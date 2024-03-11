Вибух боєкомплекту ворожого танка Т-72Б3 поблизу Новомихайлівки. ВIДЕО
Оператори дронів-камікадзе знищили ворожий танк Т-72Б3 поблизу Новомихайлівки на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент детонації боєкомплекту ворожої бронемашини.
Она шо, неупала?