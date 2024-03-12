УКР
На Курщині бійці Легіону "Свобода России" знищили БТР пропутінських сил. ВIДЕО

У селищі Тьоткіне Курської області РФ бійці Легіону "Свобода России" знищили БТР пропутінських сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці Легіону опублікували на своїй сторінці у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці Легіону "Свобода России" звернулися до росіян: "Ми зробимо все, щоб Путін переїхав із Ново-Огарьова в Полярний вовк". ВIДЕО

бойові дії (4534) Бєлгород (517) Курськ (1197) РДК (68) Легіон Свобода Росії (64)
Героям слава!!!
12.03.2024 10:53 Відповісти
Гарно, бажаю, щоб по всьому мордору палало!
12.03.2024 10:59 Відповісти
Супер!Тільки де решта,чому не повстають????
12.03.2024 10:54 Відповісти
Вони навіть до повара свого часу не приєднались, що казати.
12.03.2024 11:02 Відповісти
а це вже всі. більше немає.
12.03.2024 11:19 Відповісти
Та не вірю,є ще,і немало.Просто бояться,і тому вичікують.Як тільки там посиплеться,здивуєтесь скільки їх там буде проти кремлят
12.03.2024 15:38 Відповісти
ну я переконувати не збираюся, все вказує на те що немає. а так то люди й в бога вірять, хоча ніхто і ніде його не бачив, так шо віруй в що забажаєш.
12.03.2024 15:58 Відповісти
Хочеться думати що є там незадоволені,по любому.Просто вони страшно залякані.Але русскій бунт,бессмислєнний і беспощадний може початись,в самий несподіваний момент
12.03.2024 17:52 Відповісти
Начебто ще й СУшка впала.
12.03.2024 11:00 Відповісти
Не одна😁
12.03.2024 11:02 Відповісти
Кацапи купуйте попкорн і памперси
12.03.2024 11:03 Відповісти
Село /дерьовня Тьйоткіно потрібно терміново розбомбити, чекаємо на сушки.
12.03.2024 11:11 Відповісти
в ці дні треба особливо слідкувати за зеленими, щось за цією ширмою може відбуватися.
12.03.2024 11:15 Відповісти
Хіба що як ОБСЄ: фіксувати, але не втручатись. Бо інакше розцінять як Майдан-3.
12.03.2024 11:17 Відповісти
Передвиборча президентська боротьба
12.03.2024 11:35 Відповісти
Антипутинские уничтожили пропутинские... шо в мире происходит, бяда.
12.03.2024 11:38 Відповісти
ТРЯСЦЯ ! А мешканці Тьоткіно не можуть запалити цю Z-техніку ? Треба щоб прийшов ...освободитель ? цар вас освободіт від ... життя. Мобілізацією у чмобіки.
12.03.2024 12:08 Відповісти
Єто бил БТР тьоткинского режима...
12.03.2024 12:30 Відповісти
 
 