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Двоє окупантів покінчили життя самогубством, підірвавши себе гранатою. ВIДЕО

Двоє російських окупантів покінчили життя самогубством, поки ховались за бронетехнікою. Один із загарбників підірвав себе гранатою, тим самим ліквідувавши себе та свого колегу. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самознищення зафіксували оператори дрона 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону. 

Також дивіться: Українські захисники відбили ворожий штурм та знищили дві БМП та живу силу противника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) самогубство (635)


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Топ коментарі
+40
Отак би всі кацапи зробили
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28.02.2024 23:23
+17
відео неоднозначне:

по-перше: чи дійсно це орки, якщо під М113 ? на формі немає ніяких розпізнавальних знаків. так не український піксель, але багато наших теж ходять в мультікамі

по-друге: навіть якщо це орки, то вони бьються до кінця і НЕ сдаються в полон. а це означає, вибачте, високий бойвий дух орків і відсутність будь-якої нашої агітаційної роботи серед них по сдачі в полон
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29.02.2024 00:33
+14
так там один вроді як того вже...Сплів лапті кобзону.А інший напевно правнук матросова-підірвав себе щоб пошкодити бтр нати.
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28.02.2024 23:30
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Отак би всі кацапи зробили
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28.02.2024 23:23 Відповісти
відео неоднозначне:

по-перше: чи дійсно це орки, якщо під М113 ? на формі немає ніяких розпізнавальних знаків. так не український піксель, але багато наших теж ходять в мультікамі

по-друге: навіть якщо це орки, то вони бьються до кінця і НЕ сдаються в полон. а це означає, вибачте, високий бойвий дух орків і відсутність будь-якої нашої агітаційної роботи серед них по сдачі в полон
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29.02.2024 00:33 Відповісти
Неоднозначні в тебе мізки. Відео не з невідомих джерел, а з аеророзвідки поважного батальйону ЗСУ.
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29.02.2024 08:11 Відповісти
битися до кінця й скоїти самогубство це дещо різні речі, вам не здається?
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29.02.2024 09:08 Відповісти
Кацапи напічкані пропогандою так, що вони бояться більше ***** ніж смерті.
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29.02.2024 09:15 Відповісти
самогубство вояка в обороні і вояка в наступі має різну психологічну природу

той хто обороняється нищить себе аби не втратити честі в полоні андрофагів

той хто наступає нищить себе бо втратив можливість нищити інших - це звичайний садизм а не бойовий дух

ніхто ж не захоплюється садистами, хіба я помиляюсь ?
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29.02.2024 12:05 Відповісти
Интересно, что ТЫ будешь делать, когда на Казахстан нападет эрэфия? Уйдешь в горы? Уедешь в какой нибудь соседний "...стан" или Китай?
Только не рассказывай о будущих геройствах.
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29.02.2024 14:52 Відповісти
Заметь, я сказал не"ЕСЛИ", а "когда"...
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29.02.2024 14:53 Відповісти
Увидеть Украину и здохнуть - классика !!!
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29.02.2024 05:48 Відповісти
НАТОвский бтр м113 на видео?
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28.02.2024 23:24 Відповісти
БТР ВСУ М113, да.
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28.02.2024 23:27 Відповісти
А с чего бы тогда это орки? Не наши ли это?
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28.02.2024 23:35 Відповісти
То бомжара кацапська
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28.02.2024 23:42 Відповісти
орків не жалко, але з чого видно, що це саме вони ?
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29.02.2024 00:34 Відповісти
З того, що відео не з невідомого джерела, а від поважного батальону (Поважайте наших вояків, які точно знають, хто ті здохші персонажі)
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29.02.2024 00:48 Відповісти
Дустом би тебе ,дустом ,хитродупий рашистський парєньок
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29.02.2024 07:53 Відповісти
Цікаво, що там кацапам розповідають, що вони краще підривають себе, але не здаються...
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28.02.2024 23:24 Відповісти
Що з караваєм їх зустрічати не будуть! 😁
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28.02.2024 23:32 Відповісти
і це дуже хрєново з нашої сторони !

