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Темношкірий найманець армії РФ гине на українській землі. ВIДЕО 18+

Оператори дронів 80-ї ОДШБ ліквідували темношкірого найманця армії РФ на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах опублікований прижиттєвий відеозапис із найманцем та момент його ліквідації.

"Іноземний найманець, представник "дружніх народів Росії", завербований окупантами, достроково завершив свої міжнародні гастролі. Бахмутський напрямок, відео 80-ї окремої десантно-штурмової бригади", - зазначається у коментарі до відео.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти на полігоні намагаються навчити найманців-іноземців бою в окопі: "Непальцы, вьетнамцы, негры. Бл#дь, я устал быть переводчиком". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17854) знищення (7586) Бахмут (1562) найманці рф (2066)


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Топ коментарі
+56
вибач, Чунга-Чанга, бананів нема
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22.03.2024 11:48 Відповісти
+23
Тепер розумію краще работорговців США 19 століття
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22.03.2024 11:47 Відповісти
+20
Чорний заробітчанин пішов у чорнозем...
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22.03.2024 11:49 Відповісти
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А міг би спокійно і далі на пальмі сидіти
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22.03.2024 19:30 Відповісти
Довольно гуманно. Так бы заживо ещё долго гнил, а так быстрая смерть.
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22.03.2024 21:26 Відповісти
Ось тобі і акуна - матата, чорну твою мать !...
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22.03.2024 21:26 Відповісти
легально прибаранить негрилу - это ж мечта мага-трампистов. почему не едут к нам?
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22.03.2024 21:41 Відповісти
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23.03.2024 12:09 Відповісти
Дуже красиво .
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23.03.2024 13:56 Відповісти
Метерс без Абрамса - Сорос без глобуса.
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23.03.2024 15:31 Відповісти
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