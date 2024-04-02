Військовий вертоліт Мі-24 впав в окупованій РФ Абхазії, - ЗМІ. ВIДЕО
У вівторок, 2 квітня, впав ударний гелікоптер Мі-24 Міноборони Абхазії. Трьох членів екіпажу госпіталізували.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".
Усі три члени екіпажу живі, їх ушпиталили, повідомив командувач військово-повітряних сил Абхазії Адгур Гумба.
На місце події прибув глава МНС Лев Квіцинія. Причини події з'ясовують.
Топ коментарі
+16 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар02.04.2024 12:32
+11 ОсвальдКоблпот #588757
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+5 Ярослав Железнов
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