Домашній арешт та електронний браслет: 16-річному франківському "скінхеду" обрали запобіжний захід за побиття літньої жінки. ВIДЕО
Одному із франківських "скінхедів" - 16-річному підлітку, суд обрав запобіжний захід - домашній арешт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, 16-річний підліток "заради хайпу" навмисно завдав удару в спину 80-річній бабусі та застосував проти неї газовий балончик. Двоє його друзів фільмували це на телефон.
Поліцейські Прикарпаття встановили молодиків, які нападали на людей. Вони стверджують, що імітували удари по літнім людям. Зараз їм загрожує до 7 років позбавлення волі.
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Вадим Эсауленко
показати весь коментар05.03.2024 20:38 Відповісти Мені подобається 0
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