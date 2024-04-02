Нога окупанта летить на кілька метрів від тіла після удару українського дрона. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації окупанта за допомогою дрона-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вибухом окупанту відірвало ноги. Одна із них відлетіла від тіла на кілька метрів.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+26 Яр Холодний
показати весь коментар02.04.2024 14:04
+10 олег иванов #434516
показати весь коментар02.04.2024 14:23
+10 Sergey A #582059
показати весь коментар02.04.2024 14:25
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Ось так сотнями років в Україні і з'явився хороший чорнозем,
мусять бачити кацапи , щоби не повадно було пхатися до України 🤬