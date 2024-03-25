Українські військові відбивають російські атаки поблизу Тернів Донецької області. ВIДЕО
Важкі бої поблизу Тернів на Донеччині тривають. Противник не рахується із втратами особового складу.
Відео боїв опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
На Кремінському напрямку продовжуються ворожі штурми. За місяць активних боїв, завдяки діям батальйонної тактичної групи, сформованої 12-ою бригадою "Азов", лише за підтвердженими даними ворог втратив:
• 356 — вбитими
• 602 — пораненими
• 3 — полоненими
• 9 танків
• 18 БМП
• 5 БТР
• 6 артилерійських систем
• 2 одиниці спецтехніки
• 1 міномет
• 2 БПЛА
• Велику кількість систем зв’язку, РЕБ/РЕР та допоміжного обладнання
У відбитті ворожих атак задіяні всі можливі засоби ураження. Найбільш ефективно показують себе FPV-дрони, ударні дрони зі скидами та артилерія. На їхньому рахунку — вбиті та поранені окупанти, знищена і пошкоджена техніка ворога.
"Азов" разом із суміжними підрозділами продовжує тримати оборону на одному з найскладніших напрямків.
Хай живе Азов безсмертний !
Вдалося повністю захопити ракету Циркон, так як вона не розірвалась.
Видно на фото, що повітрянозабірник вибитий, що співпадає з патентом НПО Машиностроєніє, де в дизайні повітрянозабірник відстрілюється при входженні в щільні шари атмосфери, так як камера згорання не розрахована на більший потік повітря.
По суті Циркон нічим не кращий чим американська Х-51 с ГПВРД, котра успішно літала в 2013 році.
Трамп говорив, що росіяни скопіювали.
Україна получила доступ до термостійких матеріалів і дизайну, що допоможе Україні створити свою гіперзвукову ракету.