.02.2024 19:48 Відповісти
Так ти ж заявляв що не битимеш по території мордору. Як же тоді *уйло програє???
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24.02.2024 19:49 Відповісти
Это оно про себя сказало???
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24.02.2024 19:51 Відповісти
Не дофіга лі цього покидька на сьогодні.

Бутусова знов викинули за борт. Так нафіга так нав'язливо піарити державного зрадника?

Тим більше, що зозуля у годиннику теж може раз на годину щось віщати.
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24.02.2024 19:55 Відповісти
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24.02.2024 20:07 Відповісти
Матра-Сімка.
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24.02.2024 20:50 Відповісти
3.14здун... зелений!
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24.02.2024 20:19 Відповісти
Имперские амбиции подавляются внешним управлением военное администрации (победившей страны) на протяжении одного двух поколений (25-50 лет)!
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24.02.2024 20:20 Відповісти
А авторитарно-диктаторські амбіції? Може достатньо подарувати квиток до кабиздоха "5-6 менеджерам" і все стане з голови на ноги?
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24.02.2024 20:23 Відповісти
Гучні заяви ворушать повітря,а не співрозмовника.
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24.02.2024 20:25 Відповісти
Його заклики схожі на промови кремлівських вождів з трибуни чергового з'їзду кпрс, у фінальній його частині, коли традиційно слали прокляття на адресу американських імперіалістів, які заважають будувати світле комуністичне майбутнє.
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24.02.2024 20:26 Відповісти
А Мелоні таки симпатичненька.
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24.02.2024 20:31 Відповісти
Когда у него язык сотрется от *******?
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24.02.2024 20:34 Відповісти
********* програє після знищення логістики, інфраструктури та виробництва. І що ми для цього робимо? Відосіки знімаємо? ... Чомусь жодна кацапська ракета не влучила в найбільшу в світі хабадівську синагогу в Дніпрі...
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24.02.2024 22:31 Відповісти
правильно.
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25.02.2024 01:50 Відповісти
Mirovaya revolucia nachataya Krasnopuzim bidlom 7 November 1917 g ne prekratitca Nikogda....Mir vo bsem Mire zakonchilsa...💥
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25.02.2024 03:16 Відповісти
 
 