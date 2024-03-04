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Домашній арешт та електронний браслет: 16-річному франківському "скінхеду" обрали запобіжний захід за побиття літньої жінки. ВIДЕО

Одному із франківських "скінхедів" - 16-річному підлітку, суд обрав запобіжний захід - домашній арешт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 16-річний підліток "заради хайпу" навмисно завдав удару в спину 80-річній бабусі та застосував проти неї газовий балончик. Двоє його друзів фільмували це на телефон. 

Поліцейські Прикарпаття встановили молодиків, які нападали на людей. Вони стверджують, що імітували удари по літнім людям. Зараз їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Автор: 

затримання (4343) Івано-Франківськ (522) побиття (939) пенсіонери (889) підлітки (412)


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Топ коментарі
+45
Таких тільки по тихому вбивати, це не дитя і вже не людина, це щось рядом з кацапом.
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04.03.2024 23:15
+42
на зону ,щоб опустили.. 3,14дар він а не скінхєд ...
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04.03.2024 23:08
+41
Це для нього ще хороший варіант - я б таких би тихенько закопував у лісопосадках - з таких малолітниіх виродків ,які піднімають руку на стареньких - виростають вбивці та гвалтівники Бучі . Москальське поріддя - яке потрібно суворо карати .
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04.03.2024 23:18
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Покаяння таке непереконливе і вираховане що виправити може лише лісоповал, нари і баланда.
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05.03.2024 20:38 Відповісти
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