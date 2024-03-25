Українські військові відбивають російські атаки поблизу Тернів Донецької області. ВIДЕО

Важкі бої поблизу Тернів на Донеччині тривають. Противник не рахується із втратами особового складу.

Відео боїв опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

На Кремінському напрямку продовжуються ворожі штурми. За місяць активних боїв, завдяки діям батальйонної тактичної групи, сформованої 12-ою бригадою "Азов", лише за підтвердженими даними ворог втратив:

• 356 — вбитими

• 602 — пораненими

• 3 — полоненими

• 9 танків

• 18 БМП

• 5 БТР

• 6 артилерійських систем

• 2 одиниці спецтехніки

• 1 міномет

• 2 БПЛА

• Велику кількість систем зв’язку, РЕБ/РЕР та допоміжного обладнання

У відбитті ворожих атак задіяні всі можливі засоби ураження. Найбільш ефективно показують себе FPV-дрони, ударні дрони зі скидами та артилерія. На їхньому рахунку — вбиті та поранені окупанти, знищена і пошкоджена техніка ворога.

"Азов" разом із суміжними підрозділами продовжує тримати оборону на одному з найскладніших напрямків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе влучає у ворожий БТР-82А на Бахмутському напрямку. ВIДЕО