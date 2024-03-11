УКР
Я, ймовірно, перший режисер, який хотів би ніколи не зняти свій фільм, - режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Чернов. ВIДЕО

Режисер фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислав Чернов виголосив зі сцени "Оскар 2024" потужну та щемливу промову, у якій подякував своїм колегам та нагадав про війну в Україні.

"Це перший "Оскар" в українській історії. Для мене ‒ це велика честь. Але я, імовірно, перший режисер, який хотів би ніколи не зняти свій фільм. Я хотів би обміняти нагороду на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, не окуповувала наші міста і не вбивала українців. Я обміняв би "Оскар" на звільнення всіх полонених, яких утримує Росія.

Але я не можу змінити минуле. Однак ми можемо зробити так, щоб історію виправити, щоб правда перемогла і люди з Маріуполя, і ті, хто віддали своє життя за Україну, ніколи не були забуті.

Кіно формує історії, а історії створюють спогади. Дякую усім. Слава Україні" - сказав Чернов під час урочистої церемонії.

Сьогодні вночі у Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії "Оскар". В номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогу здобув фільм "20 днів в Маріуполі".

+20
Слава Україні і її талановитому народу!!!
11.03.2024 07:58 Відповісти
+15
Думаю, любой адекватный человек не хотел бы снять такой фильм. Но всё равно он снят и признан.
11.03.2024 08:02 Відповісти
+11
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
11.03.2024 08:32 Відповісти
Слава Україні і її талановитому народу!!!
11.03.2024 07:58 Відповісти
Що за штамповану фігню ви несете? Народ не може бути талановитим за визначенням. Серед народу може бути більша чи менша кількість талановитих людей. У нас талановитих людей досить багато (але і їде їх багато). А от "талановитий народ" в цілому (73%) у нас голосує за клоуна під час війни.

П.С. Режисеру респект!
11.03.2024 08:44 Відповісти
100% Народ який обирає собі 95й квартал у владу не може бути талановитим та розумним. Окремі люди так але не народ в цілому.
11.03.2024 10:03 Відповісти
все гарно, а це що "респект"?
показати весь коментар
Думаю, любой адекватный человек не хотел бы снять такой фильм. Но всё равно он снят и признан.
11.03.2024 08:02 Відповісти
Може на Заході когось тОркне і нададуть зброю
11.03.2024 08:10 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
11.03.2024 08:32 Відповісти
Все хорошо в меру и вовремя! Знайте цену словам, как зналл Мациевский, который погиб с этой фразой на устах!
А зеленый кагал нашел другое использование этому лозунгу:
11.03.2024 09:41 Відповісти
Блин, шо ви тут українцям рота затуляєте ‼️‼️‼️‼️‼️
Слава УкраїнІ
СЛАВА НАЦІЇ
СМЕРТЬ ВОРОГАМ
11.03.2024 12:53 Відповісти
Я не затуляю! Я тільки хочу нагадати, щоб сир не втратили! А разом з ним і Україну. Щоб за гаслами реальність бачили.
11.03.2024 13:24 Відповісти
Гасла бояться московити і москалі , щирим українцям ці гасла у радість ‼️
Маша ЄФРОСИНІНА, Христина Соловій, "хейт", "срач", Басков, ефект БІЛИК і російська НАФТА
https://youtu.be/ZHKKlXJqn3E?si=VcuRCR1sUCgKJq4T
11.03.2024 13:29 Відповісти
ця ситуація відрізняється від минулорічної, коли організатори нічого не хотіли чути про війну й стверджували, що цей конкурс просто несе щастя людям..., натомість віддавши перевагу фільму про "гарного росіянина" Навального, який на думку організаторів щось там піднімає та комусь дає якусь надію..., але Навальний помер, так нічого нікому й не принісши, й тепер наша черга ...
показати весь коментар
11.03.2024 09:09 Відповісти
11.03.2024 12:54 Відповісти
Навіть не сподіваюсь що цей документальний фільм покажуть в США. Особливо в прайм-тайм. Можливо глухої ночі якийсь локальний канал "побалує" глядачів-мазохістів цим сумним відеодоказом... Республіканці не допустять "дискредитації Трапма"...
11.03.2024 09:15 Відповісти
він вже в історії , хто захоче - знайде змогу подивитися
11.03.2024 09:40 Відповісти
Главное начать!
Я уже вижу блокбастер о том, как молодой отец приехал на машине и пытается найти в Мариуполе своих родителей и своего сына, который жил у них, пока он зарабатывал деньги на квартиру на стройках Европы. Это реальные драмы, когда война порезала семьи как пиццу!
11.03.2024 09:47 Відповісти
БЛИН, ЯКІ ПРАВІЛЬНІ СЛОВА.

