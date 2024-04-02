Прикордонники виявили та знищили замасковану БМП окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

На Херсонщині прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили бойову машину піхоти окупантів.

Про це інформує Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ. Російські військові намагалися замаскувати бойову машину піхоти, однак прикордонники її виявили та знищили.

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