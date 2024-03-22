Неудачная попытка оккупанта убежать от дрона 82-й ОДШБр. ВИДЕО
Пилоты РУБАК Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ дроном-камикадзе догнали и ликвидировали российского оккупанта.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+17 Roman Podyu #221750
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а другий втік ?
...и как я писАл выше