Окупант за допомогою каміння намагався відбитись від дрона-камікадзе. ВIДЕО
Бійці РУБАК Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ліквідували окупанта, який за допомогою каміння намагався відбитись від дрона-камікадзе.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+21 Eugene Boyko #535329
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+16 Скажений Котяра
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+13 JleXa BaCuJl6eB
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Святе Письмо. Вих.20/17.
Природа України, вона така, для орків з московії..
Слава Україні!!
пенсiонерка з Киева сбила беспiлотник банкою з огiрками,
бо вона на свой землi... 😁😂
(Д. Хармс)
Друга армія в світі, друга армія в Україні друга над держава після США, Китаю, Індії ... Кот-Дівуару, Зімбабве,Танзанії, Кенії, Сомалі....
Бо, історично дуже було не розумним надавати кацапу вогнепальну зброю, а тим більше ядерну. Мавпи мають повернутися до свого первісного стану, тобто взад.
Про бумеранг не слышал?
А в нём было спасение...