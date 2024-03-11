Я, ймовірно, перший режисер, який хотів би ніколи не зняти свій фільм, - режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Чернов. ВIДЕО

Режисер фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислав Чернов виголосив зі сцени "Оскар 2024" потужну та щемливу промову, у якій подякував своїм колегам та нагадав про війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це перший "Оскар" в українській історії. Для мене ‒ це велика честь. Але я, імовірно, перший режисер, який хотів би ніколи не зняти свій фільм. Я хотів би обміняти нагороду на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, не окуповувала наші міста і не вбивала українців. Я обміняв би "Оскар" на звільнення всіх полонених, яких утримує Росія.

Але я не можу змінити минуле. Однак ми можемо зробити так, щоб історію виправити, щоб правда перемогла і люди з Маріуполя, і ті, хто віддали своє життя за Україну, ніколи не були забуті.

Кіно формує історії, а історії створюють спогади. Дякую усім. Слава Україні" - сказав Чернов під час урочистої церемонії.

Сьогодні вночі у Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії "Оскар". В номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогу здобув фільм "20 днів в Маріуполі".