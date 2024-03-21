Окупант марно намагався втекти від дрона 82-ї ОДШБр. ВIДЕО
Бійці РУБАК Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади дроном-камікадзе знищили російського окупанта на Запорізькому напрямку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+17 Urs
показати весь коментар21.03.2024 23:38 Відповісти Посилання
+9 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар21.03.2024 23:12 Відповісти Посилання
+8 Jimmy Hill
показати весь коментар21.03.2024 23:21 Відповісти Посилання
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Що воно хотіло пафтаріть, те і пафтаріла…
Прутін у захваті… на болотах маськовськіх…
- А якщо захочеш спробувать таку їжу, яка називається "турист" - то не нападай зненацька Спочатку покажися йому і обійди його кілька разів Дочекайся - поки випорожниться Він тоді смачніший буде...
-- до дайвера слід повільно наближатися по спіралі..
-- а якшо зненацька?
-- ну, якшо тобі хочеця мняса з г.. гірчицею, то можеш зненацька