Двоє окупантів покінчили життя самогубством, підірвавши себе гранатою. ВIДЕО

Двоє російських окупантів покінчили життя самогубством, поки ховались за бронетехнікою. Один із загарбників підірвав себе гранатою, тим самим ліквідувавши себе та свого колегу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самознищення зафіксували оператори дрона 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону.

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