‼️я взагалі вважаю , що зараз усі режисери світу мають снимати фільми про героїзм українців і про велич українських рембо, ЗАМІСТЬ ВИСОСАНИХ ІЗ ПАЛЬЦЯ БЛОКБАСТЕРІВ
11.03.2024 12:56 Відповісти
Супер! Найкращий виступ! А наші жінки і чоловіки найкрасивіші! Зіркам Голлівуду далеко до них!!
11.03.2024 09:53 Відповісти
Москалі сидять в радбезі ООН,як нічого і не бувало.Підірвали ГЕС і нічого їм немає.А те що дохнуть,так дохнуть не всі.Москвичі і пітерці не дохнуть.
11.03.2024 10:06 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
11.03.2024 12:04 Відповісти
СЛАВА НАЦІЇ
СМЕРТЬ ВОРОГАМ
11.03.2024 12:57 Відповісти
і без підтримки Держкіна і оскар
11.03.2024 13:17 Відповісти
Нет слов!
А со мной такое редко бывает. ....
Это так круто -получить Оскар!
Это такой промоушен для нас!!
Брависсимо! !!!!
11.03.2024 16:42 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin?__cft__[0]=AZWEnDg3RtSKruHGwXhBF3xWqFQ32VlPm2ZSELmhB1YjqjzMaTXdHSgeEr29TlGNIkPpnTpWWBXY952D1GHfCx6_qOdAyu_3scrOd_JXLL74-0y97QldiFX7EMgt874JYaUWlM2kvftR-aqk0fxB5rwJWjpS0aIzkXdS5jwh6RMjdKLpj2Hizdl1g1QFLIOpzKA&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин

Герой фільму "20 днів у Маріуполі", поліцейський Володимир Нікулін - один з тих, завдяки кому світ побачив цей фільм

Ірина Цілик:

Коли я дізналася, що фільм "20 днів у Маріуполі" таки отримав Оскар, то передусім подумала про одного з його героїв - поліцейського Володимира. Про його безкінечну віру в те, що цей фільм може хоч щось змінити. Ціною величезного ризику для власного життя і життя своєї родини, Володимир допомагав Mstyslav Chernov і Evgeniy Maloletka вивезти з окупованого Маріуполя відзнятий матеріал.

Вони проїхали всі разом в одній розбитій обстрілами машині через 15 (!) ворожих блокпостів (100 км окупованої росіянами території), а під сидіннями машини були сховані камери і харди з матеріалами, за які їх всіх могли розстріляти. Навіть не уявляю собі, що вони відчували.
11.03.2024 17:46 Відповісти
Коли я пишу про "удачу", я знову думаю про ціну, яку платять деякі журналісти та кінематографісти, намагаючись щосили зафіксувати ті чи інші події.

Думаю про Мантаса Кведаравічюса, литовського кінорежисера, який у березні 2022-го року також був у Маріуполі, знімаючи свої кадри, але потрапив у полон до росіян і був розстріляний.

Думаю про всіх інших людей з фото- та кінокамерами на цьому "мінному полі", де кожен крок може бути останнім. Багатьох із них уже немає серед живих.

Я не знаю, скільки глядачів сьогодні вночі було у церемонії Оскару, але минулого року, пишуть, їх було 19 мільйонів. Мстислав від імені команди виголосив дуже точну промову, яку, сподіваюся, було почуто.

Героям слава!
11.03.2024 17:51 Відповісти
11.03.2024 17:54 Відповісти
Краще б він з "високої трибуни" розповів хто допустив такий "Маріуполь", хто прсрав напад і НЕ евакуював людей. Хайпожери, а люди - лохи, на яких заробляють. Замість задавати правильні питання, українці створюють собі кумирів, то хріплого обрали, потім заружного, який в лютому 2022 року напередодні війни в прайм-тайм на всю Україну казав, що "вторгнення не буде, а мешканцям прикордонних територій евакуюватись не треба". Я вже мовчу за Люсю, будангу.
Зараз - нові "кузнєци кувати поки гаряче"
Нічого путнього в цій країні не буде.
Відкривайте кордони для людей, які ще (поки що) не ненавидять вас. Випустіть заручників на волю.
19.04.2024 16:03 Відповісти
 
 