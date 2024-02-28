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Двое оккупантов покончили жизнь самоубийством, подорвав себя гранатой. ВИДЕО

Двое российских оккупантов покончили жизнь самоубийством, пока скрывались за бронетехникой. Один из захватчиков подорвал себя гранатой, тем самым ликвидировав себя и своего коллегу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоуничтожения зафиксировали операторы дрона 108-го отдельного горно-штурмового батальона.

Читайте также: Российский оккупант Морозов (Мурз), раскрывший потери РФ в штурмах Авдеевки, покончил с собой, - росСМИ

Автор: 

армия РФ (19387) самоубийство (1003)


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Топ комментарии
+40
Отак би всі кацапи зробили
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28.02.2024 23:23
+17
відео неоднозначне:

по-перше: чи дійсно це орки, якщо під М113 ? на формі немає ніяких розпізнавальних знаків. так не український піксель, але багато наших теж ходять в мультікамі

по-друге: навіть якщо це орки, то вони бьються до кінця і НЕ сдаються в полон. а це означає, вибачте, високий бойвий дух орків і відсутність будь-якої нашої агітаційної роботи серед них по сдачі в полон
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29.02.2024 00:33
+14
так там один вроді як того вже...Сплів лапті кобзону.А інший напевно правнук матросова-підірвав себе щоб пошкодити бтр нати.
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28.02.2024 23:30
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Отак би всі кацапи зробили
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28.02.2024 23:23 Ответить
відео неоднозначне:

по-перше: чи дійсно це орки, якщо під М113 ? на формі немає ніяких розпізнавальних знаків. так не український піксель, але багато наших теж ходять в мультікамі

по-друге: навіть якщо це орки, то вони бьються до кінця і НЕ сдаються в полон. а це означає, вибачте, високий бойвий дух орків і відсутність будь-якої нашої агітаційної роботи серед них по сдачі в полон
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29.02.2024 00:33 Ответить
Неоднозначні в тебе мізки. Відео не з невідомих джерел, а з аеророзвідки поважного батальйону ЗСУ.
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29.02.2024 08:11 Ответить
битися до кінця й скоїти самогубство це дещо різні речі, вам не здається?
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29.02.2024 09:08 Ответить
Кацапи напічкані пропогандою так, що вони бояться більше ***** ніж смерті.
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29.02.2024 09:15 Ответить
самогубство вояка в обороні і вояка в наступі має різну психологічну природу

той хто обороняється нищить себе аби не втратити честі в полоні андрофагів

той хто наступає нищить себе бо втратив можливість нищити інших - це звичайний садизм а не бойовий дух

ніхто ж не захоплюється садистами, хіба я помиляюсь ?
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29.02.2024 12:05 Ответить
Интересно, что ТЫ будешь делать, когда на Казахстан нападет эрэфия? Уйдешь в горы? Уедешь в какой нибудь соседний "...стан" или Китай?
Только не рассказывай о будущих геройствах.
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29.02.2024 14:52 Ответить
Заметь, я сказал не"ЕСЛИ", а "когда"...
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29.02.2024 14:53 Ответить
Увидеть Украину и здохнуть - классика !!!
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29.02.2024 05:48 Ответить
НАТОвский бтр м113 на видео?
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28.02.2024 23:24 Ответить
БТР ВСУ М113, да.
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28.02.2024 23:27 Ответить
А с чего бы тогда это орки? Не наши ли это?
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28.02.2024 23:35 Ответить
То бомжара кацапська
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28.02.2024 23:42 Ответить
орків не жалко, але з чого видно, що це саме вони ?
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29.02.2024 00:34 Ответить
З того, що відео не з невідомого джерела, а від поважного батальону (Поважайте наших вояків, які точно знають, хто ті здохші персонажі)
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29.02.2024 00:48 Ответить
Дустом би тебе ,дустом ,хитродупий рашистський парєньок
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29.02.2024 07:53 Ответить
Цікаво, що там кацапам розповідають, що вони краще підривають себе, але не здаються...
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28.02.2024 23:24 Ответить
Що з караваєм їх зустрічати не будуть! 😁
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28.02.2024 23:32 Ответить
і це дуже хрєново з нашої сторони !

