УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9982 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
12 153 12

Окупант виліз на дерево та ховається між гіллям, марно намагаючись уникнути удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який намагався уникнути смерті, ховаючись між гіллям дерева.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Куди тільки не залізуть ці примати, щоб сховатися від українських дронів! FPV-пілот РУБАК Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади добре поганяв перед смертю окупанта по парканах і деревах", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант за допомогою каміння намагався відбитись від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18773) знищення (8279) дрони (5646) 82 окрема десантно-штурмова бригада (73)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Москаляку на гiлляку 😁
показати весь коментар
26.03.2024 15:55 Відповісти
+5
Мавпа злізла із дерева, а ця "мавпа" намагалася залізти.....
Дикий народ - дикі намагання!
показати весь коментар
26.03.2024 15:58 Відповісти
+3
Атріцатєльная еволюция.Цель-інфузорія-туфєлька.
показати весь коментар
26.03.2024 16:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Москаляку на гiлляку 😁
показати весь коментар
26.03.2024 15:55 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 16:02 Відповісти
Мавпа злізла із дерева, а ця "мавпа" намагалася залізти.....
Дикий народ - дикі намагання!
показати весь коментар
26.03.2024 15:58 Відповісти
Атріцатєльная еволюция.Цель-інфузорія-туфєлька.
показати весь коментар
26.03.2024 16:21 Відповісти
Не пощастило!!!😁
показати весь коментар
26.03.2024 16:00 Відповісти
У меня на iPhone не отображается видео . Подскажите пожалуйста в каком формате видео ?
показати весь коментар
26.03.2024 16:03 Відповісти
Німа відео.
показати весь коментар
26.03.2024 16:16 Відповісти
Дятлом прикинувся.
показати весь коментар
26.03.2024 16:20 Відповісти
І що? Тепер рашистські пропагандони волатимуть, що українці винищують дятлів в трусіках?
показати весь коментар
26.03.2024 16:31 Відповісти
Знову тэлэграм ? шляк би вас трафив
показати весь коментар
26.03.2024 17:48 Відповісти
Бутус, слушай народ - выложи видео без ****** телеги.
показати весь коментар
26.03.2024 23:39 Відповісти
 
 