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Військовий вертоліт Мі-24 впав в окупованій РФ Абхазії, - ЗМІ. ВIДЕО

У вівторок, 2 квітня, впав ударний гелікоптер Мі-24 Міноборони Абхазії. Трьох членів екіпажу госпіталізували.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

Усі три члени екіпажу живі, їх ушпиталили, повідомив командувач військово-повітряних сил Абхазії Адгур Гумба.

На місце події прибув глава МНС Лев Квіцинія. Причини події з'ясовують.

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Автор: 

Абхазія (100) росія (65122) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+16
Тупа кацапня навіть розбитися нормально не вміє - сподіваюсь, вцілілі хоч інвалідами стануть, якщо вже не зробили світу послугу здохнувши на місці.
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02.04.2024 12:32
+11
Він тяжче за повітря. Погано що вижили вилупки.
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02.04.2024 12:28
+5
Дуже сумна новина, чому тайожні пігмеї вижили?
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02.04.2024 12:30
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Він тяжче за повітря. Погано що вижили вилупки.
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02.04.2024 12:28 Відповісти
Дуже сумна новина, чому тайожні пігмеї вижили?
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02.04.2024 12:30 Відповісти
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02.04.2024 12:30 Відповісти
Тупа кацапня навіть розбитися нормально не вміє - сподіваюсь, вцілілі хоч інвалідами стануть, якщо вже не зробили світу послугу здохнувши на місці.
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02.04.2024 12:32 Відповісти
земля вам бетоном !
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02.04.2024 12:33 Відповісти
Взагалі-то на мі-24 два члени екіпажу. Може якусь матрону взяли для двох членів у екіпажа.)
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02.04.2024 12:39 Відповісти
Там і Ємєлямі нє побрєзґуют, гарячі абхазькі джіґіти))
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02.04.2024 12:45 Відповісти
У Мі-24 є десантний відсік Там кілька чоловік розмістить можна
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02.04.2024 13:56 Відповісти
Але ж це не екіпаж.
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02.04.2024 14:05 Відповісти
У випадку десантно-штурмової операції десантники - частина екіпажу Там спеціальне обладнання є - для ведення вогню прямо з бортів (У Мі-8 - теж Там навіть у проймі дверей вантажної кабіни встановлена відкидна штанга для установки кулемета
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02.04.2024 14:11 Відповісти
проклятие шута-аэрошизика Задронова почему-то больше всего действует именно на опукационные войска Московии
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02.04.2024 12:57 Відповісти
Госпіталізували ? Значить погано впав. Буває краще, коли жодного сліду не залишається.
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02.04.2024 13:17 Відповісти
"...три члени екіпажу живі..."
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02.04.2024 13:23 Відповісти
А один баран таки куда-то делся...
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03.04.2024 08:24 Відповісти
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02.04.2024 14:02 Відповісти
Днем утворення ВПС Абхазії вважається 27 серпня 1992.

Літаки: П'ять навчально-бойових машин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B-39_%C2%AB%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%C2%BB Л-39 у варіанті легкого штурмовика базуються на території цивільного аеропорту Бабушери, транспортна авіація має на озброєнні три https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-2 Ан-2 , один https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-52 Як-52 .

Гелікоптери: Два гелікоптери https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8 Мі-17 , два https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8 Мі-8 , два https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-24 Мі-24П .

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02.04.2024 17:04 Відповісти
 
 