відсутність агітації по сдачі в полон призводить до більшої стійкості кацапських військ !
контрозвідка не працює ніхрєна !
чому не закидують їх позиції листівками по сдачі в полон ?
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29.02.2024 00:37 Відповісти
Страх полону призводить до самознищення кацапа. Менша кількість полонених кацапів яких потрібно утримувати влаштовує повністю. Два табори вже забиті полоненими під завязку. Збираються створювати третій... Кацапи, схоже, не квапляться обмінювати генетично здорових українських полонених на своїх алкодегенератів.
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29.02.2024 01:53 Відповісти
ви знаєте різницю між садистами та людьми честі ?
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29.02.2024 12:07 Відповісти
Сдохли за русский мир в степях Украины, болотная гниль
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28.02.2024 23:25 Відповісти
так там один вроді як того вже...Сплів лапті кобзону.А інший напевно правнук матросова-підірвав себе щоб пошкодити бтр нати.
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28.02.2024 23:30 Відповісти
Нагадують "Священний отряд" із стародавніх Фів (що в Греції): він формувався із 150 пар геїв, які клялися загинути, якщо загине їх напарник
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28.02.2024 23:31 Відповісти
-- Так не доставайся ты некому!!!
Сказал пи..дорок и поднёс гранату у дупе любовничка.
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29.02.2024 00:14 Відповісти
Кожна одиниця знищенного кацапа це ще один крок до перемоги України. Війна кується руками цих тварин. Тому необхідно міліони дронів камікадзе щоб за допомогую них нищити цю наволоч.
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28.02.2024 23:34 Відповісти
Згоден, але дронів потрібно 142 мільйони, щоб всю кацапську наволоч напевне і назавжди!
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28.02.2024 23:49 Відповісти
142? Ты еще скажи - одна шестая суши.
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29.02.2024 00:30 Відповісти
30 миллионов хватит чтобы устроить им Армагедон и отбить желание воевать лет на 100
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29.02.2024 00:35 Відповісти
Не могли вдома,в Кедрово-Шишенську засуєцидитись?
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28.02.2024 23:37 Відповісти
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28.02.2024 23:41 Відповісти
Свиноматки подзвонили, і сказали оркам, що терміново треба здихати, бо на пельмені і дрова грошей немає, а без трупаків, їм, на болотах буде тризда.
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28.02.2024 23:44 Відповісти
А ще ж і Махмуда треба годувати, бо вже замість любові починає пи@дити.
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29.02.2024 05:42 Відповісти
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28.02.2024 23:46 Відповісти
Орки, беріть приклад.
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28.02.2024 23:48 Відповісти
колєга там вже хароший був, а другому прилетіло. Скид
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28.02.2024 23:51 Відповісти
Сьогодні відео дивився, як 9 ,назвем їх, співробітників ЗСУ, здалися чотирьом оркам, а ті їх розстріляли. Так що ...
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29.02.2024 00:09 Відповісти
Ссылку в студию, пи*арок.
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29.02.2024 00:33 Відповісти
Про це відео казав Лубінець (відомий зе-чиновник) ще десь 26 лютого, а сама подія була десь 25 лютого на Бахмутському напрямку
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29.02.2024 00:39 Відповісти
Ось лінка навіть на цензорі було:

https://m.censor.net/ua/video_news/3475394/*************************************************************************
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29.02.2024 01:35 Відповісти
Всі інші дивилися це відео 2 дні тому. До речі, кажуть, що ті орки були з відомого загону "Русіч" під проводом неонациста і дегенерата Мільчакова
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29.02.2024 00:36 Відповісти
з якого б не були, а чи то з мотивацією наших погано, чи командира під суд треба віддавати, якщо у бійців не було БК

погане відео
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29.02.2024 00:41 Відповісти
Назвем тебе - невибаглива мокшанська працівниця ротом на замовлення за три копійки.
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29.02.2024 00:45 Відповісти
За чим вдерлося, те і отримало!
Сруськай мір…
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29.02.2024 00:09 Відповісти
це було коханя народжене від дружбі

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29.02.2024 00:11 Відповісти
Із 500 000? Хорош брехати опудали длять!
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29.02.2024 00:24 Відповісти
Любіть парускі.
Вот ета настаящая любовь))))
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29.02.2024 00:29 Відповісти
М 113 шкода, підбили падли, піхоту не буде вивозити.

Кацапи кончені тупі тварі - візьми підірви гранату в своєму воєнкоматі, посадять в тюрму, будеш сидіти в безпеці за гратами і живий, так ні, воно поперлось грощі заробляти щоб в свій покосившийся барак у Мухосранську склопластикові вікна вставити.
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29.02.2024 02:08 Відповісти
В полон не здаються. Це вже не перші випадки. Чому ж наші, нещодавно розтріляні, здавались. І багато. Як шо зкінчився б/к, то одна справа, а якшо все заї...бло то інша.
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29.02.2024 03:20 Відповісти
у монголів була традиція мертвих відносити в степ щоб ті зєднались з ним тому русня не русня вони монголи а диким кабанам смачного налітай
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29.02.2024 04:11 Відповісти
Вот нельзя было так сделать еще в мордоре? Зачем было припираться на чужую землю и загаживать ее своей кацапской тушкой?
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29.02.2024 05:46 Відповісти
Последние слова того, что спереди: "Вася, ж.пой чую - укропы близко. Кидай туда гранату!".
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29.02.2024 05:49 Відповісти
не понял правильно куда кидать гранату...
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29.02.2024 08:26 Відповісти
Орків не можна не недооцінювати.
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29.02.2024 06:06 Відповісти
Це зовсім не смішно.
Я далекий від того, що в російській армії високий рівень мотивації, але те що їм промивають мізки жахливою перспективою потрапляння в полон і підкріплюють це демонстративними розстрілами українських військовослужбовців - це факт.
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29.02.2024 06:21 Відповісти
Жили як собаки підзаборні і здохли так само. Для кацапа ціна життя - копійка. Більшість з них з депресивних регіонів без жодних перспектив. Водка та наркота їхня єдина радість у житті. Весь інший час це безбарвне існування. Тому вони з такою легкістю йдуть на подібний крок. Ну а ми їм, звісно, аплодуємо стоячи

"Правильной дорогой идете, товарищи!"
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29.02.2024 07:24 Відповісти
Dust - зачем Украине лишние орки . сколько надо и без листовок возьмут. а кормить или лечить их ни к чему. сколько их не корми они всё равно Путину в рот смотрят.
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29.02.2024 07:59 Відповісти
Сколько орка не корми, он один хрен на бутылку примеряется!
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29.02.2024 08:25 Відповісти
Одним словом. Дебіли.
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29.02.2024 08:03 Відповісти
Первое и последнее правильное решение.
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29.02.2024 08:24 Відповісти
це кацапи підірвали не себе а натівську техніку
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29.02.2024 09:31 Відповісти
Так, мізки у цих анальних підборів перепрошиті наглухо путінською пропагандою.
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29.02.2024 09:46 Відповісти
Так помирають самураї,правда це *******,вони гранатами.
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28.03.2024 13:50 Відповісти
 
 