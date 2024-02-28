Двое оккупантов покончили жизнь самоубийством, подорвав себя гранатой. ВИДЕО
Двое российских оккупантов покончили жизнь самоубийством, пока скрывались за бронетехникой. Один из захватчиков подорвал себя гранатой, тем самым ликвидировав себя и своего коллегу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоуничтожения зафиксировали операторы дрона 108-го отдельного горно-штурмового батальона.
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+40 Смерть Кацапам #589056
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по-перше: чи дійсно це орки, якщо під М113 ? на формі немає ніяких розпізнавальних знаків. так не український піксель, але багато наших теж ходять в мультікамі
по-друге: навіть якщо це орки, то вони бьються до кінця і НЕ сдаються в полон. а це означає, вибачте, високий бойвий дух орків і відсутність будь-якої нашої агітаційної роботи серед них по сдачі в полон
той хто обороняється нищить себе аби не втратити честі в полоні андрофагів
той хто наступає нищить себе бо втратив можливість нищити інших - це звичайний садизм а не бойовий дух
ніхто ж не захоплюється садистами, хіба я помиляюсь ?
Только не рассказывай о будущих геройствах.
відсутність агітації по сдачі в полон призводить до більшої стійкості кацапських військ !
контрозвідка не працює ніхрєна !
чому не закидують їх позиції листівками по сдачі в полон ?
Сказал пи..дорок и поднёс гранату у дупе любовничка.
https://m.censor.net/ua/video_news/3475394/*************************************************************************
погане відео
Сруськай мір…
Вот ета настаящая любовь))))
Кацапи кончені тупі тварі - візьми підірви гранату в своєму воєнкоматі, посадять в тюрму, будеш сидіти в безпеці за гратами і живий, так ні, воно поперлось грощі заробляти щоб в свій покосившийся барак у Мухосранську склопластикові вікна вставити.
Я далекий від того, що в російській армії високий рівень мотивації, але те що їм промивають мізки жахливою перспективою потрапляння в полон і підкріплюють це демонстративними розстрілами українських військовослужбовців - це факт.
"Правильной дорогой идете, товарищи!"