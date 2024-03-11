Я, ймовірно, перший режисер, який хотів би ніколи не зняти свій фільм, - режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Чернов. ВIДЕО
Режисер фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислав Чернов виголосив зі сцени "Оскар 2024" потужну та щемливу промову, у якій подякував своїм колегам та нагадав про війну в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це перший "Оскар" в українській історії. Для мене ‒ це велика честь. Але я, імовірно, перший режисер, який хотів би ніколи не зняти свій фільм. Я хотів би обміняти нагороду на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, не окуповувала наші міста і не вбивала українців. Я обміняв би "Оскар" на звільнення всіх полонених, яких утримує Росія.
Але я не можу змінити минуле. Однак ми можемо зробити так, щоб історію виправити, щоб правда перемогла і люди з Маріуполя, і ті, хто віддали своє життя за Україну, ніколи не були забуті.
Кіно формує історії, а історії створюють спогади. Дякую усім. Слава Україні" - сказав Чернов під час урочистої церемонії.
Сьогодні вночі у Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії "Оскар". В номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогу здобув фільм "20 днів в Маріуполі".
П.С. Режисеру респект!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
А зеленый кагал нашел другое использование этому лозунгу:
Слава УкраїнІ
СЛАВА НАЦІЇ
СМЕРТЬ ВОРОГАМ
Я уже вижу блокбастер о том, как молодой отец приехал на машине и пытается найти в Мариуполе своих родителей и своего сына, который жил у них, пока он зарабатывал деньги на квартиру на стройках Европы. Это реальные драмы, когда война порезала семьи как пиццу!
‼️я взагалі вважаю , що зараз усі режисери світу мають снимати фільми про героїзм українців і про велич українських рембо, ЗАМІСТЬ ВИСОСАНИХ ІЗ ПАЛЬЦЯ БЛОКБАСТЕРІВ
СМЕРТЬ ВОРОГАМ
А со мной такое редко бывает. ....
Это так круто -получить Оскар!
Это такой промоушен для нас!!
Брависсимо! !!!!
Герой фільму "20 днів у Маріуполі", поліцейський Володимир Нікулін - один з тих, завдяки кому світ побачив цей фільм
Ірина Цілик:
Коли я дізналася, що фільм "20 днів у Маріуполі" таки отримав Оскар, то передусім подумала про одного з його героїв - поліцейського Володимира. Про його безкінечну віру в те, що цей фільм може хоч щось змінити. Ціною величезного ризику для власного життя і життя своєї родини, Володимир допомагав Mstyslav Chernov і Evgeniy Maloletka вивезти з окупованого Маріуполя відзнятий матеріал.
Вони проїхали всі разом в одній розбитій обстрілами машині через 15 (!) ворожих блокпостів (100 км окупованої росіянами території), а під сидіннями машини були сховані камери і харди з матеріалами, за які їх всіх могли розстріляти. Навіть не уявляю собі, що вони відчували.
Думаю про Мантаса Кведаравічюса, литовського кінорежисера, який у березні 2022-го року також був у Маріуполі, знімаючи свої кадри, але потрапив у полон до росіян і був розстріляний.
Думаю про всіх інших людей з фото- та кінокамерами на цьому "мінному полі", де кожен крок може бути останнім. Багатьох із них уже немає серед живих.
Я не знаю, скільки глядачів сьогодні вночі було у церемонії Оскару, але минулого року, пишуть, їх було 19 мільйонів. Мстислав від імені команди виголосив дуже точну промову, яку, сподіваюся, було почуто.
Героям слава!
Зараз - нові "кузнєци кувати поки гаряче"
Нічого путнього в цій країні не буде.
Відкривайте кордони для людей, які ще (поки що) не ненавидять вас. Випустіть заручників на волю.