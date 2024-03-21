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Оккупант тщетно пытался убежать от дрона 82-й ОДШБр. ВИДЕО

Бойцы РУБАК Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады дроном-камикадзе уничтожили российского оккупанта на Запорожском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Россиянин с голой задницей убегает от дрона-камикадзе 82-й ОДШБр. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4134) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (63)


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Топ комментарии
+17
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21.03.2024 23:38 Ответить
+9
Романтична зустріч, з вогником, для розігріву орка на теренах України!
Що воно хотіло пафтаріть, те і пафтаріла…
Прутін у захваті… на болотах маськовськіх…
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21.03.2024 23:12 Ответить
+8
Аж лаптi порозлiтались по всiй географії
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21.03.2024 23:21 Ответить
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Романтична зустріч, з вогником, для розігріву орка на теренах України!
Що воно хотіло пафтаріть, те і пафтаріла…
Прутін у захваті… на болотах маськовськіх…
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21.03.2024 23:12 Ответить
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22.03.2024 12:17 Ответить
Молодого ведмедя наставляє старий:
- А якщо захочеш спробувать таку їжу, яка називається "турист" - то не нападай зненацька Спочатку покажися йому і обійди його кілька разів Дочекайся - поки випорожниться Він тоді смачніший буде...
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21.03.2024 23:17 Ответить
стара акула повчає молоду:
-- до дайвера слід повільно наближатися по спіралі..
-- а якшо зненацька?
-- ну, якшо тобі хочеця мняса з г.. гірчицею, то можеш зненацька
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22.03.2024 09:53 Ответить
Аж лаптi порозлiтались по всiй географії
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21.03.2024 23:21 Ответить
Жаль що таких відео росіяни не дивляться. Їм тільки пропагандою останні мізки забивають.
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21.03.2024 23:23 Ответить
очень тривожна...
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21.03.2024 23:23 Ответить
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22.03.2024 00:52 Ответить
повезло - не получил ожогов, горящую фуфайку отбросило взрывной волной.
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21.03.2024 23:27 Ответить
- От чего умер больной? - От гриппа. - А-а... Ну, это не страшно... А больной перед смертью потел? - Потел. - Это очень хорошо!
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21.03.2024 23:40 Ответить
Перш за все, пощастило орчисі.
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21.03.2024 23:50 Ответить
Ад судьби нє спрятаться нє скрицца ! 💀
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21.03.2024 23:34 Ответить
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21.03.2024 23:38 Ответить
Похоже,что ему давали шанс задаться.Но он его не использовал.
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21.03.2024 23:59 Ответить
Ruzke kurwy
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22.03.2024 00:01 Ответить
Це що РЕБ так працює?
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22.03.2024 00:34 Ответить
Воно здохло ще до влучання - розрив центру "прінятія рєшєній"
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22.03.2024 00:43 Ответить
Физподготовка у орка отвратительная...была.
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22.03.2024 01:20 Ответить
Голова в друзки
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22.03.2024 01:37 Ответить
пєрєд употрєблєнієм харажо взбалдивать
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22.03.2024 09:50 Ответить
 
 