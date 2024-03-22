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Невдала спроба окупанта втекти від дрона 82-ї ОДШБр. ВIДЕО

Пілоти РУБАК Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ дроном-камікадзе наздогнали та ліквідували російського окупанта.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон-камікадзе ліквідував російського солдата, який прикидався мертвим. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4920) 82 окрема десантно-штурмова бригада (63)


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Топ коментарі
+17
Итог - подох уставшим.
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23.03.2024 00:01 Відповісти
+15
Да. Какое то к ним отношение теплое, как к людям почти... Летал бы себе, природу фотографировал, или посылки переносил, или медикаменты. А он жизнь отдает, чтобы вот такое дерьмо в поле отловить
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23.03.2024 00:08 Відповісти
+10
Когда первого зайчика завалили, второй зайчик облегченно вздохнул и перешёл на спокойный шаг)
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23.03.2024 00:02 Відповісти
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Итог - подох уставшим.
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23.03.2024 00:01 Відповісти
їх тра' як гусей в табун заганяти та купкою накривати
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23.03.2024 00:02 Відповісти
Вспомнились старые советские фильмы-"ужасы" про войну, когда немцы на танке с ржанием и улюлюканьем весело гоняли по полю советского офицера, конечно, коммуниста.
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23.03.2024 00:39 Відповісти
Когда первого зайчика завалили, второй зайчик облегченно вздохнул и перешёл на спокойный шаг)
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23.03.2024 00:02 Відповісти
дуже шкода дрона...
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23.03.2024 00:03 Відповісти
Да. Какое то к ним отношение теплое, как к людям почти... Летал бы себе, природу фотографировал, или посылки переносил, или медикаменты. А он жизнь отдает, чтобы вот такое дерьмо в поле отловить
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23.03.2024 00:08 Відповісти
Одного хлопнули , як таргана на підлозі ,
а другий втік ?
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23.03.2024 00:03 Відповісти
А штани? Штани точно пратиме! Від "жовтої крові"!
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23.03.2024 06:16 Відповісти
Хорошая игра с разными названиями: кровавые догонялки, волшебный пельмень или белая лада
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23.03.2024 00:04 Відповісти
Это кто-то ж всё монтирует, музычку подбирает))...
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23.03.2024 00:08 Відповісти
Ран, лемминг, ран...
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23.03.2024 00:16 Відповісти
лемминг за Форрестом бежал?
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23.03.2024 01:54 Відповісти
"Гра в кальмара", сиквел.
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23.03.2024 00:17 Відповісти
В Україні завши знайдеться потрібний меч на парашиньську шкарабанку.
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23.03.2024 00:26 Відповісти
Сравнительно новая технология. Дрон с дистанционным подрывом и направленным взрывом. Тушку орка нашпиговали осколками + черепушка лопнула. Зачёт!
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23.03.2024 00:32 Відповісти
у ЗСУ з'вивсяся FPV під назвою "******". Не знаю хто виробник, підозрюю що так назвали через те, що він невеликого розміру, семидюмовий або навіть шестидюмовий. Але цього достатньо, щоб вполювати кацапа.
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23.03.2024 01:33 Відповісти
Чудова назва! Я сказав би, що це ще й гуманний "******". Кацап після вибуху взагалі як друшляк. Швидка смерть - ознака гуманізму.
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23.03.2024 01:53 Відповісти
Може Челентано передивилися? Там Бельдюк була.
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23.03.2024 06:27 Відповісти
Хренюк там була.
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23.03.2024 21:48 Відповісти
Хороша назва, щоб злитися з кацапським натовпом.
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23.03.2024 06:33 Відповісти
Еех, треба було бити трохи ранiше, коло вони поруч були...
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23.03.2024 04:41 Відповісти
Так это стадное чувство кучковаться у кацапов. Дебилы бегали друг за другом, хотя могли логично разбежаться и дать друг-другу 50/50 шансов выжить, ибо дрон не мог разделиться на двоих. Но! Пид..ры безмозглые и завистливые животные и если, кто-то из двоих должен подохнуть, то лучше оба сразу, но не он, ****, один.
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23.03.2024 05:26 Відповісти
Так у одного пляшка, а у іншого стопарики - ти про гравітацію хоть шось чув?
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23.03.2024 06:30 Відповісти
Між пляшкою та стопариком, ні не чув. Про гравітацію між пляшкою та кацапською дупою чув.
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23.03.2024 21:43 Відповісти
можна було 2 х накрити ударом поміж ними
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23.03.2024 13:33 Відповісти
Вот, пожалуйста, всё, как вы хотели:


...и как я писАл выше
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23.03.2024 22:10 Відповісти
😂🤙
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23.03.2024 14:01 Відповісти
 
 