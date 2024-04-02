Нога окупанта летить на кілька метрів від тіла після удару українського дрона. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації окупанта за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вибухом окупанту відірвало ноги. Одна із них відлетіла від тіла на кілька метрів.

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