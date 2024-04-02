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Новини Відео Війна
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Нога окупанта летить на кілька метрів від тіла після удару українського дрона. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації окупанта за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вибухом окупанту відірвало ноги. Одна із них відлетіла від тіла на кілька метрів.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант горить на полі бою. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7216) дрони (4689)


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Топ коментарі
+26
"Адна нага здесь - другая - там!"
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02.04.2024 14:04
+10
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02.04.2024 14:23
+10
Розукомплектовали демони...
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02.04.2024 14:25
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02.04.2024 14:01 Відповісти
"Адна нага здесь - другая - там!"
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02.04.2024 14:04 Відповісти
Розукомплектовали демони...
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02.04.2024 14:25 Відповісти
мама! прієдь і мєня сабєрі!
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02.04.2024 15:57 Відповісти
Похоже на легкое ранение. Вставят костыль и в бой за дворец путлера
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02.04.2024 14:43 Відповісти
хорошо чорнозему..
Ось так сотнями років в Україні і з'явився хороший чорнозем,
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02.04.2024 14:06 Відповісти
Яка різниця з ногою чи без, головне що здох.
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02.04.2024 14:13 Відповісти
Лучше бы мозгами раскинул
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02.04.2024 14:14 Відповісти
мозгами дома надо было раскидывать..
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02.04.2024 20:50 Відповісти
РУБАК (82-ї ОДШБ) показово РУБОНУВ!
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02.04.2024 14:16 Відповісти
Друга нога за рахунок кальсонів утрималась біля кацапа.
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02.04.2024 14:21 Відповісти
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02.04.2024 14:23 Відповісти
Таке страшне видовище з відірваним лаптем ,
мусять бачити кацапи , щоби не повадно було пхатися до України 🤬
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02.04.2024 15:45 Відповісти
оце філігранна робота! всі лапи розбуті, роздіті, відокремлені
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02.04.2024 15:46 Відповісти
развєрзло ложесна!
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02.04.2024 16:00 Відповісти
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02.04.2024 16:52 Відповісти
Лапті ф клочья!
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02.04.2024 17:00 Відповісти
А прутень з якою ногою залишився ?..
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02.04.2024 17:06 Відповісти
Розпідарасило!
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03.04.2024 01:00 Відповісти
 
 