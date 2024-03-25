Дрон-камікадзе влучає у ворожий БТР-82А на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Пілоти РУБпАК 28-ої окремої механізованої бригади дронами-камікадзе атакували два БТР-82А окупантів на Бахмутському напрямку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Раньше - грудью на амбразуру, сейчас - грудью на дрон.....