Невдала спроба окупанта втекти від дрона 82-ї ОДШБр. ВIДЕО
Пілоти РУБАК Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ дроном-камікадзе наздогнали та ліквідували російського окупанта.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+17 Roman Podyu #221750
показати весь коментар23.03.2024 00:01 Відповісти Посилання
+15 Post-AV
показати весь коментар23.03.2024 00:08 Відповісти Посилання
+10 Post-AV
показати весь коментар23.03.2024 00:02 Відповісти Посилання
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а другий втік ?
...и как я писАл выше