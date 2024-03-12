На Курщині бійці Легіону "Свобода России" знищили БТР пропутінських сил. ВIДЕО
У селищі Тьоткіне Курської області РФ бійці Легіону "Свобода России" знищили БТР пропутінських сил.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці Легіону опублікували на своїй сторінці у соцмережі.
Топ коментарі
+13 Pawlo Kit
показати весь коментар12.03.2024 10:53 Відповісти Посилання
+9 igor shmatko
показати весь коментар12.03.2024 10:59 Відповісти Посилання
+8 Василь Воробець
показати весь коментар12.03.2024 10:54 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Pawlo Kit
показати весь коментар12.03.2024 10:53 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
Василь Воробець
показати весь коментар12.03.2024 10:54 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
✘
Деніс Войцеховський
показати весь коментар12.03.2024 11:02 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
simbi ter #340219
показати весь коментар12.03.2024 11:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Василь Воробець
показати весь коментар12.03.2024 15:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
simbi ter #340219
показати весь коментар12.03.2024 15:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Василь Воробець
показати весь коментар12.03.2024 17:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
igor shmatko
показати весь коментар12.03.2024 10:59 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
MausMike
показати весь коментар12.03.2024 11:00 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Николай Николаевич #334532
показати весь коментар12.03.2024 11:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Леонід #587957
показати весь коментар12.03.2024 11:03 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Ex perd
показати весь коментар12.03.2024 11:11 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
A San
показати весь коментар12.03.2024 11:15 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Деніс Войцеховський
показати весь коментар12.03.2024 11:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
✘
✘
Bob Fayn
показати весь коментар12.03.2024 11:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Дан Корвин
показати весь коментар12.03.2024 11:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Grigoriy1959
показати весь коментар12.03.2024 12:08 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар12.03.2024 12:30 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль