Вибух боєкомплекту ворожого танка Т-72Б3 поблизу Новомихайлівки. ВIДЕО

Оператори дронів-камікадзе знищили ворожий танк Т-72Б3 поблизу Новомихайлівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент детонації боєкомплекту ворожої бронемашини.

