Тіло окупанта злітає високо угору під час вибуху. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована ліквідація окупанта під Кремінною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупанта ліквідовано потужним вибухом. Його тіло злітає високо угору, роблячи кілька обертів.

