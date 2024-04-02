Військовий вертоліт Мі-24 впав в окупованій РФ Абхазії, - ЗМІ. ВIДЕО

У вівторок, 2 квітня, впав ударний гелікоптер Мі-24 Міноборони Абхазії. Трьох членів екіпажу госпіталізували.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

Усі три члени екіпажу живі, їх ушпиталили, повідомив командувач військово-повітряних сил Абхазії Адгур Гумба.

На місце події прибув глава МНС Лев Квіцинія. Причини події з'ясовують.

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