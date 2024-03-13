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Окупант за допомогою каміння намагався відбитись від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Бійці РУБАК Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ліквідували окупанта, який за допомогою каміння намагався відбитись від дрона-камікадзе.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Росіянин з голою дупою тікає від дрона-камікадзе 82 ОДШБр. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4863) 82 окрема десантно-штурмова бригада (63)


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Топ коментарі
+21
Не зажадай країни ближнього свого, і свободи його, і сала його, і унітазу його та Криму його - і не застрянуть у тебе в дупі вила його!
Святе Письмо. Вих.20/17.
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13.03.2024 23:20
+16
Амінь !
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13.03.2024 23:28
+13
Досі з кам"яного віку не вибрався.Вчитель асвабадитель.
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13.03.2024 23:22
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Не зажадай країни ближнього свого, і свободи його, і сала його, і унітазу його та Криму його - і не застрянуть у тебе в дупі вила його!
Святе Письмо. Вих.20/17.
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13.03.2024 23:20 Відповісти
Амінь !
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13.03.2024 23:28 Відповісти
Камінь оркові на голову, а не амінь.
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13.03.2024 23:42 Відповісти
Камни надоть заранее в карманы набирать и бросать, как мериканский питчер, а то вяло и медленно получаеца, вот.
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14.03.2024 06:16 Відповісти
Так вони просили каміння з неба, отримали високотехнологічне каміння з неба ... Треба бути обережними в бажаннях ))
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14.03.2024 08:41 Відповісти
Досі з кам"яного віку не вибрався.Вчитель асвабадитель.
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13.03.2024 23:22 Відповісти
Мабуть, таки, отой Український камінчик, зрикошетив орку в лоба!!
Природа України, вона така, для орків з московії..
Слава Україні!!
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13.03.2024 23:23 Відповісти
Тю, кацапе, не вiдбився украiнськiми камiнцями, а от
пенсiонерка з Киева сбила беспiлотник банкою з огiрками,
бо вона на свой землi... 😁😂
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14.03.2024 11:20 Відповісти
Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и начнет ими кидаться. Иногда так разойдется, что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается, - просто ужас!
(Д. Хармс)
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13.03.2024 23:31 Відповісти
Кидав камні ,а спіймав свинець .
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13.03.2024 23:34 Відповісти
дрона шкода ((
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13.03.2024 23:33 Відповісти
Міг би одразу двох орків завалити.
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13.03.2024 23:43 Відповісти
Навколо цього покидька апокаліптична картина. Що ці кремлівські виродки наробили
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13.03.2024 23:38 Відповісти
😥😠
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14.03.2024 11:23 Відповісти
Падлюці плазунська смерть.
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13.03.2024 23:40 Відповісти
Увидеть мавик, и умереть...
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13.03.2024 23:43 Відповісти
а камень то анало-говнетный !
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13.03.2024 23:46 Відповісти
Погрався в "пєкаря" - друге місце, загалом як і все в на *************.
Друга армія в світі, друга армія в Україні друга над держава після США, Китаю, Індії ... Кот-Дівуару, Зімбабве,Танзанії, Кенії, Сомалі....
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14.03.2024 00:09 Відповісти
Задача українських дронів повернути кацапа у світ каміння і палок.
Бо, історично дуже було не розумним надавати кацапу вогнепальну зброю, а тим більше ядерну. Мавпи мають повернутися до свого первісного стану, тобто взад.
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14.03.2024 00:17 Відповісти
Камінці кацапету не допомогли!
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14.03.2024 00:20 Відповісти
Бейсбол, гра не для кацапів.
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14.03.2024 00:23 Відповісти
а де відео бомбьожок Курська ? Було ж на Цензорі вчора і видалили .
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14.03.2024 00:49 Відповісти
А міг підняти руки й здатися у полон..... аби був розум.
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14.03.2024 03:01 Відповісти
Сразу видно - дярёвня!
Про бумеранг не слышал?
А в нём было спасение...
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14.03.2024 06:01 Відповісти
Умер уставшим.
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14.03.2024 06:35 Відповісти
Стати злочинцем заради ... ГРОШЕЙ. Які звісно ні він, ні його родина ніколи вже не отримає. Це і є найбільшим ГРІХОМ на Землі. Ніякий кирил, ніякий моцьковскій піп не відспіває, не відпустить гріхи цій загубленій душі. Що далі ? ПЕКЛО, шановні мацкалі.
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14.03.2024 09:21 Відповісти
Почти Давид против Голиафа. Но есть нюанс: Давид пращу пропил...
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14.03.2024 09:27 Відповісти
Останнього кроманьонця згубили...
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14.03.2024 09:57 Відповісти
так вот какие они камни с неба! увидел обалдел и СДОХ!
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14.03.2024 12:39 Відповісти
Это и есть аналоговнетное ПВО?
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14.03.2024 19:30 Відповісти
Дякуйте Пуйлу, дебіли! До цього часу вас хтось чіпав? Сиділи, дурні квасили і мацали своїх нікчемних прошман"...ок
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21.05.2024 11:18 Відповісти
 
 