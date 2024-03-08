Українців у Польщі закликають свідчити про воєнні злочини РФ. ВIДЕО
Генеральний прокурор України Андрій Костін та міністр юстиції і генпрокурор Польщі Адам Боднар закликали українців та українок, які наразі перебувають у Польщі, надавати свідчення про воєнні злочини РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора, про це йдеться у спільному зверненні Костіна і Боднара.
"Якщо ви пережили воєнні злочини Росії або стали їхнім свідком, повідомте до найближчої поліцейської дільниці за місцем вашого перебування або до прокуратури. Для нас цінні будь-які дані: ваші покази, фото, відео. Кожен факт може стати вирішальним для доведення провини воєнних злочинців. Ваші свідчення - ваш внесок у Перемогу", - зауважив Костін.
Як зазначив Боднар, Польща дуже активно залучена до процесу розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні.
"Завдяки співпраці польської прокуратури з українськими колегами, ми можемо зібрати якомога більше матеріалів та доказів, щоб довести російські воєнні злочини. І навіть якщо ви зараз перебуваєте на території Польщі, проте були свідками цих злочинів, ваші свідчення допоможуть в майбутньому притягнути винних до відповідальності", - наголосив Боднар.
