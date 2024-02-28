Двоє окупантів покінчили життя самогубством, підірвавши себе гранатою. ВIДЕО
Двоє російських окупантів покінчили життя самогубством, поки ховались за бронетехнікою. Один із загарбників підірвав себе гранатою, тим самим ліквідувавши себе та свого колегу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самознищення зафіксували оператори дрона 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону.
Топ коментарі
+40 Смерть Кацапам #589056
показати весь коментар28.02.2024 23:23
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по-перше: чи дійсно це орки, якщо під М113 ? на формі немає ніяких розпізнавальних знаків. так не український піксель, але багато наших теж ходять в мультікамі
по-друге: навіть якщо це орки, то вони бьються до кінця і НЕ сдаються в полон. а це означає, вибачте, високий бойвий дух орків і відсутність будь-якої нашої агітаційної роботи серед них по сдачі в полон
той хто обороняється нищить себе аби не втратити честі в полоні андрофагів
той хто наступає нищить себе бо втратив можливість нищити інших - це звичайний садизм а не бойовий дух
ніхто ж не захоплюється садистами, хіба я помиляюсь ?
Только не рассказывай о будущих геройствах.
відсутність агітації по сдачі в полон призводить до більшої стійкості кацапських військ !
контрозвідка не працює ніхрєна !
чому не закидують їх позиції листівками по сдачі в полон ?
Сказал пи..дорок и поднёс гранату у дупе любовничка.
https://m.censor.net/ua/video_news/3475394/*************************************************************************
погане відео
Сруськай мір…
Вот ета настаящая любовь))))
Кацапи кончені тупі тварі - візьми підірви гранату в своєму воєнкоматі, посадять в тюрму, будеш сидіти в безпеці за гратами і живий, так ні, воно поперлось грощі заробляти щоб в свій покосившийся барак у Мухосранську склопластикові вікна вставити.
Я далекий від того, що в російській армії високий рівень мотивації, але те що їм промивають мізки жахливою перспективою потрапляння в полон і підкріплюють це демонстративними розстрілами українських військовослужбовців - це факт.
"Правильной дорогой идете, товарищи!"