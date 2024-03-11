УКР
Вибух боєкомплекту ворожого танка Т-72Б3 поблизу Новомихайлівки. ВIДЕО

Оператори дронів-камікадзе знищили ворожий танк Т-72Б3 поблизу Новомихайлівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент детонації боєкомплекту ворожої бронемашини.

вибух (4599) танк (2113) Донецька область (9433)
люди не постраждали
показати весь коментар
11.03.2024 11:06 Відповісти
Отправлены к Навальнеру - бороцца с коррупцыей.
показати весь коментар
11.03.2024 13:58 Відповісти
Красівоє! (с)
👍
показати весь коментар
11.03.2024 11:13 Відповісти
на молекули )) так краще до пекла дістатись ))
показати весь коментар
11.03.2024 11:25 Відповісти
Він що, челябінський трансформатор перевозив?!
показати весь коментар
11.03.2024 11:44 Відповісти
Ніт, то просто Цензор, традиційно постить дичину, яка немає ніякого відношення до реальності. Бо його писаки настільки фахові в питаннях озброення, що навіть не можуть відрізнити "Солнцепьок" від танка!
показати весь коментар
11.03.2024 16:33 Відповісти
В..БАЛО бадьоро. Цікаво, що так від дрона здетонувало?
показати весь коментар
11.03.2024 12:00 Відповісти
Не поверишь, снаряды в танке
показати весь коментар
11.03.2024 12:41 Відповісти
Поверю, но заряд и снаряд нескольео иначе детонируют. Возможно что еще что то на броне везли.
показати весь коментар
11.03.2024 13:12 Відповісти
Пташок шкода, які близько пролітали.
показати весь коментар
11.03.2024 12:53 Відповісти
Нічосі укольчик, вакцинація від ковіду йде за планом.
показати весь коментар
11.03.2024 13:08 Відповісти
Я неувидел башты.
Она шо, неупала?
показати весь коментар
11.03.2024 13:56 Відповісти
Що згорить,то не згниє.
показати весь коментар
11.03.2024 18:15 Відповісти
Это ж сколько кацапы напихали смертоносного дерьма в эту консервную банку, предполагая убивать украинцев в их родных домах? Спасибо бойцам, что спасли жизни украинцев, а заодно и зажарили орков до хрустящей корочки.
показати весь коментар
11.03.2024 19:49 Відповісти
 
 