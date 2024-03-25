Тіло окупанта злітає високо угору під час вибуху. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована ліквідація окупанта під Кремінною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупанта ліквідовано потужним вибухом. Його тіло злітає високо угору, роблячи кілька обертів.
