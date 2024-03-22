Темношкірий найманець армії РФ гине на українській землі. ВIДЕО 18+
Оператори дронів 80-ї ОДШБ ліквідували темношкірого найманця армії РФ на бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах опублікований прижиттєвий відеозапис із найманцем та момент його ліквідації.
"Іноземний найманець, представник "дружніх народів Росії", завербований окупантами, достроково завершив свої міжнародні гастролі. Бахмутський напрямок, відео 80-ї окремої десантно-штурмової бригади", - зазначається у коментарі до відео.
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Viktor Гайдук
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Я вам не Димон
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