відсутність агітації по сдачі в полон призводить до більшої стійкості кацапських військ !
контрозвідка не працює ніхрєна !
чому не закидують їх позиції листівками по сдачі в полон ?
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29.02.2024 00:37 Ответить
Страх полону призводить до самознищення кацапа. Менша кількість полонених кацапів яких потрібно утримувати влаштовує повністю. Два табори вже забиті полоненими під завязку. Збираються створювати третій... Кацапи, схоже, не квапляться обмінювати генетично здорових українських полонених на своїх алкодегенератів.
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29.02.2024 01:53 Ответить
ви знаєте різницю між садистами та людьми честі ?
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29.02.2024 12:07 Ответить
Сдохли за русский мир в степях Украины, болотная гниль
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28.02.2024 23:25 Ответить
так там один вроді як того вже...Сплів лапті кобзону.А інший напевно правнук матросова-підірвав себе щоб пошкодити бтр нати.
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28.02.2024 23:30 Ответить
Нагадують "Священний отряд" із стародавніх Фів (що в Греції): він формувався із 150 пар геїв, які клялися загинути, якщо загине їх напарник
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28.02.2024 23:31 Ответить
-- Так не доставайся ты некому!!!
Сказал пи..дорок и поднёс гранату у дупе любовничка.
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29.02.2024 00:14 Ответить
Кожна одиниця знищенного кацапа це ще один крок до перемоги України. Війна кується руками цих тварин. Тому необхідно міліони дронів камікадзе щоб за допомогую них нищити цю наволоч.
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28.02.2024 23:34 Ответить
Згоден, але дронів потрібно 142 мільйони, щоб всю кацапську наволоч напевне і назавжди!
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28.02.2024 23:49 Ответить
142? Ты еще скажи - одна шестая суши.
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29.02.2024 00:30 Ответить
30 миллионов хватит чтобы устроить им Армагедон и отбить желание воевать лет на 100
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29.02.2024 00:35 Ответить
Не могли вдома,в Кедрово-Шишенську засуєцидитись?
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28.02.2024 23:37 Ответить
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28.02.2024 23:41 Ответить
Свиноматки подзвонили, і сказали оркам, що терміново треба здихати, бо на пельмені і дрова грошей немає, а без трупаків, їм, на болотах буде тризда.
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28.02.2024 23:44 Ответить
А ще ж і Махмуда треба годувати, бо вже замість любові починає пи@дити.
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29.02.2024 05:42 Ответить
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28.02.2024 23:46 Ответить
Орки, беріть приклад.
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28.02.2024 23:48 Ответить
колєга там вже хароший був, а другому прилетіло. Скид
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28.02.2024 23:51 Ответить
Сьогодні відео дивився, як 9 ,назвем їх, співробітників ЗСУ, здалися чотирьом оркам, а ті їх розстріляли. Так що ...
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29.02.2024 00:09 Ответить
Ссылку в студию, пи*арок.
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29.02.2024 00:33 Ответить
Про це відео казав Лубінець (відомий зе-чиновник) ще десь 26 лютого, а сама подія була десь 25 лютого на Бахмутському напрямку
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29.02.2024 00:39 Ответить
Ось лінка навіть на цензорі було:

https://m.censor.net/ua/video_news/3475394/*************************************************************************
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29.02.2024 01:35 Ответить
Всі інші дивилися це відео 2 дні тому. До речі, кажуть, що ті орки були з відомого загону "Русіч" під проводом неонациста і дегенерата Мільчакова
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29.02.2024 00:36 Ответить
з якого б не були, а чи то з мотивацією наших погано, чи командира під суд треба віддавати, якщо у бійців не було БК

погане відео
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29.02.2024 00:41 Ответить
Назвем тебе - невибаглива мокшанська працівниця ротом на замовлення за три копійки.
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29.02.2024 00:45 Ответить
За чим вдерлося, те і отримало!
Сруськай мір…
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29.02.2024 00:09 Ответить
це було коханя народжене від дружбі

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29.02.2024 00:11 Ответить
Із 500 000? Хорош брехати опудали длять!
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29.02.2024 00:24 Ответить
Любіть парускі.
Вот ета настаящая любовь))))
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29.02.2024 00:29 Ответить
М 113 шкода, підбили падли, піхоту не буде вивозити.

Кацапи кончені тупі тварі - візьми підірви гранату в своєму воєнкоматі, посадять в тюрму, будеш сидіти в безпеці за гратами і живий, так ні, воно поперлось грощі заробляти щоб в свій покосившийся барак у Мухосранську склопластикові вікна вставити.
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29.02.2024 02:08 Ответить
В полон не здаються. Це вже не перші випадки. Чому ж наші, нещодавно розтріляні, здавались. І багато. Як шо зкінчився б/к, то одна справа, а якшо все заї...бло то інша.
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29.02.2024 03:20 Ответить
у монголів була традиція мертвих відносити в степ щоб ті зєднались з ним тому русня не русня вони монголи а диким кабанам смачного налітай
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29.02.2024 04:11 Ответить
Вот нельзя было так сделать еще в мордоре? Зачем было припираться на чужую землю и загаживать ее своей кацапской тушкой?
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29.02.2024 05:46 Ответить
Последние слова того, что спереди: "Вася, ж.пой чую - укропы близко. Кидай туда гранату!".
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29.02.2024 05:49 Ответить
не понял правильно куда кидать гранату...
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29.02.2024 08:26 Ответить
Орків не можна не недооцінювати.
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29.02.2024 06:06 Ответить
Це зовсім не смішно.
Я далекий від того, що в російській армії високий рівень мотивації, але те що їм промивають мізки жахливою перспективою потрапляння в полон і підкріплюють це демонстративними розстрілами українських військовослужбовців - це факт.
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29.02.2024 06:21 Ответить
Жили як собаки підзаборні і здохли так само. Для кацапа ціна життя - копійка. Більшість з них з депресивних регіонів без жодних перспектив. Водка та наркота їхня єдина радість у житті. Весь інший час це безбарвне існування. Тому вони з такою легкістю йдуть на подібний крок. Ну а ми їм, звісно, аплодуємо стоячи

"Правильной дорогой идете, товарищи!"
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29.02.2024 07:24 Ответить
Dust - зачем Украине лишние орки . сколько надо и без листовок возьмут. а кормить или лечить их ни к чему. сколько их не корми они всё равно Путину в рот смотрят.
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29.02.2024 07:59 Ответить
Сколько орка не корми, он один хрен на бутылку примеряется!
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29.02.2024 08:25 Ответить
Одним словом. Дебіли.
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29.02.2024 08:03 Ответить
Первое и последнее правильное решение.
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29.02.2024 08:24 Ответить
це кацапи підірвали не себе а натівську техніку
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29.02.2024 09:31 Ответить
Так, мізки у цих анальних підборів перепрошиті наглухо путінською пропагандою.
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29.02.2024 09:46 Ответить
Так помирають самураї,правда це *******,вони гранатами.
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28.03.2024 13:50 Ответить
 
 