Дрон-камікадзе влучає у ворожий БТР-82А на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Пілоти РУБпАК 28-ої окремої механізованої бригади дронами-камікадзе атакували два БТР-82А окупантів на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Фокус із зникненням окупанта у виконанні оператора дрона-камікадзе 3-ї ОШБ. ВIДЕО

ліквідація (4459) знищення (8279) БТР (289) 28 окрема механізована бригада (197)
Не встиг кацап помахати ручкою і проблєять "Пользуясь случаєм, хочу пєрєдать прівєт..."
показати весь коментар
25.03.2024 16:36 Відповісти
Не перевелись на рф херои!
Раньше - грудью на амбразуру, сейчас - грудью на дрон.....
показати весь коментар
25.03.2024 16:46 Відповісти
Smile! You're on candid camera 😂
показати весь коментар
25.03.2024 17:14 Відповісти
Нехай щастить!
показати весь коментар
25.03.2024 18:38 Відповісти
несостоявшийся джентельмен хотел дрон пропустить первым в салон бтр, дрон оценил вежливость и разорвал нижнюю часть кидара.
показати весь коментар
25.03.2024 18:59 Відповісти
 
 