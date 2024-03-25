УКР
Тіло окупанта злітає високо угору під час вибуху. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована ліквідація окупанта під Кремінною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупанта ліквідовано потужним вибухом. Його тіло злітає високо угору, роблячи кілька обертів.

+13
Двойной тулуп с откидыванием лаптей в стороны.
25.03.2024 20:27 Відповісти
25.03.2024 20:27 Відповісти
+9
Сальто-мортале. Хунта ставит лайк.
25.03.2024 20:21 Відповісти
25.03.2024 20:21 Відповісти
+8
Кацпська ганчірка зробила пірует.
25.03.2024 20:30 Відповісти
25.03.2024 20:30 Відповісти
гагаріним буде...
25.03.2024 20:13 Відповісти
25.03.2024 20:13 Відповісти
Он не любил синематограф, но сам в него попал
25.03.2024 20:14 Відповісти
25.03.2024 20:14 Відповісти
Сальто-мортале. Хунта ставит лайк.
25.03.2024 20:21 Відповісти
25.03.2024 20:21 Відповісти
Гагарін, я вас любала оуу, на-на-на-нее...)))
25.03.2024 20:23 Відповісти
25.03.2024 20:23 Відповісти
Двойной тулуп с откидыванием лаптей в стороны.
25.03.2024 20:27 Відповісти
25.03.2024 20:27 Відповісти
Кацпська ганчірка зробила пірует.
25.03.2024 20:30 Відповісти
25.03.2024 20:30 Відповісти
Красівоє показують.
25.03.2024 20:35 Відповісти
25.03.2024 20:35 Відповісти
Еквілібріст!
25.03.2024 20:37 Відповісти
25.03.2024 20:37 Відповісти
Пущай політае.
25.03.2024 20:37 Відповісти
25.03.2024 20:37 Відповісти
"Рождєнньій ползать летать не можєт " - може, но низенько-низенько....
25.03.2024 20:38 Відповісти
25.03.2024 20:38 Відповісти
... але може навчитися літати під час сво
25.03.2024 20:59 Відповісти
25.03.2024 20:59 Відповісти
Акробат
Ты меня называла
Акробат
Две ноги уж не пара...
25.03.2024 20:39 Відповісти
25.03.2024 20:39 Відповісти
Головне, щоб вуха на місці були
25.03.2024 21:08 Відповісти
25.03.2024 21:08 Відповісти
Білетєк можна?
25.03.2024 21:29 Відповісти
25.03.2024 21:29 Відповісти
тройной тулуп
25.03.2024 23:04 Відповісти
25.03.2024 23:04 Відповісти
Pěkný artistický kousek. Náročnost 10/10, umělecký dojem 10/10, celkově 10 bodů a prozatím první místo.
26.03.2024 00:34 Відповісти
26.03.2024 00:34 Відповісти
Ескадрон кацапів летючих
26.03.2024 00:57 Відповісти
26.03.2024 00:57 Відповісти
26.03.2024 05:30 Відповісти
26.03.2024 05:30 Відповісти
З підрозділу Кабаєвої??!
26.03.2024 07:49 Відповісти
26.03.2024 07:49 Відповісти
а що воно там лежало на нашій землі з розкоряченими клешнями?! після сексу со своїми братушками, чи шо?
26.03.2024 14:46 Відповісти
26.03.2024 14:46 Відповісти
 
 