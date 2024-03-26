Окупант виліз на дерево та ховається між гіллям, марно намагаючись уникнути удару дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який намагався уникнути смерті, ховаючись між гіллям дерева.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Куди тільки не залізуть ці примати, щоб сховатися від українських дронів! FPV-пілот РУБАК Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади добре поганяв перед смертю окупанта по парканах і деревах", - зазначає у коментарі автор публікації.
Дикий народ - дикі намагання!