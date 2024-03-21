Оккупант тщетно пытался убежать от дрона 82-й ОДШБр. ВИДЕО
Бойцы РУБАК Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады дроном-камикадзе уничтожили российского оккупанта на Запорожском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+17 Urs
показать весь комментарий21.03.2024 23:38 Ответить Ссылка
+9 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий21.03.2024 23:12 Ответить Ссылка
+8 Jimmy Hill
показать весь комментарий21.03.2024 23:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що воно хотіло пафтаріть, те і пафтаріла…
Прутін у захваті… на болотах маськовськіх…
- А якщо захочеш спробувать таку їжу, яка називається "турист" - то не нападай зненацька Спочатку покажися йому і обійди його кілька разів Дочекайся - поки випорожниться Він тоді смачніший буде...
-- до дайвера слід повільно наближатися по спіралі..
-- а якшо зненацька?
-- ну, якшо тобі хочеця мняса з г.. гірчицею, то можеш зненацька