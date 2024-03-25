УКР
Українські військові відбивають російські атаки поблизу Тернів Донецької області. ВIДЕО

Важкі бої поблизу Тернів на Донеччині тривають. Противник не рахується із втратами особового складу.

Відео боїв опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

На Кремінському напрямку продовжуються ворожі штурми. За місяць активних боїв, завдяки діям батальйонної тактичної групи, сформованої 12-ою бригадою "Азов", лише за підтвердженими даними ворог втратив:

• 356 — вбитими
• 602 — пораненими
• 3 — полоненими
• 9 танків
• 18 БМП
• 5 БТР
• 6 артилерійських систем
• 2 одиниці спецтехніки
• 1 міномет
• 2 БПЛА
• Велику кількість систем зв’язку, РЕБ/РЕР та допоміжного обладнання

У відбитті ворожих атак задіяні всі можливі засоби ураження. Найбільш ефективно показують себе FPV-дрони, ударні дрони зі скидами та артилерія. На їхньому рахунку — вбиті та поранені окупанти, знищена і пошкоджена техніка ворога.

"Азов" разом із суміжними підрозділами продовжує тримати оборону на одному з найскладніших напрямків.

0:46 is classic 😁
25.03.2024 18:59 Відповісти
Азов в полоні ?
Хай живе Азов безсмертний !
25.03.2024 19:01 Відповісти
Два дні тиша неймовірна, аж не зрозуміло, як це?!! Саме напрямок Тернів!
25.03.2024 19:04 Відповісти

Вдалося повністю захопити ракету Циркон, так як вона не розірвалась.

Видно на фото, що повітрянозабірник вибитий, що співпадає з патентом НПО Машиностроєніє, де в дизайні повітрянозабірник відстрілюється при входженні в щільні шари атмосфери, так як камера згорання не розрахована на більший потік повітря.

По суті Циркон нічим не кращий чим американська Х-51 с ГПВРД, котра успішно літала в 2013 році.

Трамп говорив, що росіяни скопіювали.

Україна получила доступ до термостійких матеріалів і дизайну, що допоможе Україні створити свою гіперзвукову ракету.
25.03.2024 19:10 Відповісти
https://twitter.com/Osinttechnical/status/1772257528639844829/photo/1https://twitter.com/Osinttechnical/status/1772257528639844829/photo/1
25.03.2024 19:11 Відповісти
А бажання створити таку ракету там десь поруч не впало, випадково? І сертифкат на "золото полуботка"?
25.03.2024 19:17 Відповісти
Чергова гарна робота-респект...
25.03.2024 19:10 Відповісти
Слава ЗСУ!
25.03.2024 21:02 Відповісти
 
 