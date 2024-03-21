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Окупант марно намагався втекти від дрона 82-ї ОДШБр. ВIДЕО

Бійці РУБАК Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади дроном-камікадзе знищили російського окупанта на Запорізькому напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Росіянин з голою дупою тікає від дрона-камікадзе 82 ОДШБр. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4920) 82 окрема десантно-штурмова бригада (63)


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Топ коментарі
+17
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21.03.2024 23:38 Відповісти
+9
Романтична зустріч, з вогником, для розігріву орка на теренах України!
Що воно хотіло пафтаріть, те і пафтаріла…
Прутін у захваті… на болотах маськовськіх…
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21.03.2024 23:12 Відповісти
+8
Аж лаптi порозлiтались по всiй географії
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21.03.2024 23:21 Відповісти
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Романтична зустріч, з вогником, для розігріву орка на теренах України!
Що воно хотіло пафтаріть, те і пафтаріла…
Прутін у захваті… на болотах маськовськіх…
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21.03.2024 23:12 Відповісти
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22.03.2024 12:17 Відповісти
Молодого ведмедя наставляє старий:
- А якщо захочеш спробувать таку їжу, яка називається "турист" - то не нападай зненацька Спочатку покажися йому і обійди його кілька разів Дочекайся - поки випорожниться Він тоді смачніший буде...
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21.03.2024 23:17 Відповісти
стара акула повчає молоду:
-- до дайвера слід повільно наближатися по спіралі..
-- а якшо зненацька?
-- ну, якшо тобі хочеця мняса з г.. гірчицею, то можеш зненацька
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22.03.2024 09:53 Відповісти
Аж лаптi порозлiтались по всiй географії
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21.03.2024 23:21 Відповісти
Жаль що таких відео росіяни не дивляться. Їм тільки пропагандою останні мізки забивають.
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21.03.2024 23:23 Відповісти
очень тривожна...
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21.03.2024 23:23 Відповісти
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22.03.2024 00:52 Відповісти
повезло - не получил ожогов, горящую фуфайку отбросило взрывной волной.
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21.03.2024 23:27 Відповісти
- От чего умер больной? - От гриппа. - А-а... Ну, это не страшно... А больной перед смертью потел? - Потел. - Это очень хорошо!
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21.03.2024 23:40 Відповісти
Перш за все, пощастило орчисі.
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21.03.2024 23:50 Відповісти
Ад судьби нє спрятаться нє скрицца ! 💀
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21.03.2024 23:34 Відповісти
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21.03.2024 23:38 Відповісти
Похоже,что ему давали шанс задаться.Но он его не использовал.
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21.03.2024 23:59 Відповісти
Ruzke kurwy
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22.03.2024 00:01 Відповісти
Це що РЕБ так працює?
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22.03.2024 00:34 Відповісти
Воно здохло ще до влучання - розрив центру "прінятія рєшєній"
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22.03.2024 00:43 Відповісти
Физподготовка у орка отвратительная...была.
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22.03.2024 01:20 Відповісти
Голова в друзки
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22.03.2024 01:37 Відповісти
пєрєд употрєблєнієм харажо взбалдивать
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22.03.2024 09:50 Відповісти
 
 